«Спартак» надо опасаться уже сейчас». Шнякин – о главном в нашем футболе

Комментатор «Матча» Дмитрий Шнякин пришёл в гости в наш подкаст «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским они обсудили основные события как 23-го тура, так и нашего футбола в целом. Вы можете посмотреть видеоверсию подкаста, а в этом тексте мы собрали избранные высказывания Дмитрия.

О реакции на конфликт между Мойзесом и Челестини

– Некоторые ребята были удивлены поступком Мойзеса. Получается, уже третье для него удаление подряд в матчах с «Краснодаром». Слился с игры, оставил «рыгать» девятерых парней. Ты вынудил команду убиваться, а потом ещё что-то рассказываешь про физическую подготовку! Знаю, что некоторые ребята к нему потом подошли и сказали: «Посмотри, мы плохо готовы? «Рыгали», бегали за тебя тут вдевятером». Скажем, вопросы к Мойзесу были. Хотя он один из альфа-самцов.

Ты всегда должен думать о последствиях своих слов. Что изменилось бы? Подготовка – нет, она уже заложена. Футбол – может быть, потому что для некоторых игроков ЦСКА стала открытием эта гиператакующая ментальность Челестини.

Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я всё равно не понимаю Мойзеса. Убрали бы тренера? Конечно, нет. Он только подставил команду. Россиян ты на свою сторону так не призовёшь. Но отмечу, что ЦСКА начал с реально тяжёлого графика, сейчас он более «ласковый».

При этом не удивлюсь, если ЦСКА закончит выступление в Кубке и потеряет шансы на трофей, то посмотрит и в сторону российского рынка тренеров. Например, на Андрея Талалаева. Такой мой комментаторский прогноз.

О батле Акинфеева и Дзюбы

– Один известный арбитр сказал мне по эпизоду с фолом: «Нужно иметь яйца, чтобы принимать непопулярные решения». Мне кажется, наоборот: нужно принимать популярные решения, которые будут понятны публике. А судье надо быть незаметным. На мой взгляд, Дзюба толкнул Акинфеева. И со стороны Игоря это не было симуляцией. Он таким не занимается. Поэтому я понимаю это решение.

Их батл с Акинфеевым в медиа? Я спокойно отношусь к шутке Акинфеева про руки Дзюбы. На мой взгляд, в нашей лиге очень мало персонализации. И очень много серьёзных законов. Называю это лигой серьёзных щей. И такие истории шаблоны разрывают. Может, этот текст Акинфееву и написали, но важно, что вложили в его уста.

О Соболеве

– Соболев – красавец. Он неплохой нападающий, у него есть качества. В межсезонье оказался в низшей точке, даже когда ушли Кассьерра и Гонду. Пришёл Дуран. Но никто не ставил на Соболева, на сборах ничего не получалось.

На тренировках он при этом, говорят, работал нормально, пахал. Были претензии по «макушке», некоторым техническим моментам и бегу в том числе, бежит он действительно странно. Но, вообще-то, Соболев всегда был хорошим нападающим. И, когда подвезли Дурана, он понял, что вот тот момент, когда надо хвататься. Похоже, он дошёл до какого-то крутого спортивного состояния. И заиграл.

О Сперцяне и обмане «Краснодара»

– Я знал, что Сперцян сыграет с «Ахматом». Но был уверен, что «Краснодар» не выиграет. Сейчас в каждом матче надо набирать очки. И всегда это тяжело. Самородов оказался в трёхсантиметровом офсайде. Иначе гол бы засчитали. «Ахмат» дожал бы и выиграл.

Слова о спущенных мячах и высокой траве? В раздевалке говорят разные вещи. Мусаев взял эту деталь, играя на эмоциях. Он молодой тренер с огнём внутри и умеет его раздавать.

Я не считаю матч с «Зенитом» чемпионским. Всё ещё может легко измениться. Считаю, что там вообще будет ничья – 0:0 или 1:1.

Можно вспомнить фильм «Краснодара». Там мне не понравились две детали. История с Ивичем – она была жёстче и драматичнее, чем показали. И второе – история с сейвом Агкацева в Махачкале. Хотя ключевой момент был в матче с «Крыльями» сразу после возобновления сезона. Всё идёт очень плохо. 1:1, и в самом конце Гальдамес бьёт в упор, и тащит Стас. Представьте, если бы тогда проиграли «Крыльям»? Это к тому, что в гонке в любом туре всё может измениться. Вне зависимости от очного матча.

О Вадиме Евсееве и его матерном интервью после «Балтики»

– Будто бы немного лишнее. В целом структура его интервью была странная. Корреспондент задал нормальный вопрос, хотя VAR там вряд ли пахло. Но необычный вопрос всё равно.

Я бы хотел поговорить о его хорошей тренерской работе. Снял в первом тайме своего главного креативного футболиста Джавада. Меняет схемы, раскрывает качества игроков. А то, что он всегда был специфический с эмоциональной точки зрения – это правда.

Помню, «Зенит» еле-еле обыграл «Факел», но дожал и выиграл. Гасилин и Аршавин расфигачили петербуржцев по делу. Приезжаю в аэропорт, ко мне подходит Евсеев и говорит: «Ну что, вылизали свой «Зенит»? Офигенная победа, нормальная?» Я ему предлагаю посмотреть. Он отвечает, что не надо. Так что я списываю всё на эмоциональность. Это не оправдание, а объяснение.

О «Спартаке» и Карседо

– Портнягин и Баженов весь первый тайм критиковали Ливая Гарсию. Говорили: «Посмотри, что он делает. Почему он открывается в недодачу?» И это была одна из главных проблем. В перерыве всё изменилось. Зобнин подтвердил, что звучала такая мысль, что игроки должны врываться в свободные зоны, пусть уже и с новым нападающим.

Денисов взламывал игру своими решениями. Он стал икс-фактором. Карседо понимает его возможности. Вряд ли он может обводить всех на дриблинге, он не самый тонкий игрок. Его главная фишка – рывки и спринтерская работа.

Даниил Денисов и Хуан Карлос Карседо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мне очень интересно наблюдать за работой Карседо. Я слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжёвывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем. Там, конечно, была атмосфера, но в какой-то момент её не стало. В конце даже игрок, который сильно прибавил при Станковиче, удивлялся тому, что происходит.

Карседо же всё объясняет, тренировки ведёт на английском, всем он нравится. «Спартак» надо опасаться уже сейчас.

О Батракове и Европе

– Он мне сказал, что история с трансфером в Европу супернепонятная. И его удивили слова Кузьмичёва. При этом Алексей отметил, что по итогам этого сезона будет готов. Думаю, это именно ментальная история. Батраков сам говорит об этом, говорит, что работает над этим. Привёл мне пару примеров. У него психологический возраст не 20-летнего, а просто 30-летнего мужика.

Думаю, он прибавит в любой команде из топ-8 той же Италии. Я не сторонник того, чтобы он шёл только в топ-клуб. Думаю, ему не надо ориентироваться на Головина или кого-то ещё. В Германию и Англию дорога закрыта. Во Франции слишком много лосей. А Лёша же ещё болельщик «Милана». Сунь его в эту систему – это будет интересно. Насчёт «Комо» – интересная мысль. Но мне бы хотелось, чтобы он оказался в «Интере». Там назрели перестановки.