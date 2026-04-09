Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
РПЛ, таблица ошибок судей после 23-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица ошибок судей РПЛ за 23 тура
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ за 23 тура
«Спартак» по-прежнему занимает первое место сразу по двум показателям.

В МИР Российской Премьер-Лиге прошло уже 23 тура. Разговоры о влиянии арбитров на результаты матчей тише, конечно, не становятся. Смотрим на обновлённую таблицу судейских ошибок, а также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Как менялась таблица:

Ошибки, допущенные судьями в 22-м туре

Станислав Матвеев ошибочно показал красную карточку защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче с «Балтикой».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«На 90+5-й минуте не снизить оценку уже не получится. Он показал красную Кириллу Заике, его позвали к монитору, но он зачем-то стал просить другой ракурс. Именно ракурс из дальних ворот его и сбил. Там не было фола последней надежды, так как слева был игрок «Сочи», он был даже впереди и мог вступить в единоборство. Вопрос здесь не в оценке, а в том, что в простой ситуации у монитора он не разобрался. Это проблема – даже после подсказки VAR он оставил своё первоначальное решение в силе».

Ошибки, допущенные судьями в 23-м туре

23-й тур обошёлся без грубых ошибок арбитров.

Таблица ошибок судей после 23-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА31-2
«Акрон»31-2
«Крылья Советов»20-2
«Оренбург»10-1
«Динамо» Москва32-1
«Ростов»110
«Зенит»000
«Рубин»000
«Локомотив»110
«Сочи»110
«Краснодар»01+1
«Балтика»02+2
«Динамо» Махачкала13+2
«Пари НН»03+3
«Ахмат»03+3

Ошибки, исправленные VAR в 22-м туре

Станислав Матвеев назначил пенальти в пользу «Балтики» в ворота «Сочи» после просмотра VAR.

Сергей Цыганок правильно отменил гол «Локомотива» во встрече с «Акроном» после видеопросмотра из-за фола со стороны Александра Сильянова.

Ошибки, исправленные VAR в 23-м туре

Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота ЦСКА после просмотра VAR во встрече с «Акроном». Также судья верно отменил гол тольяттинцев.

Евгений Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» во встрече с махачкалинским «Динамо».

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»105-5
«Крылья Советов»51-4
«Ахмат»52-3
«Локомотив»85-3
«Рубин»42-2
ЦСКА75-2
«Сочи»98-1
«Динамо» Махачкала550
«Пари НН»550
«Зенит»56+1
«Краснодар»56+1
«Ростов»79+2
«Динамо» Москва25+3
«Балтика»36+3
«Акрон»711+4
«Оренбург»410+6
