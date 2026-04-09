«Аномалия среди атакующих полузащитников». Новая звезда Англии — обходит даже Беллингема!

Морган Роджерс разрывает за «Астон Виллу» и завоёвывает доверие Тухеля в преддверии ЧМ-2026. Кстати, празднование Палмера на самом деле его!

В Лиге Европы стартуют четвертьфиналы. «Астон Вилла» с Унаи Эмери — фаворит по версии букмекеров. Также в составе бирмингемцев выступает самый дорогой футболист турнира — Морган Роджерс. По оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 80 млн. Роджерс уже ворвался в состав сборной Англии, а ещё за ним гоняются топ-клубы АПЛ. Как 23-летний игрок вырос до статуса звезды «Астон Виллы»?

Иронично, что первой командой в жизни Роджерса стал «Бирмингем» (соперник «Астон Виллы» по бирмингемскому дерби). В четыре года маленького Моргана взяли на тренировку для детей. Её проводил Пол Тейт, экс-футболист «Бирмингема». И тот сразу заметил талант Роджерса, хотя на занятии присутствовало 150 юных игроков. «Как только я его увидел, сразу понял, что в этом ребёнке есть что-то особенное. Он просто отличался от остальных, был фантастическим игроком, намного опережающим свой возраст с самого раннего детства», — рассказывал Тейт в интервью Sky Sports. Также Пол отмечал, что юный Морган быстро перескакивал возрастные группы, тренируясь с детьми старше на четыре-пять лет.

Когда Роджерсу исполнилось восемь, он оказался в молодёжной академии «Вест Бромвича». Сам футболист и вся его семья — болельщики клуба. Поэтому других вариантов для Моргана не существовало. Роджерс прошёл все ступени развития в «Вест Бромвиче», в итоге дебютировав за основную команду в переигровке пятого раунда Кубка Англии с «Брайтоном» в феврале 2019 года — ещё будучи 16-летним школьником.

А вместе с молодёжным «Вест Бромвичем» игрок добрался до полуфинала Кубка Англии. Роджерс вышел на поле в матче с «Манчестер Сити» (2:4) и настолько впечатлил представителей соперника, что те вскоре предложили полузащитнику перебраться к ним. И в августе 2019-го Морган оказался в системе «Сити». «Когда ты приходишь в клуб такого масштаба, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль», можешь просто затеряться среди множества других фантастических футболистов. И тогда какой путь для молодых игроков в этих клубах? Существует ли вообще какой-либо путь?» — позже задавался вопросом первый тренер игрока Тейт.

В молодёжной команде «Сити» Морган показывал хорошие результаты, но его не слишком сильно ждал в основе Хосеп Гвардиола. Хотя тренер академии Брайан Барри-Мёрфи хвалил игрока: «Он определённо отличается тем, что может получить мяч и очень быстро, прямолинейно бежать, преодолевая большие расстояния. Он очень эффективен в движениях, а его габариты недооценивают». Только вот в главную команду в тот момент путь был закрыт — уж слишком высокая конкуренция (Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Бернарду Силва и далее по списку).

Поэтому Роджерс на протяжении двух лет трижды скатался в аренды. В 2021-м он выступал за «Линкольн», летом его на сезон отдали в «Борнмут». Затем был небольшой перерыв на игру в молодёжных командах «Манчестер Сити». А после — новая аренда в «Блэкпул» в январе 2023 года.

В итоге англичанин не дождался шанса в «Манчестер Сити». И в июле 2023-го переехал в «Мидлсбро». Морган воспользовался шансом в новой команде: за полгода в 33 встречах сезона забил семь мячей и оформил девять ассистов. Там же Роджерс придумал своё фирменное «ледяное» празднование, когда футболист скрещивает руки и потирает плечи. Позже его «своровал» экс-партнёр Моргана по молодёжке «Манчестер Сити» Коул Палмер. «Мой друг Моргз отпраздновал так в «Мидлсбро», а потом я сказал ему, что повторю это, если забью», — рассказывал нынешний полузащитник «Челси».

6 января 2024 года «Мидсбро» провёл матч в Кубке Англии с «Астон Виллой». Бирмингемцы прошли дальше (1:0), но заприметили Роджерса. И уже через месяц оформили трансфер полузащитника за £ 15 млн. «Манчестер Сити» получил 25% от суммы благодаря пункту о доле от будущей перепродажи.

Роджерс с двух ног ворвался в состав «Астон Виллы». Первый месяц ушёл на адаптацию. Но далее, если Морган был готов, он всегда находился в основе — и до сих пор всё работает именно так. 6 апреля 2024 года Роджерс забил свой первый мяч за «Астон Виллу» – во встрече АПЛ с «Брентфордом» (3:3). А 29 января 2025-го оформил хет-трик в игре Лиги чемпионов с «Селтиком» (4:2). Морган стал вторым самым молодым английским игроком, трижды забившим в матче ЛЧ.

