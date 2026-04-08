11 примеров для Игоря Акинфеева. Легендарные вратари-долгожители мирового футбола

Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главные вратари-долгожители в футболе: Акинфеев, Буффон, ван дер Сар, Яшин, Шилтон, Фабио. Дида, Сени, Нойер, Дзофф, Очоа

Кирилл Закатченко
Главные вратари-долгожители
Сегодня вратарь ЦСКА празднует свой 40-й день рождения. В таком возрасте на поле выходили Яшин, Буффон, ван дер Сар, Дзофф и не только.

Сегодня, 8 апреля, 40-й день рождения празднует капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он провёл уже 818 матчей в составе красно-синего клуба. И пока Игорь Владимирович не планирует останавливаться. Вспоминаем других вратарей-долгожителей, которые играли после 40 лет. Некоторые из списка по-прежнему выходят на поле!

Гильермо Очоа, 40 лет

Длинноволосый вратарь всё ещё в деле. В сентябре 2025 года мексиканец заключил контракт с кипрским АЕЛом до конца нынешнего сезона. И Очоа действительно играет, а не сидит в запасе. 24 матча во всех турнирах, 35 пропущенных мячей, шесть «сухарей» — статистика Гильермо в этом сезоне. Голкипер рассчитывает поехать на шестой для себя чемпионат мира. Правда, уже не в роли футболиста стартового состава.

Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Очоа не играл за сборную Мексики больше года — с ноября 2024-го. В двух предыдущих товарняках он сидел в запасе. Ранее он играл на родине («Америка»), во Франции («Аяччо»), Испании («Малага», «Гранада»), Италии («Салернитана»), Бельгии («Стандард») и Португалии (АВС). Ближайшим летом мексиканец отпразднует 41-й день рождения.

Лукаш Фабианьски, 40 лет

Через 10 дней польскому вратарю исполнится 41 год. В 2007-м он покинул родину и переехал в Англию. С того момента жизнь Лукаша неразрывно связана с этой страной. «Арсенал», «Суонси», «Вест Хэм» — три клуба, за которые Фабианьски играл в общей сложности больше 15 лет. Он провёл 376 матчей в АПЛ, стал победителем Кубка Англии и Лиги конференций.

Фото: Pete Norton/Getty Images

Любопытно, что летом 2025 года Фабианьски покинул «Вест Хэм», однако спустя пару месяцев стороны подписали новый контракт до конца сезона. Впрочем, поляк так и не провёл ни одного матча после возвращения в команду. Его мучит травма спины, из-за которой он регулярно не попадает в заявку на встречи.

Мануэль Нойер, 40 лет

Нойер не просто всё ещё играет, он делает это на высочайшем уровне. Вчера, 7 апреля, Мануэль несколько раз спас «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). И был признан игроком матча! В карьере немецкого вратаря были только два клуба — «Шальке» и «Бавария». Не так давно (27 марта) ему исполнилось 40 лет.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Нойер 12 раз побеждал в чемпионате Германии, дважды добивался успеха в Лиге чемпионов. В 2014 году стал чемпионом мира в составе национальной команды. Отыграл за неё 124 матча — пятый результат в истории. Нынешний контракт Мануэля с «Баварией» истекает ближайшим летом. Продлят?

Эдвин ван дер Сар, завершил карьеру в 40 лет

Для кого-то ван дер Сар ассоциируется с вратарём, который пропустил мяч между ног после удара Андрея Аршавина на Евро-2008. Но помнить надо и про большие успехи! Он поиграл за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед». Брал Лигу чемпионов с двумя разными клубами, по четыре раза побеждал в чемпионатах Англии и Нидерландов, выигрывал Кубок УЕФА.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Четыре раза его признавали лучшим вратарём Нидерландов, дважды — Европы. И это далеко не полный список достижений Эдвина. Он провёл 130 матчей в составе сборной Нидерландов — второй результат в истории команды. Ван дер Сар отошёл от карьеры игрока в 2011-м, когда ему было 40 лет. Заключительный матч пришёлся на проигранный финал Лиги чемпионов — тогда «Манчестер Юнайтед» не справился с «Барселоной» (1:3). С 2012 года Эдвин работал в системе «Аякса» и покинул клуб в 2023-м. Тогда экс-вратаря госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Лечение дало успешный результат, после чего ван дер Сар стал экспертом на телеканале Sky Sports.

Лев Яшин, завершил карьеру в 41 год

Легендарный советский вратарь попрощался с большим футболом незадолго до своего 42-летия. Заключительный матч с его участием состоялся в 1971 году — московское «Динамо» сыграло вничью со сборной мира (2:2). Олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трёхкратный победитель Кубка СССР.

Фото: РИА Новости

Единственный вратарь в истории, который стал обладателем «Золотого мяча». Про легендарность Яшина даже странно напоминать – эту фамилию знает любой болельщик футбола. Лев Иванович провёл всю карьеру в составе только одного клуба — московского «Динамо». Скончался в 1990 году.

