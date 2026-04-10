Самое раннее чемпионство в Европе! Но этот успех — чистейшая аномалия

В Эредивизии играют два Вермана – Йоей и Хенк. Они не родственники, но всё равно большие друзья и бывшие одноклубники по «Херенвену». Второй даже назвал ребёнка в честь первого. Хенку 35 лет, нападающий доигрывает и капитанит в родном «Волендаме». Йоею – 27, он вот уже пятый год креативит в полузащите ПСВ.

5 апреля Хенк с партнёрами остановил «Фейеноорд» (0:0) и в шутку обратился к Йоею: «Я ожидаю бонуса». Тот ответил: «Нам ещё нужно это обсудить». Вскоре на базу «Волендама» привезли 10 ящиков пива. Хенк попозировал с одной из банок: на ней изобразили имя Йоея с его 23-м номером.

К чему такой красивый жест? Просто «Волендам» позволил ПСВ досрочно выиграть чемпионат! Третий раз подряд и, что впечатляет даже больше, за пять туров до финиша – пал рекорд тех же эйдховенцев, только из – внимание – 1978 года! Как же так получилось?

Бешеная форма ПСВ совпала с проблемами у конкурентов

На самом деле, ПСВ должен был добиться своего ещё раньше и без помощи от «Волендама». Эйдховенцы расслабились в середине марта, уступив НЕКу (2:3) и «Телстару» (1:3). Да и «Утрехту» «горели» 0:2 к 13-й минуте. Однако мобилизовались и вырвали победу – 4:3.

Главным образом зарешала могучая серия с 5-го по 22-й тур, когда ПСВ ни разу не проиграл и скатал всего-навсего две ничьих. Но непосредственно к рекорду привёл спад конкурентов. Команде Петера Боша для максимально досрочного чемпионства хватило 71 очка. Просто для сравнения: за последние 10 лет зачастую и большее их количество не приводило к трофею:

сезон-2022/2023: 75 очков у ПСВ против 82 у «Фейеноорда» Арне Слота;

сезон-2021/2022: 81 очко у ПСВ против 83 у «Аякса» Эрика тен Хага;

сезон-2020/2021: 72 очка у ПСВ против 88 у «Аякса» Эрика тен Хага;

сезон-2018/2019: 83 очка у ПСВ против 86 у «Аякса» Эрика тен Хага;

сезон-2016/2017: 76 очков у ПСВ против 81 у «Аякса» Петера Боша и 82 у «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорста.

Сейчас же «Фейеноорд» и особенно «Аякс» терпят бедствие. Но если роттердамцы хотя бы идут вторыми, то амстердамцы вообще застряли на пятом месте и рискуют пролететь мимо квалификации Лиги чемпионов: сенсационный НЕК опережает их на пять очков.

«Аякс» назначил за сезон аж трёх тренеров. Работавший ассистентом в ливерпульском штабе Арне Слота Джон Хейтинга соблазнился ролью главного в самом популярном клубе Нидерландов. И продержался лишь четыре месяца. Хотя контракт с ним подписали до 2027 года.

Всему виной 20 очков за 11 туров чемпионата и четвёртое место, а также полнейшее безволие на общем этапе ЛЧ: четыре поражения с разностью мячей 1:14. И если 0:2 с «Интером» ещё не так позорны, то 0:4 с «Марселем», 1:5 с «Челси» и 0:3 с «Галатасараем» – это ужас-ужас. Назвать оборону амстердамцев проходным двором даже не было преувеличением.

«Это болезненное решение. Но, оглядываясь на последние месяцы, мы должны признать, что всё сложилось совсем не так, как мы предполагали. Мы видим слишком малый прогресс и неоправданно теряем очки. Знаем, что новому тренеру может потребоваться время, чтобы освоиться с составом, претерпевшим изменения. Мы дали Джону это время, однако считаем, что для клуба будет лучше назначить кого-то другого», — говорил технический директор «Аякса» Алекс Крус.