В первом полноценном сезоне за «Астон Виллу» (2024/2025) полузащитник забил 14 мячей и оформил 15 ассистов. Конечно, в Англии заговорили о новом таланте. PFA (Ассоциация профессиональных футболистов) признала Роджерса лучшим молодым футболистом года. А ещё в ноябре 2024-го Моргана вызвали в сборную: он дебютировал во встрече Лиги наций с Грецией (3:0). Сейчас у 23-летнего игрока уже 13 игр за национальную команду и один мяч – в товарищеском матче с Уэльсом (3:0).

Если в Англии появляется крутой местный футболист, он автоматически становится целью для топов. TEAMtalk сообщал об интересе «Ливерпуля» к Роджерсу, а недавно журналист Бен Джейкобс отметил, что мерсисайдцы всерьёз рассматривают Моргана как кандидата на усиление состава. Caught Offside делился информацией о желании «Челси» купить игрока «Астон Виллы», а по данным Football Insider, в гонку готов вступить «Манчестер Юнайтед».

Однако для трансфера любому из клубов придётся выложить огромную сумму. В ноябре 2025 года Роджерс переподписал контракт с «Астон Виллой» до 2031-го. Нет сомнений, что бирмингемцы теперь готовы расстаться с Морганом минимум за £ 100 млн.

Чем же так крут Роджерс?

Морган — универсальный игрок, выступающий в «Астон Вилле» в основном на позиции «десятки». Однако также он может действовать в роли вингера, нападающего или центрального полузащитника. Выделяется своими дальними ударами: особенно круто получаются наклболы — удары, при которых мяч быстро набирает скорость и высоту, а в последний момент начинает заваливаться вниз. Игрок понимает свою сильную сторону, но старается разнообразить арсенал: «Мне нужно забивать по-разному. Я не хочу полагаться только на один тип завершения атак, потому что так будет получаться не всегда. Однако такие мячи, конечно, приятно забивать».

Роджерс обожает атаковать агрессивно, прорываясь к воротам на дриблинге и используя физическую мощь (рост — 187 см). Также англичанин обладает мощными рывками и хорошей техникой. И, что не менее важно, Роджерс трудолюбив. Другие в командах Эмери и не раскрываются. Сам футболист очень высоко оценивает тренера «Астон Виллы».

Морган Роджерс полузащитник «Астон Виллы» «Эмери — гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций — он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляются вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся всё это впитывать — в итоге получается идеальное сочетание».

Английские СМИ справедливо сравнивают Роджерса с футболистом «Баварии» Джамалом Мусиалой. Действительно, общего много: высокие, техничные, быстрые футболисты с хорошим ударом и дриблингом. Однако Морган — чуть более физически сильный, а полузащитник мюнхенцев — более юркий. Sports Illustrated вовсе назвал Роджерса «аномалией среди атакующих полузащитников» из-за его силы.

Сам англичанин также следит за Мусиалой, а ещё выделяет для себя Флориана Вирца из «Ливерпуля». «Роджерс — атакующий полузащитник, за игрой которого мне нравится наблюдать, и он находится в действительно хорошей форме. Морган очень хорош в этом сезоне, но и в прошлом, я думаю, тоже показал себя неплохо. Он игрок высшего уровня», — а это похвала от капитана «Арсенала» Мартина Эдегора.

Важнейший момент 2026 года для Роджерса — чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. За последний год Морган стал основной опцией на месте атакующего полузащитника у тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Игрок «Астон Виллы» выходит чаще, чем Эберечи Эзе, Коул Палмер, Фил Фоден и даже Джуд Беллингем. Не исключено, что Морган начнёт в старте и ЧМ-2026. Хотя, конечно, в последние месяцы у него прослеживается небольшой спад в игре и результативности (впрочем, как и у всей «Астон Виллы»). Однако сам Роджерс решительно настроен на игру на предстоящем турнире.

Морган Роджерс полузащитник «Астон Виллы» «Я сосредоточен на себе и стараюсь становиться лучше. Найти свою форму, выходить на новый уровень в каждом матче. Посмотрим, к чему это приведёт. Вокруг очень много сильных игроков, и я просто пытаюсь конкурировать. Я выкладываюсь на максимум».

А ближайшая цель — пройти в четвертьфинале Лиги Европы «Болонью» и постараться удержаться с «Астон Виллой» в лигочемпионской зоне в АПЛ.