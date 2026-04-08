У «Арсенала» — 0 моментов за 90 минут в 1/4 финала ЛЧ. Угадайте, кто выиграл. Видео

Тот случай, когда «Спортинг» сделал всё, что мог, но этого оказалось мало.

«Арсенал» вышел на матч 1/4 финала ЛЧ с проблемным правым флангом. Из-за травм не смогли сыграть защитник Юрриен Тимбер и вингер Букайо Сака. В результате с первых минут на поле оказались дублёры – Бен Уайт и Нони Мадуэке. И этот фактор имел значение с самого начала встречи.

На шестой минуте Максимилиано Араухо вышел один на один с вратарём «Арсенала» и мощно пробил в перекладину. А пришла атака португальцев как раз через фланг Уайта, который не успел за своим соперником. Да и в целом начало встречи осталось за хозяевами.

Затем «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот. И даже ответил своим попаданием в перекладину. Это Мадуэке закрутил прямым ударом с углового на 15-й минуте. Само собой, при этом игрок «Арсенала» Габриэл чуть-чуть придержал вратаря «Спортинга» Руя Силву.

Момент у ворот «Спортинга» Фото: Zed Jameson/PA Images via Getty Images

С натяжкой первый тайм можно назвать равным. У «Спортинга» было мало моментов, а у «Арсенала» – и того меньше. Гости больше владели мячом, но иногда в этом и была проблема лондонцев. И дело не только в контратаках. На 38-й минуте Мартин Субименди отдал пас внутри своей штрафной, подставив вратаря «Арсенала». В результате Давида Райю накрыли, однако забить «Спортингу» не удалось.

Вряд ли кого-то удивляло, что в матче «Арсенала» мало моментов и голов. Команда Микеля Артеты уже приучила нас, что выделяется в первую очередь обороной. Правда, даже по меркам лондонцев голевых моментов вышло маловато. Собственно, их вообще не было целый час. И вот на 63-й минуте гости вышли вперёд! Счёт открыл Субименди, который пробил под перекладину. Однако VAR отменил гол из-за явного офсайда у Виктора Дьёкереша.

Мартин Субименди Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Лучший момент у «Спортинга» во встрече возник на 83-й минуте. После навеса с правого фланга Хидемаса Катамо бил головой с линии вратарской, однако Райя спас команду. А через три минуты снова потащил после удара японца. Португальцы смотрелись лучше 90 минут, но матч катился к ничьей. И вот тут «Арсенал» забил!

Сработали замены. На 90+1-й минуте Габриэл Мартинелли отдал проникающую передачу в штрафную, а там Кай Хаверц отлично обработал мяч и бережно покатил в уголочек. Кажется, в этой победе весь сезон «Арсенала». Команда не играет зрелищно, однако результата добивается.

