У Сафонова «сухарь» в ЛЧ — теперь в 1/4 финала! «Ливерпулю» ещё повезло уступить «ПСЖ» так

«Ливерпуль» вышел в Париже на матч с «ПСЖ» без своей главной звезды. Салах провалил встречу с «Сити» в Кубке Англии и теперь остался на скамейке. Решение, которое уже давно требовали от Слота. Изначально казалось, что просто Фримпонг сыграет на позиции египтянина. Но с первых минут стало понятно, что всё чуть сложнее. «Ливерпуль» выбрал несвойственную для себя схему с пятью защитниками: Керкез, Гомес, ван Дейк, Конате и Фримпонг садились в линию обороны.

Плотная защита не особо помогла. «ПСЖ» завладел инициативой и достаточно быстро забил. На 11-й минуте Дуэ отличился со средней дистанции благодаря рикошету от ноги Гравенберха. Уже после этого Сафонову пришлось пару раз сыграть на выходе, но в целом игра продолжалась на половине поля «Ливерпуля». Хозяева словно играли в большинстве. Возможно, худший игрок в основе «ПСЖ» Заир-Эмери в своей штрафной на ложном движении убрал лучшего игрока «Ливерпуля» Собослаи.

Доминик Собослаи Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Первый тайм в целом получился одним из худших для «Ливерпуля» в сезоне. И дело не столько в счёте, когда единственный гол за 45 минут пришёл после рикошета. Важнее, что гостей будто не было на поле. Они не нанесли ни одного удара до перерыва — впервые за пять лет! Вроде у «ПСЖ» раз за разом проваливается Мендеш, но это вообще на игру не влияло. Владение «Ливерпуля» в первом тайме — 25%, будто играли команды из разных лиг (что в определённом смысле факт). Объяснить такую разницу тяжело. Единственное, что чуть-чуть оправдывает «Ливерпуль», — он играл до этого на выезде с «Сити», а «ПСЖ» — дома с «Тулузой» на день раньше. Правда, похоже, дело было не только в этом.

В перерыве обошлось без замен, но «Ливерпуль»… не то чтобы воспрял, но игра перестала быть настолько односторонней. Команда Слота отвечала атакой на атаку. Уже на 49-й Экитике нанёс первый удар. Сильно мимо, но в первом тайме не было даже такого. «ПСЖ» оставался лучшей командой на поле и на 65-й минуте забил снова. Хвича ворвался в штрафную, не заметил корпус Гравенберха, обвёл Мамардашвили и зарядил с нескольких метров в пустые ворота. Так выглядит неудержимость.

Гол Хвичи Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Вскоре судья ещё назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», но VAR призвал его к монитору. На повторе было видно, что Конате сыграл относительно чисто. Хоть и летел сзади, но соперника едва коснулся, а потом попал по мячу. У «ПСЖ» и без этого было предостаточно моментов, чтобы забить третий, но Мендеш сначала угодил в штангу, а потом в убойной ситуации забыл пробить по воротам.

2:0 — уверенная победа «ПСЖ». Гости ещё неплохо отделались. У Сафонова ноль сейвов, просто потому, что «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ. Единственная хорошая новость для команды Слота — Исак наконец-то вернулся на поле после тяжёлой травмы. Кстати, Салах не вышел даже на замену. Ответная игра — через шесть дней в Англии.