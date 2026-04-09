Таблица ошибок судей РПЛ за 23 тура

В МИР Российской Премьер-Лиге прошло уже 23 тура. Разговоры о влиянии арбитров на результаты матчей тише, конечно, не становятся. Смотрим на обновлённую таблицу судейских ошибок, а также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Как менялась таблица:

Ошибки, допущенные судьями в 22-м туре

Станислав Матвеев ошибочно показал красную карточку защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче с «Балтикой».

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «На 90+5-й минуте не снизить оценку уже не получится. Он показал красную Кириллу Заике, его позвали к монитору, но он зачем-то стал просить другой ракурс. Именно ракурс из дальних ворот его и сбил. Там не было фола последней надежды, так как слева был игрок «Сочи», он был даже впереди и мог вступить в единоборство. Вопрос здесь не в оценке, а в том, что в простой ситуации у монитора он не разобрался. Это проблема – даже после подсказки VAR он оставил своё первоначальное решение в силе».

Ошибки, допущенные судьями в 23-м туре

23-й тур обошёлся без грубых ошибок арбитров.

Таблица ошибок судей после 23-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 1 -2 «Акрон» 3 1 -2 «Крылья Советов» 2 0 -2 «Оренбург» 1 0 -1 «Динамо» Москва 3 2 -1 «Ростов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Локомотив» 1 1 0 «Сочи» 1 1 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Балтика» 0 2 +2 «Динамо» Махачкала 1 3 +2 «Пари НН» 0 3 +3 «Ахмат» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR в 22-м туре

Станислав Матвеев назначил пенальти в пользу «Балтики» в ворота «Сочи» после просмотра VAR.

Сергей Цыганок правильно отменил гол «Локомотива» во встрече с «Акроном» после видеопросмотра из-за фола со стороны Александра Сильянова.

Ошибки, исправленные VAR в 23-м туре

Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота ЦСКА после просмотра VAR во встрече с «Акроном». Также судья верно отменил гол тольяттинцев.

Евгений Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» во встрече с махачкалинским «Динамо».

Таблица ошибок, исправленных VAR