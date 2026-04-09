Тюкавин перебил рекорд Кураньи. Заслуженно ли восхищение и что по сравнению с другими?

Константин Тюкавин – классный нападающий, достижения которого важно подсвечивать как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Мы ведь в глубине души ещё верим, что переход одного из самых талантливых форвардов поколения в большой европейский клуб возможен? Но иногда подобные попытки выглядят странно. Как в случае с медийным фоном, в который нас активно затаскивало «Динамо» после ничьей с «Оренбургом» в РПЛ.

Клуб объявил: Константин Тюкавин – лучший бомбардир команды в XXI веке. Статус действительно крутой и солидный. Особенно если не вглядываться в нюансы. В количество забитых голов. Константину хватило 57 для того, чтобы установить рекорд. Для «Динамо» показатель солидный, однако на уровне других топ-клубов – совсем незначительный.

Это ни в коем случае не принижает заслуг самого Тюкавина. Точно не он виноват, что динамовцы в XXI веке редко получали нападающих, которые не просто долго играли за клуб, но и много забивали. В указанном временном промежутке можно вспомнить всего несколько фамилий: Дмитрий Булыкин за 131 матч в «Динамо» забил только 29 мячей. У Фёдора Смолова аналогичный показатель при большем количестве игр – там набралось 157. Дальше продвинулся Александр Кокорин: у него 50 голов в 203 матчах. А первое место до прошлых выходных занимал Кевин Кураньи с 56 голами в 151 встрече. Остальные – либо далеко, либо не нападающие.

Немец, кстати, чуть ли не первым поздравил Тюкавина, записав видео. Назвал его талантливым форвардом и пожелал забивать за «Динамо» как можно дольше. Сравнивать их странно примерно так же, как и громко и величественно сообщать о рекорде Константина. Впрочем, несколько фактов стоит отметить:

Кураньи забивал примерно по 0,4 гола за игру, причём не только выходил в РПЛ и Кубке, но и провёл 18 матчей в Лиге Европы (дважды забивал «Хапоэлю», «Эшторилу», «Андерлехту», «Наполи»). Кевин приходил в команду с солидным европейским бэкграундом, в статусе крепкого нападающего Бундеслиги. В принципе, клуб получил от него то, в чём нуждался – голы. Пусть они и не трансформировались в трофеи.

Тюкавин в среднем забивает 0,3 гола за игру – разница совсем небольшая, однако здесь опять надо учитывать несколько факторов. Константин дебютировал за команду в 17 лет. И, естественно, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, а уже потом стать одной из звёзд лиги. Грустный факт: у Тюкавина ни одного матча в еврокубках. Весь свой бомбардирский рекорд он набил исключительно во внутренних турнирах. Уменьшается ли его ценность от этого? Можно запустить дискуссию в комментариях.

2010 год, Александр Самедов, Андрей Воронин, Люк Уилкшир, Денис Колодин и Кевин Кураньи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главное – прежний Тюкавин точно вернулся. Мы увидели это весной, когда он стал забивать чуть ли не в каждом матче. Хотя сомнения были. Особенно у тех, кто внимательно наблюдал за зимними сборами динамовцев. Там он почти не поражал ворота и сам из-за этого переживал. Вот что он рассказывал Sports.

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» «Очень переживал, что не забивал в контрольных матчах. Это первый сбор за всё время в основе, когда не забил ни гола. Обычно уезжал оттуда лучшим бомбардиром. Много копался в себе. Главный тренер, наоборот, верил и успокаивал: «Оставь патроны на чемпионат, выстрелишь точно!» Сам думал: «Да куда, что изменится?» А в итоге полетело. Получилось, что обошёл Кевина Кураньи по количеству голов за «Динамо». Я знал, что ему принадлежит рекорд результативности в XXI веке, и рад, что смог догнать и перегнать такую легенду! Безусловно, рекорды всегда приятны, но для меня самое важное — командный результат».



После паузы Константин и правда вышел суперзаряженным. Понятно, что отразилось и настроение всего «Динамо», которое сносило всех после возобновления сезона. А нынешний рекордсмен оказался главным активом впереди. Тренерский штаб, несмотря на попытки, так и не придумал, как органично совмещать Тюкавина и Сергеева впереди бо́льшую часть матча, поэтому приоритет получил первый. И полностью оправдал доверие: 5+2 в семи матчах. Плюс – гол за сборную (с пенальти). Все мячи у Тюкавина разноплановые. Мы в очередной раз убеждаемся, что на поле в атаке он может почти всё. А гол «Оренбургу» и вовсе наверняка войдёт в подборку избранного.

Единственный смущающий фактор: в матчах с топами россиянин не блистал. Ушёл без голов во встречах с ЦСКА и «Зенитом» и в ответке со «Спартаком». Вчера Тюкавин забил «Краснодару», но залез в маленький офсайд. Так что есть в чём прибавлять.

Хоть Тюкавин и стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в XXI веке, однако куда более важные рекорды впереди. Первой целью, если он останется в клубе ещё на сезон, может стать достижение Олега Терёхина – лучшего бомбардира в российской истории клуба. У него 79 голов во всех турнирах. Превзойти Валерия Газзаева (87 мячей), Константина Бескова (113) и Сергея Соловьёва (149) – куда тяжелее. Для этого придётся задержаться в клубе как минимум на несколько лет.

Но возвращаясь к самому началу – число для Тюкавина, конечно, солидное, но по меркам бомбардиров других клубов не такое значительное.

У того же «Зенита» шесть футболистов в XXI веке забили больше – Александр Кержаков (162), Артём Дзюба (108), Андрей Аршавин (80), Халк (77), Данни (68) и Сердар Азмун (62).

У ЦСКА – Вагнер Лав (124), Сейду Думбия (95), Фёдор Чалов (89). Даже у Сергея Семака (84) и Алана Дзагоева (77) больше мячей.

У «Спартака» были Квинси Промес (114), Роман Павлюченко (89) и Веллитон (61). Александр Соболев и тот остановился на отметке в 58 мячей, что больше, чем сейчас у Тюкавина.

Понятно, что Константину всего 23. И через четыре-пять лет, если он останется в РПЛ, мы сможем говорить о совсем других цифрах. Хотя для его личного развития лучше было бы поехать в сильный европейский чемпионат. Раньше разговоры об этом активно ходили. Но теперь главный вопрос – хочет ли он этого сам?