«Спартак» — лидер, «Динамо» — аутсайдер! Топ-клубы РПЛ в важнейшем статистическом рейтинге

У кого больше всего побед «на характере»? А кто постоянно отдаёт очки, ведя в счёте? Расскажем о самых волевых и «безвольных» командах лиги.

Выражение «чемпионский характер» – не просто штамп. Претендующая на титул команда должна уметь переворачивать ход неудачно складывающихся матчей и удерживать преимущество. Например, «Краснодар» в этом сезоне РПЛ победил в 16 из 17 игр, в которых вёл в счёте. А знаете ли вы, кто лидирует в Российской Премьер-Лиге по очкам, добытым благодаря волевым победам? Статистика по теме – в нашем материале.

Какие команды набрали больше всего очков, проигрывая по ходу матчей

«Спартак — 12 очков

После 23-го тура РПЛ на первое место в этом рейтинге вышел «Спартак»! Команда Хуана Карлоса Карседо одержала волевую победу над «Локомотивом» (2:1), проигрывая к перерыву со счётом 0:1. Дожать железнодорожников помогло, конечно, и удаление, но второй тайм красно-белые провели действительно сильно.

Теперь у «Спартака» 12 «волевых» очков. Московская команда уступала в 12 встречах, тем не менее шесть из них вытащила. В трёх победила, ещё в трёх сыграла вничью. Помимо «Локомотива», красно-белые одолели «Крылья Советов» (ушли с 0:1 на 2:1) и «Акрон» (с 0:1 на 4:3). Что касается ничейных матчей, то «Спартак» спас игры с «Зенитом» (с 0:1 на 2:2), московским «Динамо» (с 0:1 на 2:2) и «Ростовом» (с 0:1 на 1:1). Заметьте, две победы – уже при Карседо.

«Зенит» — девять очков

Команда Сергея Семака делит второе место по этому показателю в сезоне РПЛ, а в процентном отношении – лучшая. Только у «Зенита» количество набранных «волевых» очков превышает количество встреч, в которых приходилось отыгрываться. Сине-бело-голубые семь раз уступали по ходу встреч, тем не менее заработали в них девять очков.

Петербуржцы одержали две волевые победы. Команде Семака удалось перевернуть матчи с «Ростовом» в 1-м туре (с 0:1 на 2:1) и московским «Динамо» (с 0:1 на 2:1). Ещё трижды «Зенит» сравнивал счёт и завершал игры вничью. Это случилось во встречах с ЦСКА (с 0:1 на 1:1), «Спартаком» (с 1:2 на 2:2) и «Крыльями Советов» (с 0:1 на 1:1). Интересно, что сине-бело-голубые спаслись в той встрече со «Спартаком» в Москве, где сначала повели.

«Оренбург» — девять очков

Как ни удивительно, но в тройке команд с самым крепким характером находится и один из аутсайдеров РПЛ. Впрочем, «Оренбург» взял, что называется, не качеством, а количеством. Проигрывал по ходу 17 матчей чемпионата. Пять из них уральцы сумели вытащить.

У «Оренбурга» две волевые победы. Команда перевернула игры с «Акроном» (с 0:1 на 2:1) и «Зенитом» (с 0:1 на 2:1). Последний матч, конечно, самый памятный. Петербуржцы не только повели, но и били пенальти, не реализованный Густаво Мантуаном. Потом Эмил Ценов и Евгений Болотов забили два мяча, а в компенсированное время зенитовцы ещё раз промахнулись с «точки» – Андрей Мостовой зарядил в перекладину. Кроме того, «Оренбург» добыл три ничьих – во встречах с махачкалинским «Динамо» (с 0:1 на 1:1), «Рубином» (с 0:2 на 2:2) и московским «Динамо» (с 0:2 и 2:3 – на 3:3).

Самые «безвольные» команды РПЛ:

«Пари НН» – 0 очков

Рассказываем и о тех, кому в этом сезоне не хватает воли. Абсолютный аутсайдер – «Пари НН». Главному тренеру нижегородцев Алексею Шпилевскому нужно поработать над характером команды, каким-то образом заставить игроков преодолевать себя, когда дела идут плохо.

«Пари НН» уступал по ходу 15 матчей чемпионата – и во всех потерпел поражения. Правда, в некоторых всё-таки отыгрывался – с «Ахматом» (1:2), «Сочи» (1:2) и «Локомотивом» (1:2). Тем не менее затем позволял сопернику дожать себя.

