«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!

Карседо выпустил Помазуна, а команды нанесли в серии по 8 ударов! Хотя гости могли забить и в первом тайме, если бы не пижонский 11-метровый

«Спартак» – в финале Пути регионов Фонбет Кубка России! Команда Хуана Карлоса Карседо обыграла «Зенит» в серии пенальти и поспорит за путёвку в Суперфинал с ЦСКА. Это первая победа красно-белых в Санкт-Петербурге с 2012 года.

Сегодня Карседо, как и в недавнем матче этих команд в чемпионате, сыграл без классического нападающего. По сравнению с последним туром РПЛ поменял в стартовом составе только Гарсию на Маркиньоса. При обороне впереди, как правило, оставался Барко. Когда же «Спартак» владел мячом, любой футболист группы атаки мог оказаться на острие. Да и защитник тоже – Денисов. Испанский тренер не отказывается от фишки с рывками правого бека, который по ситуации превращается в хавбека или даже форварда. Именно Даниил на 7-й минуте нанёс первый удар, но загубил голевой момент – отправил мяч мимо цели из хорошей позиции.

Поначалу игра шла в основном на половине поля «Зенита». Петербургская команда хотела создавать и использовать свободное пространство, а красно-белые стремились прессинговать и контролировать мяч за счёт большего количества полузащитников. Сергей Семак в отличие от Карседо сделал серьёзную ротацию после предыдущего тура РПЛ – сменил восемь человек. Шанс получил Дуран, на которого как будто уже махнули рукой. Однако мяч плохо доходил до колумбийца. Джон совершил пару жёстких фолов – вполне мог заработать жёлтую карточку.

Кристофер Ву и Джон Дуран

Только в середине тайма «Зенит» нанёс первый удар по воротам «Спартака». Это сделал Вендел, причём из той позиции, с которой обычно подают. Неожиданно – но Максименко потащил. Потом команды схватили друг друга, словно два сумоиста. Внутреннее напряжение было огромным, а вот в плане зрелищности смотрелось это тяжеловато. На Солари опять что-то нашло в Санкт-Петербурге – аргентинец получил «горчичник» на ровном месте и стал аплодировать судье, после чего едва не сцепился с предъявлявшим ему претензии Умяровым.

Самый интересный эпизод случился перед перерывом. Луис Энрике в своей штрафной потерял контроль над собственными руками и ударил по лицу Барко. Рефери Чистяков пропустил фол, тем не менее благодаря VAR исправил ошибку и назначил пенальти. Но как же ужасно исполнил 11-метровый сам Эсекьель! Просто покатил несильно по центру. Латышонок явно ждал удара с паузой, остался на месте и остановил мяч ногой. Этот лёгкий момент был самым сложным для голкипера «Зенита» за 45 минут.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая для «Чемпионата» пенальти в ворота «Зенита», подтвердил справедливость назначения 11-метрового:

«Правильно сделал Фёдоров, что позвал Чистякова к монитору. Тот вообще продолжил игру – возможно, не видел всего. Луис Энрике выставил руку и попал по лицу Барко, мы такие 11-метровые через VAR уже видели. Это проблема игрока «Зенита».

В перерыве Карседо убрал с поля Солари – выпустил Дмитриева. Любопытно, что в результате перестановок на правый край отправился Маркиньос. Вскоре два вингера придумали что-то острое. Дмитриев вырезал пас в штрафную на бразильца, а Маркиньос, находясь спиной к воротам и почувствовав руки опекавшего его Алипа, свалился в надежде на пенальти. Не придумал ничего лучше, оказавшись в непривычной роли центрфорварда, чем «нырнуть». Ещё в этот отрезок игры Денисов едва не заработал удаление за две жёлтые карточки после фола на Мостовом.

«Никакой отмашки со стороны Денисова не было, – поддержал решение судьи Игорь Федотов. – Короткое расстояние, ещё неизвестно, куда он попал. Тем более они с соперником вместе разворачивались. Этого мало для второй жёлтой. Чистяков такие эпизоды почти не свистит. Учитывая его планку единоборств в этом матче, для второй жёлтой надо сделать что-то серьёзное. Остальное он отпускает и даёт бороться».

Игре по-прежнему катастрофически недоставало голевых моментов. По истечении часа матча Семак отправил на скамейку Дурана, который, похоже, совсем потерял мотивацию в Санкт-Петербурге. Вышел Соболев, а вместе с ним – Глушенков. Как ни странно, после замен «Зенита» в атаку впереди агрессивнее стал играть «Спартак». За четверть часа до конца Маркиньос, воспользовавшись ошибкой хозяев при создании офсайда, убежал один на один. Но под давлением Алипа пробил слабо и опять упал в штрафной. На пенальти это, конечно, не тянуло.

Лишь на 86-й минуте у «Спартака» появился нападающий – Угальде. Как раз перед этим «Зенит» загубил свой лучший шанс за весь матч. В результате провала обороны красно-белых свежий Кондаков остался один перед воротами соперника. Юный талант хозяев успел посмотреть на расположение Максименко и пробил низом. Тем не менее голкипер сотворил сумасшедший сейв. После чего Максименко… уступил место Помазуну! Карседо выпустил запасного вратаря под серию пенальти.

Первые четыре попытки реализовали все, хотя Соболев едва не порадовал свой бывший клуб – забил от перекладины. А потом к «точке» подошёл Мостовой и проиграл дуэль Помазуну. Но и Латышонок продолжал тащить 11-метровые! Голкипер «Зенита» отразил четвёртый удар красно-белых в исполнении Угальде. Серия затянулась. Дальше били, что называется, до первого промаха. Алип, Мартинс, Дуглас Сантос, Дмитриев… Пока Помазун не парировал мяч, посланный невезучим в этот вечер Кондаковым. Опыта больших матчей 18-летнему воспитаннику сине-бело-голубых не хватило. Завершил серию Ву: защитник «Спартака» пробил влево от себя – безупречно, на нужной высоте, а Латышонок прыгнул в другой угол.