«Краснодар» vs «Зенит», «Локо» без форвардов, «Спартак» бьётся за топ-3. Интриги тура РПЛ

Вадим Евсеев возвращается на «РЖД Арену», а ЦСКА ждёт встреча с аутсайдером. Также изучаем, кто «висит» на карточках.

В Мир Российской Премьер-Лиге состоится 24-й тур. Встречи распределены на три дня – с 11 по 13 апреля. Нас ждут ключевой матч в борьбе за золото, важные игры в гонке за бронзу и выживание. В общем, интриг хватает!

Чего ожидать в 24-м туре? Кто его пропустит из-за травм и дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Обо всём этом – ниже.

Первыми на поле выйдут «Крылья Советов» и «Ахмат». Самарцы находятся в плохом положении: команда всего на два очка выше зоны прямого вылета. «Крылья» одержали всего одну победу в семи турах. Ещё и произошла смена тренера. Напомним, ранее клуб уволил Магомеда Адиева, а и. о. назначен Сергей Булатов.

«Ахмат» занимает девятое место и находится в относительной безопасности. Отрыв от зоны стыков – девять очков. Команда Станислава Черчесова потерпела поражение в прошлом туре от «Краснодара» (0:1), но до этого не уступала в шести встречах подряд.

Задача «Крыльев» очевидна – стать ближе к спасению. «Ахмат» же ещё рассчитывает на финиш в топ-7 (до «Рубина» – всего три очка). Но в последних пяти домашних встречах самарцы ни разу не уступили (две победы, три ничьих). Поэтому команде Станислава Черчесова предстоит тяжёлая битва за три очка.

Из-за травм в предстоящей встрече «Крыльям Советов» не помогут Вадим Раков и Джеффри Чинеду. А под риском дисквалификаций (перебор жёлтых карточек) перед матчем 25-го тура с ЦСКА у самарцев находятся Владимир Хубулов, Роман Евгеньев, Никита Чернов, Химми Марин, Амар Рахманович, Михайло Баньяц и Сергей Божин. Солидная компания! У «Ахмата» же из-за дисквалификации не сыграет Исмаэл Силва (пропускает два матча по решению КДК РФС). А следующая жёлтая карточка может стать четвёртой для Турпала-Али Ибишева, Мануэла Келиану, Максима Сидорова, Георгия Мелкадзе и Лечи Садулаева. Тогда они пропустят игру со «Спартаком».

В Казани «Рубин» примет «Оренбург». Казанцы под руководством Франка Артиги проводит убедительную весну: команда одержала три победы над «Краснодаром», «Локомотивом» и «Сочи», а также сыграла вничью с «Крыльями Советов». «Рубин» идёт на седьмом месте, и у него отличные шансы на финиш в топ-7.

«Оренбург» располагается в зоне прямого вылета – на 15-й строчке. Однако команда Ильдара Ахметзянова по качеству футбола не заслуживает понижения в классе. Например, в последнем туре оренбуржцы выдали матч-триллер в гостях с московским «Динамо» (3:3). «Оренбург» всего на одно очко отстаёт от идущего 14-м «Пари НН», на три – от спасительного 12-го места («Динамо» Махачкала).

В Казань команда Ахметзянова едет за победой. Вариантов нет: если хочешь остаться в РПЛ – нужны очки даже по итогам встреч с более статусными клубами. Только вот «Рубин» ещё ни разу за всю историю не проигрывал «Оренбургу» дома.

Из-за травм в предстоящей встрече команде Артиги не помогут Антон Швец, Угочукву Иву и Урош Дрезгич. У «Оренбурга» встречу из-за дисквалификаций пропустят Евгений Болотов и Ираклий Квеквескири, у «Рубина» – Велдин Ходжа. А под риском получить четвёртое предупреждение у оренбуржцев «висят» Гедеон Гузина, Анри Чичинадзе, Хорди Томпсон и Фахд Муфи (в 25-м туре ждёт матч с «Локомотивом»). У «Рубина» же следующая карточка приведёт к дисквалификации на встречу с «Акроном» у Егора Тесленко, Дмитрия Кабутова, Дардана Шабанхаджая, Ильи Рожкова и Игора Вуячича.

«Балтика» борется за историческое третье место. Команда Андрея Талалаева идёт четвёртой и всего на одно очко отстаёт от топ-3. Да, тренер калининградцев отсутствует из-за дисквалификации (ещё и предстоит операция). Но и без него у бровки «Балтика» сначала разгромила «Сочи» (4:0), после чего сыграла вничью в гостях с махачкалинским «Динамо» (2:2).

«Пари НН» располагается на 14-м месте, всего на одно очко опережая зону вылета. Но и до спасительной 12-й строчки близко – всего два очка. После резвого рестарта и побед над «Сочи» и «Крыльями Советов» нижегородцы разгромно уступили «Краснодару» (0:5), а затем минимально проиграли «Ростову». Теперь нужно исправляться в Калининграде.