«Сочи» — одно очко

У слабейшей команды чемпионата статистика не намного лучше. «Сочи» проигрывал в 19 матчах и только в одном из них смог отскочить. Это произошло в 4-м туре – с московским «Динамо» (1:1) на «Фиште». То есть ещё при испанском тренере Роберте Морено.

Южане также отыгрывались в некоторых встречах, в которых в итоге потерпели поражение. Причём со «Спартаком» дважды – и на выезде (1:2), и дома (2:4). Кроме того, ненадолго возвращали интригу к жизни в играх с «Локомотивом» (2:4) и «Краснодаром» (1:2).

«Рубин» — 2 очка

Вот «Рубин» по-настоящему удивил! В прошлом сезоне у Рашида Рахимова была самая волевая команда в РПЛ – набрала 18 очков в матчах, где уступала в счёте. В нынешнем чемпионате у казанцев только два очка за 10 встреч. Как можно настолько обезволиться?

«Рубин» вытащил ничьи в играх с «Зенитом» и «Акроном». Причём в обеих встречах команда Рахимова уступала со счётом 0:2, а потом делала 2:2. То есть пару камбэков в прошлогоднем стиле казанцы всё-таки организовали. Но на этом – всё.

Какие команды потеряли больше всего очков, выигрывая по ходу матчей

«Динамо» Москва — 17 очков

Далее о тех, кто не умеет сушить игру. В этом отношении худшая команда чемпионата – московское «Динамо». Бело-голубые 15 раз вели в счёте по ходу матчей, тем не менее выиграли только восемь из них.

В трёх случаях динамовцы не просто отдавали победу, а терпели поражение. Это случилось во встречах с «Локомотивом» (соперник ушёл с 1:2 на 5:3), «Зенитом» (с 0:1 на 2:1) и «Ахматом» в Грозном (с 0:1 на 2:1). Ещё четыре таких матча завершились вничью – спаслись «Сочи» (с 0:1 на 1:1), «Спартак» (с 1:2 на 2:2), «Ахмат» в Москве (с 0:1 на 2:2) и «Оренбург» (с 0:2 и 2:3 – на 3:3). Если бы «Динамо» научилось удерживать преимущество, как «Краснодар», и набрало на 17 очков больше, то сейчас занимало бы третье место и участвовало в «золотой» гонке.

«Ахмат» — 13 очков

Щедро раздавал очки во встречах, где был близок к победе, и «Ахмат». Команда из Грозного выходила вперёд 14 раз. Проиграла только однажды, но была слишком миролюбивой – пять встреч завершила вничью.

Волевую победу в матче с «Ахматом» добыл ЦСКА ещё на старте чемпионата, когда южан тренировал Александр Сторожук. Армейцы пропустили дома первыми, однако забили дважды и выиграли со счётом 2:1.

Пять упущенных побед были уже при Станиславе Черчесове – в матчах с «Ростовом» (с 0:1 на 1:1), «Локомотивом» (с 0:1 на 1:1) в Грозном, московским «Динамо» (с 1:2 на 2:2), «Локомотивом» (с 0:2 на 2:2) в Москве и «Акроном» (с 0:1 на 1:1). Если бы «Ахмат» не отдал эти 10 очков, то находился бы рядом со «Спартаком» и боролся за топ-3.

«Акрон» — 12 очков

У «Акрона» тоже есть проблемы с сохранением результата. Команда Заура Тедеева выигрывала в 10 встречах, а победу забрала лишь в половине из них. В пассиве – два поражения и три ничьих.

Тольяттинцы уступили «Оренбургу» (с 0:1 на 2:1) и «Спартаку» (с 0:1 на 4:3). Кроме того, «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (с 0:1 на 1:1), «Рубином» (с 0:2 на 2:2) и «Локомотивом» (с 0:1 на 1:1). Не будь этих потерь, в «Акроне» не беспокоились бы на финише сезона о возможном вылете из элиты.

Про умение «Краснодара» удерживать победу сказано выше. Но есть в РПЛ команда, которая (в процентном отношении) делает это даже лучше. Ещё один поразительный факт, связанный с «Пари НН»: нижегородцы шесть раз вели в счёте по ходу сезона и выиграли все шесть матчей!