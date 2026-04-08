«У Соболева прёт, но у «Спартака» есть шансы». Бояринцев — о матче в Питере и гонке РПЛ

В преддверии одного из самых ожидаемых матчей весны — кубкового противостояния между «Зенитом» и «Спартаком» — «Чемпионат» пообщался с любимцем красно-белых болельщиков Денисом Бояринцевым. Четырёхкратный серебряный призёр Премьер-Лиги оценил текущую форму команды, отметил изменения при испанском тренере Хуане Карлосе Карседо, а также высказался о выступлениях московского «Динамо» и ЦСКА после зимней паузы и поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

— Счёт в дерби «Спартак» — «Локомотив» по игре?

— Игра начиналась с хорошего контроля от «Спартака». Пропущенный гол со стандарта заставил хозяев играть совершенно по-другому — более агрессивно. Моменты были у обеих команд. Однако «Спартак» добился своего заслуженно. Очень старались. «Локомотив» сейчас хорош, но «Спартак» проявил характер.

— У вас тоже остались вопросы к судейству?

— В каждом туре есть судейские моменты. Не знаю, чем может быть недоволен тренер «Спартака». Танашев объективно назначил пенальти. Если брать удар локтем Денисова Руденко, то тут сложный момент, который требует обсуждения. Я бы не стал говорить что-то насчёт судейства. Всё было хорошо, глобальных ошибок не допущено. Вторая жёлтая Морозову была по делу.

— Почему «Спартак» не может держать одинаковый темп игры на протяжении 90 минут?

— Если вы намекаете на физические кондиции команды, то вряд ли проблема в этом. Есть определённый план на матч. С «Локомотивом» спартаковцы не играли агрессивно, но хорошо контролировали мяч. Была видна мысль тренера — крайние защитники высоко поднимаются, а в их зону заходят опорные полузащитники. Гол же заставил играть по-другому, отойти от задумок. Однако уже в первом тайме «Спартак» добавил. Красно-белые были лучше. Понятно, что играли в большинстве, но двигались хорошо. «Локомотив» тоже боролся до конца. Дерби получилось хорошим! Думаю, если постараться, «Спартак» может зацепиться за бронзу.

— Надо ли «Спартаку» возвращать летом Пруцева?

— Пруцева не зря пригласили под определённые идеи. Он явно пришёлся ко двору в «Локомотиве», хорошо вписался в игру команды. Понятно, что «Спартак» есть «Спартак». Но «Локомотив» — та команда, которая ему очень подходит. В «Спартаке» больше делают ставку на легионеров, а Пруцев сейчас в команде с российским тренером и штабом, которые ему доверяют. Думаю, на данном этапе ему будет лучше в «Локомотиве».

— В этом сезоне есть вопросы к Максименко?

— У Саши есть неплохие матчи, он набрался определённого опыта. В дерби с «Локомотивом» очень старался. Однако в целом Максименко проводит сезон с перепадами. Где-то ему не хватает стабильности. Ровных сезонов у него мало. Вроде годы идут, в «Спартаке» давно. Но Максименко в хорошем возрасте, ещё окрепнет и будет важным звеном. Вратарская позиция очень важна в борьбе за медали. Для решения больших задач Саша до конца не окреп. Однако доверять ему надо! Хотя конкуренцию на вратарской позиции «Спартаку» надо повысить.

— За счёт чего «Спартак» может пройти «Зенит» в Кубке России?

— Для «Спартака» это будет очень сложный матч. «Зенит» сыграет агрессивно. Но «Спартак» может грамотно выстроить игру. Для этого есть хорошие футболисты, которые умеют играть в быстрый футбол. Тут на всё воля тренера. Однако тактика должна совпасть с хорошим настроем игроков. Плюс была энергозатратная игра с «Локомотивом», а у «Спартака» не такая глубокая скамейка, как у соперника. Главное, чтобы хватило сил и был настрой. «Зениту» нельзя отдавать инициативу, хотя не думаю, что «Спартак» станет играть вторым номером. Шансы у красно-белых есть, и неплохие.

— Как вам игра «Спартака» при Карседо?