Только вот сделать это будет непросто. «Пари НН» за три очных матча в РПЛ ни разу не обыграл «Балтику». Более того, нижегородцы не забили даже одного мяча. Если учитывать, что калининградцы в этом сезоне пропустили меньше всех в РПЛ (всего 11), то и сейчас у «Пари НН» не самые грандиозные шансы распечатать соперника – всего за сезон они забили 18 раз (меньше только Махачкала – 14). Правда, 5 из 18 команда Шпилевского забила весной.

Помимо Талалаева, у «Балтики» предстоящий матч из-за травмы пропустит капитан Андрей Мендель. «Пари НН» же не рассчитывает на Илью Кирша, Александра Эктова. Кто «висит» на карточках? У «Балтики» это Николай Титков, Чинонсо Оффор, Элдар Чивич, Брайан Хиль и Сергей Варатынов. И всё это перед выездом в Краснодар! У «Пари НН» дисквалификацию рискуют получить Никита Ермаков, Даниил Лесовой, Свен Карич и Максим Шнапцев (в 25-м туре примут дома московское «Динамо»).

В воскресенье первыми сыграют ЦСКА и «Сочи». Южане уже могут планировать следующий сезон и борьбу за возвращение в РПЛ. Математически у команды Игоря Осинькина ещё остаются шансы на спасение, но в реальности их уже нет. «Сочи» на 11 очков отстаёт от 14-й строчки, а в последних шести турах неизменно проигрывал. Задача на концовку одна – достойно выступить.

ЦСКА же после провального рестарта с тремя поражениями от «Ахмата», московского «Динамо» и «Балтики» немного пришёл в себя. Москвичи одержали победу над «Динамо» Махачкала и «Акроном». Забили пять в Кубке «Крыльям». Сейчас ЦСКА занимает пятое место, отставая от идущего третьим «Локомотива» всего на два очка. Москвичи остаются в гонке за бронзу.

В последний раз «Сочи» обыграл ЦСКА в РПЛ в 2023 году дома (2:0). А в гостях южане оказались сильнее всего один раз – в 28-м туре сезона-2021/2022 (1:0). Это была совсем другая команда. Так что для москвичей статистика не самая плохая: клуб ни разу не уступил сочинцам в последних пяти встречах во всех турнирах. Нужно продолжить традицию для борьбы за топ-3.

Правда, не все футболисты помогут ЦСКА в предстоящем матче. На встречу с «Сочи» из-за травмы, скорее всего, не выйдет отметивший 40-летний юбилей капитан Игорь Акинфеев, а также защитник Матвей Лукин. Под риском дисквалификации на выездной матч 25-го тура с «Крыльями Советов» у москвичей находятся Жоао Виктор и Матвей Кисляк. У «Сочи» же следующая карточка станет четвёртой для Артёма Макарчука, Кирилла Заики и Антона Зиньковского (через тур ждёт выезд к «Ростову»).

Вадим Евсеев возвращается на «РЖД Арену». Махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Москвичи весной набрали всего четыре очка в четырёх турах, но всё равно остаются в топ-3. Правда, борьба за золото уже вряд ли светит команде Михаила Галактионова. Главная задача – взять бронзу.

«Динамо» же сражается за спасение в РПЛ. Пока что выходит успешно: махачкалинцы идут на 12-м месте и опережают зону прямого вылета на три очка, зону стыков – на одно. Хотя календарь у дагестанцев на финиш трудный. Помимо «Локо», впереди у «Динамо» матчи с «Зенитом», «Краснодаром», «Ахматом» и «Спартаком».

За всю историю встреч команд махачкалинцы ещё ни разу не обыгрывали «Локомотив». Дважды москвичи побеждали, ещё дважды была зафиксирована ничья. В нынешнем сезоне «Локо» ещё ни разу не уступал дома, а у Махачкалы нет гостевых побед.

Следующий матч у москвичей пропустят защитник Егор Морозов (удалён в игре со «Спартаком») и форварды Николай Комличенко и Дмитрий Воробьёв (перебор карточек). Кто в атаке-то сыграет? А Вадим Евсеев не сможет рассчитывать на Идара Шумахова. Под риском дисквалификации у «Локо» Егор Погостнов, Максим Ненахов и Александр Руденко и Николай Комличенко (далее – выезд в Оренбург).

«Спартак» Карседо – топ?! Под руководством испанца команда одержала три победы в четырёх турах РПЛ, а также впервые за 14 лет обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге (в Кубке России по пенальти). Действительно, у москвичей наблюдается игровой прогресс в сравнении с поздним периодом Деяна Станковича. После 23 туров «Спартак» идёт шестым, но всего на три очка отстаёт от топ-3.

