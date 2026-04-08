Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 9 апреля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Минск — «Ак Барс» в Кубке Гагарина, Лига Европы, НБА и шахматы
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 апреля 2026 года
За чем следить 9 апреля: Овечкин и Макдэвид в НХЛ, «Клипперс» против «Оклахомы», плей-офф мужской Суперлиги и «Болонья» — «Астон Вилла»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

09 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Интрига: важнейший матч для клубов

«Кливленд» бьётся с «Нью-Йорком» за третью строчку на Востоке, отставая на одно очко. «Атланта» пытается удержаться в топ-6, чтобы миновать стадию плей-ин. В этом сезоне клубы играли между собой дважды, одержав по победе. У каждого свои планы на конец регулярки, но встреча невероятно важна. Кто выиграет?

🏒 2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

09 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Интрига: смогут ли Овечкин и партнёры зацепиться за последний шанс продолжить борьбу за плей-офф?

После разгромного поражения «Вашингтона» от «Рейнджерс» (1:8) столичная команда угодила практически в безвыходное положение в плане продолжения борьбы за плей-офф. Теперь подопечным Спенсера Карбери нужно выигрывать все оставшиеся встречи и надеяться, что конкуренты будут терять очки. Сможет ли «Вашингтон» справиться с немотивированным «Торонто», который уже давно потерял шансы на спасение сезона?

🏒 5:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Интрига: увеличит ли Макдэвид отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ?

На данный момент капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид опережает форварда «Тампы» Никиту Кучерова всего на одно результативное действие. В свою очередь, ещё один канадец – форвард «Колорадо» Натан Маккиннон – отстал от россиянина уже на четыре очка. Таким образом, фактически именно Коннор и Никита разыграют приз лучшему бомбардиру регулярки на самом её финише. Сможет ли Макдэвид увеличить отрыв от российской звезды?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Интрига: Кавай готов ко встрече с чемпионом?

Первые два матча между «Оклахомой» и «Клипперс» прошли в одну калитку — «Тандер» разгромили соперника со счётом 126:107 и 122:101. Правда, это было ещё в 2025 году. После Матча звёзд НБА «парусники» заметно прибавили. Кавай Леонард выступает на запредельном уровне, но готов ли лидер «Лос-Анджелеса» к противостоянию с Гилджес-Александером и сильнейшей командой лиги?

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 10-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 10-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Маттиас Блюбаум
09 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Не началось
Маттиас Блюбаум
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 10-й тур, Пейя, Кипр
Дивья Дешмух — Александра Горячкина
09 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Дивья Дешмух
Не началось
Александра Горячкина
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 10-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Тань Чжунъи
09 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Тань Чжунъи

Интрига: сможет ли Есипенко выиграть хотя бы одну партию?

Турнир претендентов на Кипре складывается очень тяжело для всех гроссмейстеров из России. Андрей Есипенко и Александра Горячкина пока вообще не познали вкус победы, а Екатерина Лагно чередует успехи с неудачами. И если наши девушки ввиду высокой плотности результатов ещё могут надеяться на чудо, то Есипенко нужно хотя бы «забить гол престижа». В 10-м туре ему играть с немцем Блюбаумом. Горячкина встретится с Дивьей Дешмух из Индии, а Лагно – с китаянкой Тань Чжунъи.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

09 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Интрига: случится ли сенсация на старте серии?

Команда Андрея Разина начинает противостояние с «Торпедо» в статусе записного фаворита серии. Смогут ли нижегородцы остановить победителя регулярного чемпионата КХЛ и преподнести большой сюрприз на чужом льду?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Зенит» СПб, Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

09 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Команды в Санкт-Петербурге обменялись победами. Сначала москвичи в равной борьбе смогли вырвать первый матч на тай-брейке, затем петербуржцы убедительно ответили. Правда, теперь преимущество площадки у динамовцев — два матча на их поле. Главные вопросы — помогут ли на этот раз партнёры Владиславу Бабкевичу и включится ли Максим Сапожков, неубедительно проведший игры в Петербурге? От дуэли гигантов во многом зависит исход противостояния.

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Интрига: потерпят ли минчане первое поражение в этом плей-офф?

По итогам первого раунда плей-офф КХЛ минское «Динамо» осталось единственным клубом, не познавшим вкус поражения в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. В стартовой серии минчане не заметили сопротивления со стороны московского «Динамо» (4-0). Сможет ли «Ак Барс» нанести белорусскому коллективу первое поражение в этом плей-офф? За хозяев играет сумасшедшая поддержка «Минск-Арены», за гостей – их колоссальный кубковый опыт.

🎦 ⚽️ 19:45: «Райо Вальекано» — АЕК Афины, Лига конференций, 1/4 финала, первый матч

09 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
Интрига: как Николич и его команда сыграют против клуба из топ-лиги?

Бывший тренер ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич добрался с АЕКом до четвертьфинала Лиги конференций. Впереди — игра с клубом из топ-лиги. «Райо Вальекано» занимает 13-е место в испанской Примере, но в международном турнире выступает достаточно неплохо. АЕК возглавляет таблицу чемпионата Греции и наверняка мечтает завершить сезон с несколькими трофеями. Предпосылки к этому есть.

⚽️ 22:00: «Фрайбург» — «Сельта», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Сельта
Виго, Испания
Интрига: кто из команд сделает шаг на пути к полуфиналу?

Когда два клуба из топ-чемпионатов встречаются друг с другом, это всегда интересно. «Фрайбург» в прошлом раунде плей-офф Лиги Европы справился с «Генком» (0:1, 5:1), а «Сельта» прошла «Лион» (1:1, 2:0). Обе команды находятся в двух раундах от выхода в финал Лиги Европы. И для тех и для других это будет прекрасным результатом. «Фрайбург» — восьмой клуб Бундеслиги, «Сельта» — шестой в Примере.

⚽️ 22:00: «Порту» — «Ноттингем Форест», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Интрига: «Порту» обыграет одного из аутсайдеров АПЛ?

Коэффициенты букмекеров указывают на то, что «Порту» входит в число главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге Европы. Их считают вторым основным претендентом после «Астон Виллы». «Порту» возглавляет таблицу чемпионата Португалии, в то время как «Ноттингем Форест» находится неподалёку от зоны вылета в АПЛ. Кажется, с фаворитом пары всё понятно. Но английский клуб выбил из турнира «Фенербахче», поэтому его ни в коем случае нельзя недооценивать.

⚽️ 22:00: «Болонья» — «Астон Вилла», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Интрига: Эмери одержит очередную победу в любимом турнире?

Лига Европы — любимый турнир Унаи Эмери. Он выигрывал его вместе с «Севильей» и «Вильярреалом», а с «Арсеналом» доходил до финала. Теперь испанский тренер тащит «Астон Виллу» к успеху. «Болонья» в прошлом раунде выбила из турнира «Рому», а английский клуб дважды обыграл «Лилль». Тренер итальянской команды Винченцо Итальяно дважды доходил с «Фиорентиной» до финала Лиги конференций. Вытянет ли он «Болонью» в финал другого еврокубка?

