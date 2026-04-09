Снова проклятие «Барсы» в ЛЧ! Вдесятером «сгорели» дома «Атлетико», у Альвареса — гол дня

Два испанских клуба зарубились во второй раз за четыре дня. Сначала «Барселона» и «Атлетико» встретились в очередном туре Примеры, а теперь сыграли в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Результат удивил.

Маркус Рашфорд регулярно был в центре внимания до перерыва. Англичанин лупил из любых позиций, но вратарь «Атлетико» Хуан Муссо отыграл «на ноль» в первой половине. Загибаем пальцы. Вторая минута — Рашфорд проверил вратаря ударом в створ. Никаких проблем для Муссо. Забавно, что за несколько секунд до этого Адемола Лукман остался без бутсы прямо на поле.

Третья минута — новый шанс для Рашфорда. Прессинг на чужой половине поля принёс результат, но Маркус снова не переиграл Муссо. «Атлетико» ответил симпатичным проходом Хулиана Альвареса. Аргентинец сделал всё красиво, кроме завершающего удара. Да, попал в створ, но Жоан Гарсия спокойно забрал мяч в руки. А потом Жоау Канселу зарядил в ближний угол — без проблем для Муссо. Если что, со стартового свистка прошло всего 10 минут.

«Барса» всё-таки отправила мяч в ворота «Атлетико» (это сделал Рашфорд), но есть нюанс. Отдававший передачу на англичанина Ламин Ямаль забрался в небольшой офсайд. Повтор показал, что румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем приняла правильное решение. На 30-й минуте Муссо снова сыграл надёжно — на этот раз остановил мяч, который летел в ближний угол. Угадаете, кто бил? Да, это был Рашфорд. Англичанин ткнул мяч с острого угла, но Муссо сохранил ноль в графе «пропущенные мячи».

А потом полыхнуло перед самым перерывом. Пау Кубарси зацепил Джулиано Симеоне, который убегал один на один с Гарсией. Ковач показал защитнику жёлтую карточку, несмотря на отчаянные протесты футболистов «Атлетико». Хорошо, что есть VAR. Ковача пригласили к монитору — румын достал из кармашка красную карточку. «Барселона» осталась вдесятером, Кубарси исключил себя из участников ответного матча.

Но на этом проблемы хозяев не закончились. «Барса» тут же пропустила со штрафного, который назначили за фол Кубарси. Хулиан Альварес перекинул стенку, а Гарсия не дотянулся до мяча. Кошмарная концовка тайма для «Барселоны»! После перерыва нужно было забивать — и делать это в меньшинстве. Кстати, «Атлетико» в середине первой половины потерял из-за травмы Давида Ганцко. Словак оступился в своей штрафной площади и повредил голеностоп. Симеоне-старшему пришлось вытаскивать со скамейки запасных Марка Пубиля.

Флик удивил в перерыве. Он снял с игры и Педри, и Роберта Левандовского. Особенно удивило решение в отношении молодого испанца. Чем руководствовался немецкий тренер? Так или иначе, на второй тайм вышли Гави и Фермин Лопес.

В первом тайме почти все опасные моменты у ворот «Атлетико» были созданы при участии Рашфорда. На старте второй половины ничего не поменялось. Сначала Маркус удрал от Муссо, но пробил с острого угла мимо створа. Впрочем, кажется, что Пубиль страховал голкипера. Спустя несколько минут Маркус зарядил со штрафного в перекладину — Муссо и здесь зацепил мяч. Можно сказать, что к 55-й минуте матч превратился в рубилово Рашфорда и вратаря «Атлетико».

«Барса» атаковала даже в меньшинстве, а забил «Атлетико». После перерыва мадридская команда особо не тревожила Гарсию, но потом включился Александр Сёрлот. Вышедший на замену норвежец замкнул в касание прострел с фланга от Маттео Руджери. Херард Мартин не успел за норвежцем, а Гарсия не спас. Вот так «Барса» устроилась на 0:2 в домашнем матче.

Симеоне заменил Коке на 60-й минуте, а своего сына и Гризманна — на 80-й. «Барса» так ни разу и не забила. Как тут не вспомнить, что «Атлетико» дважды выбивал соперника из плей-офф Лиги чемпионов в прошлом десятилетии. Хотя в целом при Симеоне плохо играет против каталонского клуба. Выкинет ли Диего соперника из турнира в третий раз?