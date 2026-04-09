Правило 8 секунд для вратарей лучше, чем кажется. Его расширение логично

Правила футбола настолько часто меняются, что за этим трудно уследить. Иногда это запутывает, иной раз – просто злит. Однако вместе с тем появляются вполне понятные инициативы. Одна из них – борьба с затяжками времени. Перед этим сезоном в правила внесли новый пункт для вратарей. Если они поймали мяч, то обязаны ввести его в игру за восемь секунд. Иначе мяч переходит к сопернику, который получает право подать угловой. Как это работает, мы увидели уже на клубном чемпионате мира, который выиграл «Челси». Судья демонстративно на пальцах отсчитывает последние пять секунд, прежде чем зафиксировать фол.

В каком-то смысле это стало послаблением. Раньше у вратарей было шесть секунд, но более строгое наказание – свободный удар. Слишком жёсткая санкция для такого нарушения, поэтому арбитры практически всегда прощали вратарям даже бо́льшие затяжки времени. Теперь наказание стало более соразмерным нарушению, и голкиперы уже не могут пользоваться этой дырой в правилах. Теперь судьи смелее фиксируют чрезмерную задержку мяча.

Мануэль Нойер Фото: S. Mellar/Getty Images

Тем не менее нововведение вызывает споры. Например, в РПЛ такое нарушение впервые случилось в последнем туре. Голкипер «Акрона» Тереховский держал мяч 12 секунд, и только затем арбитр зафиксировал фол, назначив угловой в пользу ЦСКА. Как раз с него москвичи и забили, а после матча хватало возмущений. Нападающий «Акрона» Дзюба спрашивал, как понять, прошло ли восемь секунд или девять. Тренер тольяттинцев Тедеев и вовсе заявил, что судьям надо посмотреть, как движется секундная стрелка. Странные претензии, когда по секундомеру на трансляции видно, что судья был весьма лоялен. Впрочем, тут как раз ладно. Можно списать на эмоции заинтересованной стороны. Важно, что непонимание идёт и от людей со стороны.

Александр Мостовой бывший футболист сборной России «Если бы ЦСКА не забил «Акрону» после углового, назначенного после задержки времени вратарём, никто бы не вспомнил. А теперь у нас человек будет сидеть с секундомером и считать время? Вот это смешно. Или кто-то сзади будет стоять и говорить вратарю, сколько секунд прошло. Кто будет проверять, это семь секунд, восемь или девять? А может, вратарь взял мяч в руки и была затяжная атака, как они это будут определять? Глупость какая-то. Задержки есть, они всегда наказываются, судья подбежал и показал жёлтую. Если назначается угловой и игроки еле-еле идут за мячом, тогда судьям тоже надо включать секундомер и говорить: «Бегите быстрее подавать». Выглядит абсурдно. Напридумывают всего, хотят усложнить футбол. Это неправильно!»

Есть плохая новость для Мостового. ФИФА и IFAB посчитали, что инициатива оказалось успешной, и планируют расширение этого правила на другие стадии игры. Это уже решённый вопрос. Начиная с ЧМ-2026, судья будет также отсчитывать пять секунд на пальцах при аутах и ударах от ворот при затяжках времени (пока это правило работает, только если голкипер поймает мяч руками). А ещё заменяемый игрок должен будет уходить с поля за 10 секунд. Не успел – команда проводит минуту в меньшинстве (тот, кто должен выйти, на 60 секунд позже появляется на поле).

Рефери с табло Фото: Clive Mason/Getty Images

Так что стоит лишний раз напомнить, почему так происходит. Дело в том, что в среднем игровое время невелико: например, в районе 55 минут в АПЛ, а в РПЛ – даже меньше 50 минут. То есть примерно в два раза меньше, чем если брать от свистка до свистка оба тайма с компенсированным временем. Раз есть факторы, сбивающие темп игры, то пускай это лучше будет VAR, который убирает не все, но большинство ошибок. А вот затяжки времени со стороны футболистов в интересах только одной из команд – они не делают футбол лучше.

Вполне допускаю, через какое-то время будет лимит времени и на исполнение штрафных ударов. Это шаг, который напрашивается. Один из моих любимых эпизодов в этом плане – штрафной «Арсенала» в дерби с «Челси» в прошлом году. Тогда лондонцы вели в счёте в один мяч, и у них ушло 2 минуты и 35 секунд на исполнение стандарта. В какой-то момент к бьющим прибежал даже вратарь «Арсенала». Если что, бежать ему пришлось через всё поле, потому что штрафной был прямо у чужой штрафной. Наверняка Райя поделился чем-то ну очень важным.

Штрафной «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Все видят, как эволюционировало затягивание времени. Уже не обязательно валяться, симулируя травму. Достаточно каждый раз долго вводить мяч в игру. И логично, что с этим борются. Есть ли у нового правила погрешности? Да, безусловно. Как мы видим, в той же встрече РПЛ судья свистнул спустя 12 секунд, а не восемь. И таких примеров полно. Кстати, ровно на столько же времени голкипер задержал мяч в руках Дубровка в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли», когда это правило впервые сработало в АПЛ. Тогда арбитр тоже свистнул спустя 12 секунд. Точнее, там вратарь удерживал мяч аж 24 секунды, однако в середине этого отрезка Ришарлисон толкнул вратаря, а из-за таких действий восемь секунд перезапускаются заново.

Отсчитывать тоже можно по-разному. Внутренний секундомер может чуть подвести, но вряд ли значительно. Получается такая же погрешность, как при установке стенки во время штрафного. Никому же не приходит в голову жаловаться после матча, что арбитр отмерил на 50 см больше или меньше. Точно так же вряд ли будут претензии к игроку, если он вбросит аут, находясь на полметра ближе к атаке, а не идеально с той точки, где вышел мяч.

Иштван Ковач Фото: Xavi Bonilla/Getty Images

Честно говоря, если есть желание возмущаться нововведениями, то я бы больше обращал внимание на другое. Почему правила начинают тестировать сразу на чемпионате мира – на самом масштабном футбольном событии? Там же будет ещё больше изменений в правилах, к которым, как мы видим, людям ещё нужно привыкнуть. До сих пор вспоминаю, как с первых же матчей ЧМ-2022 все ошалели из-за огромного компенсированного времени. Тут хоть предупредили заранее – и про лимит времени на ввод мяча в игру, и про проверку угловых и даже вторых жёлтых карточек.