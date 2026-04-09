Таблица ошибок судей РПЛ за 23 тура

В МИР Российской Премьер-Лиге прошло уже 23 тура. Разговоры о влиянии арбитров на результаты матчей тише, конечно, не становятся. Смотрим на обновлённую таблицу судейских ошибок, а также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 22-м туре
Станислав Матвеев ошибочно показал красную карточку защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче с «Балтикой».
«На 90+5-й минуте не снизить оценку уже не получится. Он показал красную Кириллу Заике, его позвали к монитору, но он зачем-то стал просить другой ракурс. Именно ракурс из дальних ворот его и сбил. Там не было фола последней надежды, так как слева был игрок «Сочи», он был даже впереди и мог вступить в единоборство. Вопрос здесь не в оценке, а в том, что в простой ситуации у монитора он не разобрался. Это проблема – даже после подсказки VAR он оставил своё первоначальное решение в силе».
Ошибки, допущенные судьями в 23-м туре
23-й тур обошёлся без грубых ошибок арбитров.
Таблица ошибок судей после 23-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|3
|1
|-2
|«Крылья Советов»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Москва
|3
|2
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|2
|+2
|«Динамо» Махачкала
|1
|3
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR в 22-м туре
Станислав Матвеев назначил пенальти в пользу «Балтики» в ворота «Сочи» после просмотра VAR.
Сергей Цыганок правильно отменил гол «Локомотива» во встрече с «Акроном» после видеопросмотра из-за фола со стороны Александра Сильянова.
Ошибки, исправленные VAR в 23-м туре
Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота ЦСКА после просмотра VAR во встрече с «Акроном». Также судья верно отменил гол тольяттинцев.
Евгений Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» во встрече с махачкалинским «Динамо».
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|5
|1
|-4
|«Ахмат»
|5
|2
|-3
|«Локомотив»
|8
|5
|-3
|«Рубин»
|4
|2
|-2
|ЦСКА
|7
|5
|-2
|«Сочи»
|9
|8
|-1
|«Динамо» Махачкала
|5
|5
|0
|«Пари НН»
|5
|5
|0
|«Зенит»
|5
|6
|+1
|«Краснодар»
|5
|6
|+1
|«Ростов»
|7
|9
|+2
|«Динамо» Москва
|2
|5
|+3
|«Балтика»
|3
|6
|+3
|«Акрон»
|7
|11
|+4
|«Оренбург»
|4
|10
|+6