— Прослеживаются испанские требования. Тактически команда играет интересно. Но тот же контроль мяча хорошо смотрится, когда соперник не сильно противодействует. Как только темп поднимается, брак возрастает, и «Спартак» проседает. Однако команда сейчас неплохая. Под задумки Карседо важна середина поля. Тренеру нужны разноплановые игроки в эту зону. Чтобы увидеть футбол, который Карседо хочет привить команде, нужны сильные исполнители. Но команда симпатичная. Есть на что посмотреть. Волевые победы говорят о многом. Надеюсь, «Спартак» находится на правильном пути. Однако хочется видеть больше россиян в составе.

Хуан Карлос Карседо

— Какая из команд удивляет на весеннем отрезке?

— «Рубин» при Артиге. Не думал, что команда так преобразится. «Динамо» тоже неплохо начало после паузы. ЦСКА со «Спартаком» разгоняются. Ну а «Краснодар» с «Зенитом» в своём стиле — будут биться за чемпионство. Отмечу и «Балтику» — оставляет приятное впечатление.

— Московское «Динамо» хорошо начало сезон с Гусевым, однако затем последовали поражение во встрече с «Зенитом» и ничья с «Оренбургом».

— Тот же матч в Кубке России со «Спартаком» для «Динамо» был с комфортным преимуществом. Такие матчи не играют на руку. Было видно, что «Динамо» провело встречу спокойно, контролировали ситуацию. С «Зенитом» была хорошая игра. Не скажу, что есть какие-то проблемы. Но с «Оренбургом» упустили победу, ведя в счёте. Может, что-то и происходит. Однако в тренерском штабе есть опытные люди. «Динамо» ещё покажет хорошую игру.

— Не кажется, что команда сделала ставку на Кубок России?

— При таком составе язык не поворачивается сказать, что «Динамо» отпускает РПЛ и делает ставку на Кубок. Там много амбициозных футболистов. Не верю, что «Динамо» может отказаться от игр чемпионата и сконцентрироваться на Кубке России.

— Видите у команды потенциал в следующем сезоне с этим штабом и составом претендовать на чемпионство?

— Почему нет? Тренерский штаб показал себя в деле, а состав у них приличный. Вряд ли руководство будет делать перестановки. Может, произойдут минимальные усиления, однако состав боеспособный. Перед сезоном были чемпионские амбиции, так что вряд ли что-то поменяется.

— Что происходит с ЦСКА?

— Команда на сборах смотрелась очень хорошо. Но бывает, что всё выигрываешь, а в чемпионате что-то не идёт. ЦСКА немного забуксовал. Не было того результата, который все ждали. Однако в последних играх и Баринов получше смотрится, и Кисляк разыгрался — гол забил, сделал ассист. Добились важной победы над «Акроном». ЦСКА приходит в свои кондиции. Команда идёт в гору. Думаю, они могут показать уверенную игру, которая была осенью. У меня нет опасений по их игре — подходят к оптимальным кондициям.

— А какие команды разочаровали?

— «Крылья Советов» не очень удачно начали после паузы. Ну и «Сочи» удивил. Понятно, что была сложная осень, но казалось, что сочинцы будут смотреться мощнее и поправят свои дела внизу таблицы. Однако пока команда не набирает очки — шансов сохранить прописку в РПЛ практически нет. Психологически это тоже влияет. Но в команде собраны профессионалы, да и самолюбие игроков никто не отменял. Должны набирать очки. Надежда на амбиции ребят.

— Удивляет, как разыгрался Соболев в «Зените»?

— В команде высокая конкуренция. Важно, что появился шанс, которым Саша сразу воспользовался и забил. Это важный психологический момент для любого нападающего. Соболев вырвал место в составе. Он показывает стабильную игру. Плюс Саша в хорошей физической форме, а это важно для любого спортсмена. У него прёт, потому что в оптимальных кондициях. Хотелось бы, чтобы его серия продлилась подольше. Чтобы наши игроки выигрывали конкуренцию у легионеров. Пожелаю ему сохранить форму и продолжать в том же духе!

— Как вам Джон Дуран?

— Неплох для нашего чемпионата. Может наделать больших дел в РПЛ. Если «Зенит» отдаёт Гонду и ставит на Дурана, интересно было бы посмотреть на него в дальнейшем. Думаю, Джон до конца себя не раскрыл. Не знаю, стоит ли его выкупать из аренды, но будем наблюдать. Хотя если Соболев будет так играть, то зачем им Дуран?

— «Зенит» заберёт чемпионство в этом сезоне?

— Уверен, что «Зенит» с «Краснодаром» будут бороться до последнего тура. Не думаю, что очная встреча повлияет на исход борьбы за чемпионство.