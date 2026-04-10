«Были уверены: пройдём «Зенит». Капитан «Спартака» — о первой за 14 лет победе в Питере

«Спартак» в серии пенальти обыграл «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России. Корреспондент «Чемпионата» обсудил первую за 14 лет победу «Спартака» в Санкт-Петербурге с Романом Зобниным. Капитан красно-белых рассказал, знала ли команда о выходе Ильи Помазуна под серию пенальти, празднованиях перед виражом и словах Александра Соболева про людей-паразитов в «Спартаке».

«Не знали, что Помазун может появиться под серию пенальти»

— Какие впечатления после матча?

— Супервпечатления. Терпели и победили. Нужно продолжать дальше. У нас ещё два шага, так сказать, до конца. Шаг до Суперфинала. Сейчас чуть порадуемся и будем дальше готовиться.

— Но у тебя как будто не осталось эмоций после прохода «Зенита».

— Да, «Зенит» прошли. Сложный матч в эмоциональном плане после «Локомотива». Игра с «Локомотивом» тоже была трудной и эмоциональной. И тут полный стадион, 90 минут. Поэтому на моём лице не так много эмоций, наверное (улыбается).

— Что происходило в концовке, когда летели бутылки с Виража? Вы намеренно праздновали напротив сектора «Зенита» или так случайно вышло?

— Так получилось географически. Вся команда побежала к Илюхе [Помазуну] и Крису [Ву] радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой.

— Вы были в курсе возможного выхода Помазуна под серию пенальти? Обсуждали это?

— Команда не знала. Конечно, предполагали, что могут быть пенальти. Думаю, у Илюши надо спрашивать — говорили ему или нет. Мне ничего об этом не было известно. Мы хотели победить в этом матче без пенальти.

— Как можно объяснить промах Эсекьеля Барко? Второй раз подряд в играх с «Зенитом» у него проблемы с пенальти.

— Барко мы поддержали. Со всеми бывает. Людям свойственно ошибаться. Я в прошлый раз говорил про судью. У всех бывают ошибки, ничего страшного. Мы все одна команда, поддерживаем. Главное не опускать руки. В перерыве сказал, чтобы сохраняли такой фокус и концентрацию. Была внутренняя уверенность, что пройдём «Зенит».

— Как ты понял посыл спортивного и генерального директоров «Спартака», которые перед матчем с «Зенитом» настаивали на уважительном отношении со стороны судей?

— Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают. Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше. Как-то так.

— Будет ли у «Спартака» больше фокус на Кубке России? Ты сам сказал, что до цели осталось всего два шага.

— Ты знаешь, что я всегда говорю. Мы сейчас думаем о «Ростове». Впереди у нас восстановление. В чемпионате три очка до третьего места. Нужно добиваться и подниматься выше. Сейчас Кубок чуть-чуть откладываем и фокусируемся на чемпионате.

— Перед серией пенальти вспомнили один факт: из нынешнего «Спартака» кроме Александра Довбни к моменту последней победы красно-белых в серии пенальти родился только Зобнин. Это было 32 года назад.

— Так давно (улыбается). Рекорды. «Оренбург» обыграли, хотя долго не побеждали. И у «Сочи» в гостях выиграли — не могли там долго победить. Сейчас получилось выиграть у «Зенита». И пенальти. Так бывает. Все серии заканчиваются. Главное, чтобы мы не останавливались на достигнутом, дальше работали и готовились к следующим матчам.

— Можно ли считать, что серия без побед в Санкт-Петербурге, которая длилась 14 лет, прервалась? Всё-таки основное время завершилось вничью.

— На самом деле, не хочется думать об этом (улыбается). Мы прошли дальше. В данном случае это важнее.

— Ты как капитан «Спартака» как отреагировал на слова Соболева, что в клубе «Спартак» есть люди-паразиты?

— Никак не реагирую. Сашу я знаю. Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить всё что угодно. Как реагировать? Да никак.

— По логике Соболева, паразиты обыграли «Зенит»?

— «Спартак» обыграл «Зенит».

Роман Зобнин Фото: РИА Новости

— Чем закончилась зимняя история с отравлением ребят из твоей академии?

— Принимающая сторона возместила часть денег за те дни, которые мы не прожили там. И всё. Я не стал продолжать эту историю и закрыл. Дети поправились — это самое главное. Все здоровы и живы.

— Раз в полгода тебя стабильно спрашивают про сборную России. Отстранение продолжается. Отбор на следующий турнир, на который нас могут теоретически допустить — Евро-2028, стартует в марте 2027-го. Можешь сказать что-то новое по поводу выступлений за сборную?

— Я приостановил выступления в сборной. У меня ничего не поменялось. Мне нужно внимательно следить за своим здоровьем. Как будет дальше — посмотрим. Больше ничего не могу сказать.

— Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?

— Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много других факторов, то конечно. Почему нет?

— Финал Пути регионов: «Спартак» — ЦСКА с активными фанатами — это как будто бы другая жизнь?

— Будет хорошая атмосфера. Ждём! Будем играть дома. Поэтому ждём всех болельщиков.