Йорди Круифф, технический директор «Аякса» Фото: ФК «Аякс»

В январе 2026-го ушёл и сам Крус. Его место занял сын Йохана Круиффа Йорди – в Амстердаме ценят преемственность поколений. «Я хочу, чтобы отец мной гордился. Конечно, это тоже влияло на мое решение», – говорил Круифф-младший. Летом ему предстоит пересобрать «Аякс», а пока команда доруливает сезон внутренним резервом.

С ноября по март основу аяксидов без особого успеха тренировал экс-помощник Хейтинги Фред Грим. При нём амстердамцы умудрились влететь 0:6 АЗ в Кубке Нидерландов. Грима сменил Оскар Гарсия из молодёжки, но это тоже временная затычка. По словам Маттео Моретто из RadioMarca, «Аякс» положил глаз на Мичела Санчеса, чей контракт с «Жироной» истекает через два месяца. Того самого, кто пару лет назад здорово пошумел в Ла Лиге и долго конкурировал с «Барселоной» и «Реалом».

«Аякс» в этом сезоне заработал на трансферах € 102 млн, а новички и близко не принесли запас прочности. Рауля Моро вообще купили летом за € 11 млн, чтобы зимой отпустить в «Осасуну» за € 5 млн. «Фейеноорд» напродавал на те же € 102 млн. И снова столкнулся с эпидемией травм. Сейчас в лазарете у роттердамцев 13 человек. Как в таких условиях Робину ван Перси добиваться результата?

ТРАВМА ШАКИЛА ВАН ПЕРСИ, РЯДОМ ОТЕЦ — РОБИН ВАН ПЕРСИ Фото: Soccrates/Getty Images

19-летний сын звёздного нападающего Шакил тоже не избежал этой участи. В январе он и забивал, и отдавал ассист пяткой. И клал в падении через себя «Спарте». Однако в матче Лиги Европы с «Бетисом» серьёзно повредил колено и покинул поле на носилках. «Это огромная боль. Я очень расстроен как тренер и как отец. Когда Шакила унесли, я хотел подарить ему тепло и ощущение, что мы рядом с ним», – горевал Робин.

Сам ПСВ всё равно безумно хорош

В ноябре-декабре эйдховенцы разнесли «Ливерпуль» (4:1) на «Энфилде» и «Наполи» дома (6:2). Пройти общий этап ЛЧ им не удалось – не хватило одного очка. До гола Луиса Диаса на 84-й минуте встречи с «Баварией» (1:2) всё складывалось. Тем не менее выступление получилось достойным. Уж точно достойнее, чем у «Аякса».

Петер Бош не добыл трофеев с «Аяксом», дортмундской «Боруссией», «Байером» и «Лионом». Хотя добирался с амстердамцами до финала Лиги Европы, а с леверкузенцами – до решающего матча в Кубке Германии. Заход в ПСВ всё компенсировал: три сезона – три чемпионства. До Боша подобного с эйдховенцами добивался только Гус Хиддинк во второй половине 1980-х. Но тогда они и Кубок чемпионов брали.

Игроки ПСВ и Петер Бош Фото: DeFodi via Getty Images

17 очков отрыва за пять туров до конца – именно такой результат станет ориентиром для остальных на годы, а возможно, и на десятилетия. Раз уж прошлый рекорд продержался аж 48 лет. Логично, что с Бошем продлили контракт до 2028 года.

Омрачил праздник ПСВ только разрыв «крестов» у 29-летнего опорника и капитана Йерди Схаутена. Он был важен и для клуба, и для сборной Нидерландов, но теперь пропустит ЧМ-2026. «Это замечательный сезон, и мы все можем им гордиться. Даже в инвалидном кресле, если потребуется, трофей окажется в моих руках. Лишний бокал сегодня ничего не изменит, поэтому просто буду пить и хорошо проводить время», – говорил Схаутен на празднике в честь чемпионства.

