«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером

Московское «Динамо» и «Краснодар» выдали ничью 0:0 в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Однако эта игра точно была не нулевой!

В основе «Краснодара» не оказалось Кордобы. Тем не менее в целом стартовый состав команды Мурада Мусаева, несмотря на очевидный приоритет чемпионской гонки, был близок к оптимальному. Из лидеров «быков» отдых получил также Диего Коста. На скамейке остался и Гонсалес, вне заявки – Ленини. Тренер южан на сей раз выпустил с первых минут Жубала, Черникова, Мозеса Кобнана и Боселли. А у «Динамо» после травм вернулись Лунёв и Фомин, кроме того, Ролан Гусев сделал ещё три изменения по сравнению с прошедшим туром РПЛ – сыграли Касерес, Маричаль и Гладышев.

В этом варианте «Краснодара» роль центрфорварда досталась Мозесу Кобнану. Уже в дебюте встречи нигериец в стиле Кордобы продавил Рикардо и свалился в штрафной бело-голубых. Но по собственной инициативе – судья Абросимов сразу разобрался, что это не пенальти. Затем Мозес Кобнан стал менее заметен. Боселли же играл на правом фланге. С точки зрения оборонительных действий риск для «быков», наверное, был небольшим, ведь уругвайцу противостоял защитник-«домосед» Фернандес.

Тем более игра в основном шла на половине поля «Динамо». Команда Мусаева намного больше владела мячом. Футбол был интенсивным, с большим количеством единоборств и эмоциональных эпизодов, но совсем без остроты. Однажды едва не «привёз» Агкацев – выбежал из штрафной на подстраховку и попал в собственного партнёра Тормену. Обошлось. В остальном же команды лучше возвращали себе мяч, нежели распоряжались им. Динамовцы стремились атаковать на скорости и пространстве, как уже научились при Гусеве, тем не менее спешили и допускали много брака. Первый голевой момент лишь на 20-й минуте создал «Краснодар», когда Лунёв ошибся на выходе после подачи со штрафного, а Тормена пробил головой выше цели.

У «Динамо» только на исходе получаса удар по воротам нанёс Тюкавин: развернулся в фирменном стиле с висевшим на плечах защитником и зарядил из-за штрафной. Однако получилось слабовато. А перед перерывом произошёл самый интересный момент тайма. Касерес вырезал потрясающую диагональ за спины, и Пальцев снёс убегавшего к воротам Бителло. Судья быстро принял решение – удалил защитника. Но VAR в лице Левникова предложил главному посмотреть «кино». Изучив видео, рефери поменял красную карточку на жёлтую, видимо, из-за того, что динамовский бразилец не контролировал мяч.

Пальцев сбивает Бителло

После перерыва выяснилось, что Мусаев планировал выпустить в Москве на тайм и Кордобу, и Диего Косту, и Гонсалеса. Тройную замену сделал тренер «Краснодара»! Колумбиец сразу стал собирать на себе фолы – жаловался судье на отнюдь не дружеские объятия Рикардо. У «Динамо» к этому времени тоже появилась пара свежих фигур. Травмированного Фернандеса поменял Скопинцев, а потерявшегося Гладышева – Миранчук.

Несмотря на то что состав «Краснодара» стал ближе к оптимальному, у «Динамо» во втором тайме лучше получалось атаковать в переходных фазах. Очень хороший отрезок в исполнении команды Гусева привёл к голевому моменту по истечении часа матча. Боселли было уже тяжелее защищаться против Скопинцева. Однажды уругваец сфолил – подарил бело-голубым опасный штрафной. После подачи Нгамалё бил головой и угодил в штангу.

В конце концов игра максимально раскрылась. «Динамо», представьте себе, доминировало. «Краснодар» играл длинными передачами на Кордобу, однако теперь сам колумбиец начал проигрывать эпизоды и фолить на Рикардо в постоянных единоборствах с бразильским защитником. А в концовке удаление во втором матче подряд заработал Черников, который слегка ударил рукой Касереса на стандарте «быков». Парагваец схитрил, тем не менее добился своего. В большинстве в компенсированное время бело-голубые, казалось, дожали! Забил Тюкавин, но – из офсайда.

«Краснодар» эти за 45+ минут не нанёс ни одного удара в створ, так что Мусаев должен быть доволен ничьей. Ответная встреча на поле чемпиона пройдёт 5 мая.