«Игроки таксуют, работают на складах». В Иркутске умирают клуб и большой футбол

Уже в четвёртый раз за 18 лет — ещё в 2008-м удивлялся даже Виталий Мутко. Рассказываем все подробности.

Новый сезон LEON-Второй лиги «Б» только стартовал, а мы уже говорим о потенциальной смерти ещё одного клуба. На этот раз бедствие терпит «Иркутск». В клубе не платят зарплаты и премиальные. В бюджете практически нет денег, чтобы поехать на следующий выезд с «Динамо-Вологда» (12 апреля). Всё идёт к тому, что «Иркутск» снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

Борьба с «Зенитом» и игра без вратарей

В 1957 году на базе «Иркутскгэсстроя» появилась «Звезда» – первая команда мастеров в истории города. После распада СССР клуб играл в Первой лиге. В 1995-м «Звезде» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в высший дивизион. «Зенит» из Санкт-Петербурга занял третье место и опередил соперников из Иркутска на четыре очка.

Со временем «Звезда» скатилась во Вторую лигу. При этом в начале 2000-х в Иркутске подросло перспективное поколение молодых футболистов. Двух вы точно знаете – это Владимир Гранат и Андрей Ещенко. Отдельные фанаты андерграунда, возможно, вспомнят Максима Зюзина, который сыграл более 100 матчей за «Нижний Новгород».

Незадолго до своего исчезновения «Звезда» на пару лет вернулась в Первый дивизион. 2008 год стал последним для иркутского клуба. Соперники по сезону-1995 оказались на разных полюсах футбола. «Зенит» выиграл чемпионат России — 2007, Кубок и Суперкубок УЕФА, а «Звезда» не добралась даже до концовки сезона.

«Зенит» с Кубком УЕФА, 2008 год Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Команда провела зимние сборы в Турции – к этому времени клуб уже душили финансовые проблемы. Де-факто «Звездой» руководил Фаиль Миргалимов. «Пиджаками» были Александр Ивченко (уволили прямо во время сборов) и Сергей Муратов (умер в августе 2008-го). Борьба за выживание превратилась в настоящий сюрреализм. В летнее трансферное окно из клуба побежали игроки. В заявке остался только один номинальный вратарь – Илья Горшков.

В матче с «Уралом» (1:5) Горшков сломал руку. Вместо него вышел защитник Дмитрий Матвиенко. В следующих матчах ворота тоже защищали полевые футболисты – Виталий Мараховский, Александр Скворцов и Дмитрий Грачёв.

В сентябре 2008-го руководство «Звезды» приняло решение о ликвидации, но лигу никто не уведомил, и команда отыграла в чемпионате ещё почти месяц, пока окончательно не потеряла хоть какую-то возможность выезжать на матчи. У клуба уже был «технарь» 0:3 за неявку на встречу со «СКА-Энергия». К этому добавились четыре технических поражения в последних четырёх турах. Также со «Звезды» сняли 18 очков – за неисполнение обязательств по трансферным выплатам.

Виталий Мутко бывший президент РФС – в интервью «Маяку» в 2009 году «Умирают те клубы, которые не имеют никакой социальной основы, во главе которых стоят нечестные люди. Я приведу такую цифру: вот сейчас идёт аттестация. Клубы первого дивизиона в прошлом году потратили на вознаграждение агентам 169 млн рублей. Иркутская «Звезда» – клуб умирает, но 10-15 млн тратит на вознаграждение. Менеджеры клубов порой в сговоре с главными тренерами занимаются бизнесом за счёт денег, которые дают губернаторы. Это не воровство, это, к сожалению, из области морали».

Иркутский «Байкал» – здесь играл Ставер

Место первого клуба в Иркутске занял «Байкал». Его основали в 2009 году. В 2010-м «Байкал» вышел во Вторую лигу, через пять лет – поднялся в Первую. Главным тренером назначили Константина Дзуцева. Клуб устроил массовую закупку, а местных игроков, которые подняли «Байкал» в Первую лигу, преимущественно убрали либо просто перевели в молодёжку. Так, например, едва не закончил с футболом нынешний вратарь «Рубина» Евгений Ставер.

Вскоре финансовые проблемы добрались и до «Байкала». Деньги закончились, футболисты разъехались. «Байкал» вылетел во Вторую лигу и в 2017-м переместился в Третью.

Без профессионального футбола Иркутск не остался. Нишу «Байкала» занял местный «Зенит», получивший поддержку правительства области. Команда комплектовалась исключительно местными игроками. «Зенит» отыграл четыре сезона во Второй лиге, когда ещё существовала ПФЛ «Восток» с шестью клубами.

ФК «Зенит» Иркутск Фото: ФК «Иркутск»

На пятый год произошла реформа – восточные клубы раскидали по разным группам. Сезон-2020/2021 – самый разгар пандемии COVID-19. «Зенит» столкнулся с непосильными финансовыми затратами и закрылся во время зимнего перерыва.

Кстати, за все три команды играл вратарь Илья Кунгуров – сейчас он занимает должность исполнительного директора «Иркутска» и исполняет обязанности главного тренера команды.

Есть фанаты, но нет денег

Почти три года в Иркутской области не было профессионального футбола. В 2019 году появился очередной клуб – «Иркутск». В 2023-м команда заявилась во Вторую лигу. В город вернулся Дзуцев. Вместе с ним команда завоевала повышение в классе, а параллельно выдала громкую историю с вратарём Никитой Лобусовым (сейчас выступает за армянский «Гандзасар»). Тот покрасил ногти в розовый цвет, получил звонок от главного тренера и после отказа стирать лак был уволен.