Дино Дзофф, завершил карьеру в 41 год

Возможно, в это сложно поверить, но Дзофф стал чемпионом мира в 40 лет. Это самый возрастной игрок, который добивался столь значимого результата в таком возрасте. Ещё более крутым этот факт становится от того, что Дино был основным вратарём сборной Италии на ЧМ-1982. Он завершил карьеру только спустя год, проведя в общей сложности более полусотни матчей в Серии А. Единственный итальянский футболист, который побеждал и на Евро, и на чемпионате мира. В 1983 году сыграл в финале Лиге чемпионов в возрасте 41 года, а спустя некоторые время завершил карьеру.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Наибольших успехов добился в составе «Ювентуса». Он стал шестикратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА. Как вы понимаете, это не все трофеи, которые Дзофф завоевал вместе с туринским клубом. По окончании игровой карьеры несколько лет работал тренером. В 2000 году сборная Италии под его руководством остановилась в шаге от победы на чемпионате Европы. Сейчас Дзофф ведёт спокойную жизнь, периодически даёт комментарии для итальянских СМИ, выступая в роли эксперта.

Дида, завершил карьеру в 42 года

Бразильский голкипер в первую очередь известен по выступлениям в составе «Милана». Он провёл за этот клуб 302 матча. Ни за одну другую команду Дида не выходил на поле так часто. Вместе с «Миланом» вратарь стал двукратным победителем Лиги чемпионов, собрал все внутренние трофеи (Серия А, Кубок Италии, Суперкубок страны). Плюс он дважды побеждал в Суперкубке УЕФА и один раз — в клубном чемпионате мира.

Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

До отъезда в Италии бразилец завоевал несколько трофеев с «Крузейро» и «Коринтиансом». С первым клубом он победил в Кубке Либертадорес. После того как Дида покинул «Милан», вратарь поиграл на родине за «Португезу», «Гремио» и «Интернасьонал». Голкипер провёл 93 матча за сборную Бразилии, стал чемпионом мира (2002) и победителем Кубка Америки (1999). По окончании карьеры (Дида сделал это в 42 года) какое-то время работал в структуре «Милана», где был тренером вратарей. Сейчас периодически выступает в роли эксперта, оценивая игру современных голкиперов.

Рожерио Сени, завершил карьеру в 42 года

Бразильский вратарь провёл всю профессиональную карьеру в составе «Сан-Паулу». Сени принадлежит рекорд по голам среди вратарей — он отличился 132 раза (129 — в матчах, признанных ФИФА). Рожерио, как вы помните, часто исполнял штрафные и пенальти. Вместе с «Сан-Паулу» стал двукратным победителем Кубка Либертадорес, а в составе сборной Бразилии — чемпионом мира.

Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

Рожерио завершил карьеру игрока в 42 года, после чего занялся тренерской деятельностью. Он работал с «Сан-Паулу», «Форталезой», «Крузейро», «Фламенго» (вместе с этим клубом стал чемпионом Бразилии). С 2023 года тренирует команду «Баия».

Джанлуиджи Буффон, завершил карьеру в 45 лет

Этому вратарю принадлежит рекорд Серии А по количеству проведённых матчей (657). Буффон играл до 45 лет — отличное спортивное долголетие (правда, заканчивал он не в высшем дивизионе). Он начал карьеру в «Парме» и там же её завершил. Наибольших успехов добился вместе с «Ювентусом». Чего хотя бы стоят 10 чемпионских титулов! Правда, Буффон так и не закрыл один гештальт. «Ювентус» трижды играл в финале Лиги чемпионов, но всякий раз проигрывал.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

С другой стороны, Джанлуиджи стал чемпионом мира в 2006 году. Помимо «Пармы» и «Ювентуса», в его карьере был «ПСЖ». Буффон отыграл 176 матчей в составе сборной Италии — рекордный показатель в истории команды. С 2023 по 2006 год занимал должность координатора национальной команды. Покинул пост после того, как сборная Италии в третий раз подряд не отобралась на чемпионат мира.

Фабио, 45 лет

Этот голкипер по-прежнему играет на высоком уровне, несмотря на приличный возраст. Не так давно Фабио приезжал на клубный чемпионат мира вместе с «Флуминенсе». Голкипер провёл более 1410 матчей — это мировой рекорд. На профессиональном уровне он играл за три команды — «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама».

Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Особенно впечатляет то, что Фабио провёл 899 матчей в форме «Крузейро». Голкипер был и чемпионом Бразилии, и победителем Кубка Либертадорес, и триумфатором Кубка Америки. В нынешнем сезоне вратарь по-прежнему играет в основном составе «Флуминенсе». Его контракт рассчитан до конца 2027 года.

Питер Шилтон, завершил карьеру в 47 лет

Англичанин завершил спортивную карьеру в 1997 году. Очень впечатляет, учитывая, что он родился в 1949-м. Шилтону принадлежит рекорд по количеству матчей в составе сборной Англии (125). Тот самый вратарь, которому Диего Марадона забил два памятных мяча на ЧМ-1986. Заключительную игру за команду провёл на ЧМ-1990 в возрасте 40 лет. Стал двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Ноттингем Форест».

Фото: Mark Leech/Getty Images

Шилтон провёл более тысячи матчей в английской лиге. По окончании карьеры боролся с игровой зависимостью и преуспел в этом деле. Сейчас он поддерживает людей, которые страдают от азартных игр. Периодически выступает в роли эксперта.

Бонус: Пол Басток, завершил карьеру в 48 лет

Этот голкипер провёл больше тысячи матчей в карьере. Правда, Пол выступал за клубы низших английских лиг, поэтому его фамилия многим ни о чём не говорит. Басток завершил карьеру в 2018 году, когда ему было 48 лет. Прекрасное спортивное долголетие, но интересно, каким был бы результат, играй он на более высоком уровне.