Если Йерди добавлял надёжности, входя в том числе в топ-10 Эредивизии по количеству перехватов (1,9 за 90 минут), то в атаке ПСВ царят сразу четверо футболистов. Все они оформили минимум 15 результативных действий за 29 туров. Просто команда Петера Боша забивает в среднем по 2,8 гола за матч, с отрывом больше всех владея мячом (61,3%)! Доминация в чистом виде.

С Йоея Вермана мы и начали этот текст. Центральный полузащитник – лидер чемпионата Нидерландов как по реальным ассистам (14), так и по ожидаемым (9,8). Согласно статистике Fotmob, он создал для партнёров больше всего голевых моментов (27). Это тоже, разумеется, лучший показатель среди всех. Восемь голов – тоже в копилке. Даже удивительно, что после Евро-2024 его не зовут в сборную.

Исмаэль Сайбари Фото: DeFodi via Getty Images

Также 22 результативных действия, только 14+8, на счету 25-летнего атакующего полузащитника сборной Марокко Исмаэля Сайбари. В финале Кубка Африки он нарвался на общественное порицание за плохое поведение, но, если касаться непосредственно футбола, Сайбари реально хорош. Осталось только подтянуть реализацию, потому что в Эредивизии больше моментов (22 против 20) запорол только Трой Пэрротт из АЗ. Le Parisien писал, что в Исмаэле заинтересован «ПСЖ».

13+2 настрелял наш старый знакомый по РПЛ Гус Тиль. При том что пропустил из-за травмы два месяца. Экс-игрок «Спартака» давно держит планку: в каждом из полноценных семи сезонов в Эредивизии оформлял не меньше 12 голевых действий хоть за ПСВ, хоть за «Фейеноорд», хоть за «АЗ Алкмар». В последнее время он чаще выходит центральным нападающим, нежели атакующим полузащитником.

А вот Пауля Ваннера Бош, наоборот, передвинул из атаки в центр поля. Так дела у парня, к 20 годам сменившего статус «будущее «Баварии» на «потерянный талант», вновь стали налаживаться: до конца ноября Ваннер безвылазно торчал на лавке, после чего сменил амплуа и редко начинает матч не с первых минут. Летом он поедет на ЧМ, поменяв спортивное гражданство с немецкого на австрийское.

Нельзя не упомянуть и суперветерана ПСВ 37-летнего Ивана Перишича. Хорватский гений сверкает так ярко – 5+10, что зимой, как утверждал Фабрицио Романо, за ним приходил «Интер». Его не отпустили – такой мастерюга самим нужен. Контракт Ивана закончится только следующим летом.

Наверняка в список с 15+ результативными действиями попал бы и 23-летний нападающий сборной США Рикардо Пепи. Он пропустил из-за травм больше двух месяцев, однако даже за 1004 минуты успел записать на свой счёт 10 голов. И за 149 минут – три гола в ЛЧ. Больше двух месяцев в лазарете провёл и 26-летний левый защитник Мауро Жуниор. И всё равно отдал девять ассистов.

Видели стыковой матч ЧМ-2026 между Боснией и Герцеговиной и Италией? Там рабоной на 101-й минуте подавал 21-летний вингер Эсмир Байрактаревич. Он часто выходит на замену в составе ПСВ, оформил 2+2 за 798 минут. О нём мы точно ещё услышим. Как и о 21-летнем испанском защитнике с польскими корнями Яреке Гонсёровском, который входит в топ-30 игроков ЛЧ по среднему количеству выносов и заблокированных ударов.

ПСВ – команда не без слабых мест. Меньше эйдховенцев (40 мячей) пропускают не только «Твенте» (31) и многострадальный «Аякс» (37), но и «Утрехт» (35) с «Гронингеном» (37) из середины таблицы. Однако атакующая карнавальная мощь всё перекрыла с лихвой. Особенно на фоне страданий главных соперников.