Во Второй лиге под руководством Дзуцева «Иркутск» провёл три сезона – все три раза финишировали в топ-4. Надёжно играли в обороне, особенно в домашних стенах.

Хотя главная фишка команды – это шедевральные ауты Алексея Найденова. Такие не снились Мингияну Бевееву. Подобного не видел Микаель Кайоде. О них мечтал бы сам Рори Делап.

В прошлом году «Иркутск» неплохо пошумел в Кубке России: был близок к победе в матче с «Челябинском», но рухнул в концовке – 2:3. Команда заявилась на новый сезон Второй лиги «Б», однако никуда не поехала на сборы. Тогда и появились первые тревожные сигналы.

В межсезонье команду покинул главный тренер. Дзуцев уехал на повышение в «Динамо-Владивосток», взяв с собой игроков Максима Машнёва и Сергея Алексеева. Вслед за ними «Иркутск» покинули другие основные футболисты – Максим Вафиев («Торпедо-Владимир»), Даниил Оганичев («Химик»), Артём Цыгулев («Салют»), Андрей Путилов («СКА-Хабаровск») и Егор Беляев («Нарт»).

Константин Дзуцев Фото: ФК «Динамо» Владивосток

После поражения от «Енисея-2» (1:2) Илья Кунгуров открыто признал, что команда плохо готова физически. Вскоре в телеграм-канале «Заметки бродяжного журналиста» вышло видео с капитаном команды Дмитрием Пытлевым, где тот рассказал, что игроки не получают зарплату уже три месяца: «Парням приходится подрабатывать параллельно, нужно же семьи обеспечивать. Многие работают перед тренировками, после них. На складах в том числе — это правда. Скорее всего, таксуют, в курьерской доставке работают».

В клубе накопились долги по премиальным за два сезона, отсутствуют деньги на ближайшую выездную встречу. Домашний матч с «Балтикой-2» (0:1) команда провела не на стадионе «Труд», а на арене «Шахтёр». Та находится в Черемхове – это примерно 150 км от Иркутска. Здесь искусственный газон, более подходящий для весенних матчей. На домашнем стадионе – естественное покрытие.

Правда, некоторые болельщики утверждают, что у «Иркутска» просто нет денег на организацию матча со зрителями. В Черемхове игра «по техническим причинам» прошла при закрытых трибунах. Небольшая группа фанатов активно поддерживала команду из-за забора. После игры их поблагодарил Кунгуров.

Илья Кунгуров исполняющий обязанности главного тренера и исполнительный директор «Иркутска» «У нас не было сборов, что немаловажно для профессиональной команды. Сейчас у нас ребята работают и параллельно тренируются. Мы все в напряжённом состоянии. Хотим, чтобы футбол в Иркутске был. Все ребята – профессионалы своего дела. Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить футбол в Иркутске. Нет смысла предъявлять претензии ребятам, они выходят и бьются, на поле равнодушных нет. Нам тяжело по физике, но за счёт игр наберём кондиции».



На данный момент трудно сказать, сможет ли «Иркутск» выжить. В прошлом сезоне (и в позапрошлом тоже) казанский «Сокол» буквально на каждую отдельную выездную игру находил где-то деньги в последний момент. Финал истории – ликвидация после первого круга.

«Иркутск» в начале недели объявил в своих каналах сбор пожертвований на существование клуба, а полузащитник Егор Перевозников выступил в прямом эфире с официальным обращением футболистов.

– Обращаемся к бизнесу Иркутска и всей Сибири. Если вы готовы поддержать профессиональный футбол в нашем городе, мы ищем партнёров и спонсоров прямо сейчас. Мы честны с вами – это безвозмездная помощь. Наш клуб не может обещать контракты на годы вперёд. Мы боремся за то, чтобы доиграть сезон. Взамен – пока мы живём, ваш бренд будет на наших майках, билбордах домашних матчей, наших социальных сетях и медиа. Также мы готовы предоставить активности с вашим брендом перед домашними матчами и в медиа. Но главное – вы войдёте в историю как те, кто не дал умереть иркутскому футболу.

Обращаемся к болельщикам. Если нет возможности помочь деньгами, помогите словами. Поделитесь этим постом, напишите своим знакомым в бизнесе, приходите на следующий домашний матч. Каждый репост – это шанс, что нужный человек увидит этот текст. Связаться с нами можно через личные соцсети футболистов и медиа клуба. «Иркутск» – это мы, и мы не сдаёмся, – зачитал Перевозников сообщение с телефона.

Болельщики ФК «Иркутск» Фото: ФК «Иркутск»

В Иркутске любят футбол. По информации телеграм-канала «Футбольная посещаемость», в прошлом сезоне матч «Иркутск» – «Сатурн» стал третьим по посещаемости во Второй лиге «Б», собрав 4736 зрителей. Средняя посещаемость – 1877 зрителей, седьмой показатель среди всех второлиговых клубов. Выше только «Орёл», «Амкар», «Динамо-Брянск», «Металлург» Липецк, КДВ и «Севастополь».

В теории фанаты «Иркутска» могут дать команде возможность прожить ещё какое-то время. Блогер Рашад Агаев сообщил, что клуб всё-таки поедет на выездной матч с «Динамо-Вологда». Также идут разговоры о новом небольшом партнёре.

На местные власти надежд нет – в нынешних условиях правительство Иркутской области не пойдёт на дополнительные траты. Тем более все бюджеты уже давно утверждены. Шансы на выживание – минимальные. Но пока что «Иркутск» ещё держит оборону.