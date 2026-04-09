«Зенит» или «Краснодар» — чей календарь до конца сезона сложнее? Разбор

Снова обращаемся к коэффициенту сложности. Вице-чемпионов ждёт два выезда в Москву, а команду Мусаева — игры с «Балтикой» и «Спартаком».

«Зенит» и «Краснодар» – на финишной прямой в чемпионской гонке. До конца сезона, без учёта очного матча (в ближайшее воскресенье, 12 апреля), главным претендентам на титул осталось провести по шесть матчей.

В розыгрыше 18 очков. Учитывая темп набора очков, который обе команды держат весной (уступили в один день, а все остальные встречи выиграли), есть все основания считать, что примерно так будет и дальше. У каждого из кандидатов своя конкретная мотивация: «Краснодар» намерен доказать, что прошлогодний успех не был случайностью, и по возможности окончательно утвердиться в статусе если не потенциального гегемона, то постоянного претендента на золото. У «Зенита» другие задачи: имея самый дорогой состав в лиге, они должны доказать всем, что всё ещё лучше других. Ну и в этот раз отпраздновать столетие с трофеями.

Перед возобновлением сезона МИР РПЛ мы делали большое превью, где в одном из пунктов оценивали календарь участников. И для большей объективности использовали специальный коэффициент.

16 команд РПЛ поделили на четвёрки, где матч с командой из топ-4 оценивается в четыре балла сложности, игра с клубами с пятого по восьмое место – в три балла, с 9-го по 12-е – в два балла, с 13-го по 16-е – в один балл. За игру дома мы вычитали 0,5 балла от сложности соперника, а за матч на выезде – добавляли половину балла.

Сейчас мы сделали то же самое, но сконцентрировались только на «Краснодаре» и «Зените». Плюс смотрели на таблицу уже после 23 туров (но держим в уме, что после 24-го коэффициент может незначительно измениться). Итак, что ждёт команды после очного матча?

«Краснодар»: двойной выезд, матчи с «тренерскими» командами. Коэффициент сложности календаря – 15

Сразу после матча в Петербурге «Краснодар» ждёт две встречи с другими командами, которые либо в топ-4, либо близки к нему – «Балтикой» и «Спартаком». А если добавить к этому кубковое противостояние с «Динамо», то календарь выглядит просто пугающим. Хорошо, что хотя бы во втором по значимости турнире есть две встречи и, как следствие, шанс реабилитироваться. Но и соперник меганеприятный – для «Динамо» возможность пройти дальше приравнивается к спасению сезона.

В 25-м туре в гости к «Краснодару» прибудет «Балтика», которая борется за топ-3. Так что будет грызться и кусаться до последнего. Через четыре дня команду Мурада Мусаева уже будут ждать в Москве. «Спартак». Который тоже хочет в тройку. Дело не только в том, что матчи пойдут, по сути, друг за другом, но и в настроении красно-белых. Очевидно, что весной команда в хорошей форме и способна обыграть кого угодно.

Чуть выдохнуть можно только в 27-м туре, когда в Краснодар приедет Махачкала. Хотя формулировка не совсем точная. Вы же помните, как Махачкала на своём поле оставила без победы «Балтику»? К тому же вряд ли к указанной дате они отойдут далеко от стыковых матчей. А Вадим Евсеев способен преподнести сюрпризы.

Следом – «Акрон» в гостях. Здесь Мусаеву надо рассчитывать, что к тому моменту хозяева отдалятся от опасной зоны. Плюс тольяттинцы ни разу не отбирали очки у «Краснодара» в РПЛ.

Наконец, два последних матча: гостевая встреча с «Динамо», которое на тот момент будет либо готовиться к Суперфиналу Кубка, либо окончательно рефлексировать о проваленном сезоне. И в 30-м туре – домашняя игра с «Оренбургом». Сейчас мы тоже не представляем, в каком статусе команда прибудет на этот матч. Там либо борьба насмерть, либо смирение с вылетом/стыковыми матчами.

«Зенит»: два суперматча в Москве, но финиш с аутсайдерами. Коэффициент сложности календаря – 15

После домашней встречи с «Краснодаром» вице-чемпионы полетят в Махачкалу. Вы и без того знаете о природных катаклизмах в регионе, но на качестве газона они пока не отражаются. Хотя поле там всегда непростое. В прошлом сезоне петербуржцы едва унесли оттуда ноги, но всё же добились победного результата. В этом подобное будет сделать не менее сложно – Махачкала вылетать не хочет.

Уже через три дня «Зенит» ждут в Москве. «Локомотив» примет соперника на своём поле в единственном туре РПЛ, вынесенном на середину недели.

Дальше выездное приключение временно прервётся. «Зенит» вернётся в Петербург и будет ждать в гости «Ахмат». Помните, чем всё завершилось в первом круге? Победой грозненцев под руководством Станислава Черчесова – это был его первый матч после возвращения в России. Весной «Ахмат» показывает, что стал только сильнее. И вице-чемпионам очень повезло, что играть предстоит не в Грозном.

А вот с ЦСКА после придётся играть в Москве. Второй тяжелейший выезд в ближайший месяц. Фан-факт: весной прошлого года «Зенит» трижды сыграл вничью. И все три раза – в Москве: с ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо». В том числе такой результат не позволил опередить «Краснодар». В этом сезоне снова весна, но лишь два аналогичных выезда.

Зато в последних двух турах более-менее комфортно. В гости приедет «Сочи», который к тому моменту уже вылетит даже математически и вряд ли будет вовсю упираться. А в 30-м туре нужно будет скататься в Ростов. Дончане к этому моменту задачу по сохранению места в РПЛ должны будут решить. Если нет – будет битва.

А если «Краснодар» и «Зенит» не определят чемпиона к последнему туру, то юг станет главной точкой притяжения вообще всех: два главных матча пройдут в Краснодаре и Ростове-на-Дону соответственно.