По данным экс-агента Тимура Гурцкая, «Ростов» испытывает финансовые проблемы. Хотя защитник южан Илья Вахания в интервью «РБ Спорт» отметил, что зарплата приходит исправно. Однако даже с учётом того, что с деньгами не всё ужасно, в таблице у «Ростова» дела складываются не очень. Ростовчане занимают 10-е место, но всего на четыре очка опережают зону стыков. После победы над «Пари НН» стало чуть легче, однако пока что вряд ли команда ощущает себя в безопасности.

Последняя поездка «Спартака» в Ростов-на-Дону завершилась разгромной победой – 3:0. В Кубке москвичи также разобрались с южанами на чужом поле в сентябре 2025-го (2:1). Так что «Спартак» едет к «Ростову» с хорошей статистикой. Важно не терять очки, чтобы остаться в гонке за бронзу.

У москвичей в предстоящей игре на поле не выйдут Срджан Бабич, Илья Самошников и Владислав Саусь (травмы). «Ростову» же не поможет Егор Голенков (дисквалификация). У «Спартака» семь жёлтых карточек есть у Наиля Умярова, три – у Кристофера Ву. Оба «висят» под риском дисквалификации на домашний матч с «Ахматом». У «Ростова» по три жёлтых карточки есть у Андрея Ланговича, Роналдо и Рустама Ятимова (в 25-м туре примут дома «Сочи»).

Важнейший матч 24-го тура. Кто-то даже назовёт игру ключевой и определяющей во всём сезоне – битва двух претендентов на золото РПЛ. «Краснодар» – лидер, «Зенит» отстаёт всего на одно очко. «Краснодар» в случае победы может уже серьёзно оторваться от «Зенита», а петербуржцы могут обогнать команду Мурада Мусаева.

«Краснодар» всего два раза в истории обыгрывал «Зенит» в гостях. Последний раз – аж в апреле 2018 года. После этого у южан было семь попыток одержать ещё одну победу – безуспешно. Однако сейчас «Краснодар» едет в Санкт-Петербург в статусе фаворита. Действующий чемпион – не только лидер, но и более классная команда по качеству футбола.

Хотя «Зенит» выйдет на игру очень злым. Команда уступила дома «Спартаку» в Кубке, впервые за 14 лет потерпев поражение от москвичей в Санкт-Петербурге. «Краснодар» же скатал нулевую ничью с московским «Динамо» в верхней сетке. Настроение у действующих чемпионов немного лучше.

У «Зенита» перед матчем нет дисквалифицированных или травмированных футболистов. А у «Краснодара» встречу пропустят Сергей Петров (давнее повреждение ахилла), Виталий Стежко (также давно травмирован), а главное – Виктор Са (выбыл до конца сезона) и Александр Черников (удалился в Грозном). Под риском дисквалификации «висят» Диего Коста, Эдуард Сперцян, Валентин Пальцев, Кевин Ленини («Краснодар»), а также Вильмар Барриос и Густаво Мантуан («Зенит»). Отметим, что краснодарцам в 25-м туре предстоит матч с «Балтикой». Терять лидеров не сильно хочется. «Зенит» же отправится в Махачкалу к «Динамо».

Закроется 24-й тур матчем в Самере: «Акрон» примет московское «Динамо». Тольяттинцы не побеждают в семи встречах подряд, в которых набрали всего одно очко. «Акрон» занимает уже 11-е место и всего на очко опережает зону стыков. Неужели неплохая по составу команда Заура Тедеева «утонет»? Пока что тенденция для команды грустная.

«Динамо» же завершает сезон РПЛ без особых турнирных задач. Команда идёт на восьмом месте: сильно выше подняться не выйдет, да и ниже девятой строчки тяжело опуститься. Главное – Кубок. Там москвичи рубятся в финале Пути РПЛ с «Краснодаром» (первый матч – 0:0).

В первом круге москвичи ещё под руководством Валерия Карпина уступили «Акрону» дома (1:2). Теперь есть шанс для реванша. Но у тольяттинцев впереди семь решающих встреч.

«Акрону» в предстоящем матче не поможет полузащитник Ифет Джаковац (перебор жёлтых карточек). У «Динамо» же на поле не выйдет Бактиёр Зайнутдинов (травма). А под угрозой дисквалификации у тольяттинцев находятся Йомар Роча, Хетаг Хосонов и Стефан Лончар (далее – матч в гостях с «Рубином». У «Динамо» же следующая карточка может стать четвёртой для Александра Кутицкого, Роберто Фернандеса, Николаса Маричаля, Рубенса, Ивана Сергеева и Бителло. Если кто-то из них получит предупреждение, то пропустит выездную игру с «Пари НН».