«Челси» — «Манчестер Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных

На предстоящих выходных нас ждёт очередная порция классного футбола. Только-только состоялись четвертьфиналы еврокубков, но и в уикенд будут яркие вывески. В АПЛ зарубятся «Челси» и «Манчестер Сити», в Испании состоится каталонское дерби, а в Италии — сразу две мощные вывески.
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса.
«Челси» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 12 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Сити» не испытает проблем с кризисным «Челси»?
«Манчестер Сити» — последний конкурент «Арсенала» в борьбе за золото АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы отстаёт от лондонцев на девять очков (шесть — по потерянным). И многое может решиться в воскресенье вечером в Лондоне. «Челси» сейчас находится в кризисе: при Лиаме Росеньоре игра не стала лучше, лидеры не стесняются флиртовать с другими клубами, а в таблице лондонцы идут вне зоны Лиги чемпионов. Но на один матч «Челси» способен собраться и выдать хорошее выступление. И если это произойдёт во встрече с «Манчестер Сити», то для «Арсенала» откроется прямая дорога к титулу.
«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: суббота, 11 апреля, 16:30 мск
Интрига: «Боруссия» отцепит «Байер» от гонки за место в ЛЧ?
«Боруссия» за шесть туров до финиша занимает второе место в Бундеслиге. До «Баварии» далековато (девять очков), но и от третьей строчки отрыв приличный (11 очков от «РБ Лейпциг»). Так что у дортмундцев на финиш сезона нет глобальных задач. А вот «Байер» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что леверкузенцы идут на шестом месте, отставая на четыре очка от топ-4. Если «Байер» уступит в предстоящем матче в Дортмунде, то шансы на выход в ЛЧ останутся лишь теоретическими. Хотя в пользу команды Каспера Юльманна — недавняя статистика. «Байер» трижды обыграл «Боруссию» в гостях в последних пяти встречах (ещё один матч завершился вничью).
«Комо» — «Интер»: воскресенье, 12 апреля, 21:45 мск
Интрига: самый сложный соперник «Интера» на финише сезона
«Интер» идёт за золотом Серии А. Команда Кристиана Киву на семь очков опережает «Наполи» за семь туров до финиша. С учётом того, что миланцы не играют в Лиге чемпионов, можно грамотно рассчитывать силы. Впереди у «Интера» самый сложный соперник в концовке — «Комо». Команда Сеска Фабрегаса борется за первое в истории попадание в Лигу чемпионов. «Комо» идёт на четвёртом месте, на очко опережая «Ювентус» и на пять очков отставая от «Милана». Также команда ни разу не уступила в последних семи турах. Месяц назад «Комо» и «Интер» встретились в первом полуфинале Кубка Италии и не забили друг другу. Так что, помимо битвы в Серии А, затем клубы ждёт второй кубковый бой. Но и сейчас интересно посмотреть, сможет ли «Комо» обыграть гранда и стать ближе к ЛЧ.
«Аталанта» — «Ювентус»: суббота, 11 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Ювентус» станет ближе к Лиге чемпионов?
«Ювентус» находится вне топ-4 Серии А. Команда на одно очко отстаёт от «Комо» за семь туров до финиша. Ситуация рабочая, но и календарь у туринцев непростой. Впереди «Юве» ждут матчи с «Аталантой», «Болоньей» и «Миланом». Первая игра — с бергамасками в гостях. В феврале команды встречались в четвертьфинале Кубка: «Аталанта» разгромила соперника со счётом 3:0. А до этого клуб из Бергамо ещё трижды не уступал «Юве» (победа и две ничьих). Сейчас «Аталанта» также надеется на попадание в топ-4: до четвёртого места — пять очков. Поэтому следующий матч станет предопределяющим. Либо «Аталанта» останется в гонке за зону ЛЧ, либо «Ювентус» отцепит конкурента.
«Барселона» — «Эспаньол»: суббота, 11 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Барса» одержит победу в дерби?
«Барселона» близка ко второму подряд золоту в чемпионате Испании. Каталонцы за восемь туров до финиша опережают мадридский «Реал» на семь очков. В последних шести встречах «Барса» неизменно выигрывала, всего же у команды Ханс-Дитера Флика 25 побед в 30 матчах. Впереди — домашнее дерби с «Эспаньолом». Гости неплохо начали сезон и даже боролись за еврокубки. Но затем случилась 13-матчевая безвыигрышная серия, начавшаяся как раз с поражения от «Барсы». «Эспаньол» упал на девятое место и уже далёк от еврокубковых разборок. В последний раз «Барселона» уступала в каталонском дерби аж в январе 2018 года в первом четвертьфинале Кубка Испании (0:1, во втором матче «Барса» совершила камбэк — 2:0). А в чемпионате «Эспаньол» обыграл соперника в феврале 2009-го — 17 лет назад! Должно произойти какое-то чудо, чтобы скромный клуб разобрался с «Барсой» сейчас. Единственный шанс для «Эспаньола» — ротация у соперника. «Барселона» на неделе уступила в первом четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» (0:2). Команда будет серьёзно готовиться к ответной встрече (состоится уже 14 апреля), и, возможно, Флик не выпустит с «Эспаньолом» несколько основных футболистов.
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: понедельник, 13 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Манчестер Юнайтед» останется в топ-3 АПЛ?
«Манчестер Юнайтед» при Майкле Кэррике забрался в топ-3 АПЛ. Но в последних трёх турах манкунианцы одержали всего одну победу. Отрыв от идущей четвёртой «Астон Виллы» — всего одно очко. Чтобы сохранить место в тройке, «МЮ» необходима победа над «Лидсом». Команда Даниэля Фарке борется за выживание: после 31 тура занимает 15-е место, опережая зону вылета на четыре очка. Пока что дела идут неплохо. Но каждое поражение даёт шанс конкурентам. Тем более в последних шести турах «Лидс» ни разу не победил. «МЮ» же не менее важны три очка, чтобы не подпустить к себе конкурентов. Попадание в Лигу чемпионов не только станет финансовым успехом, но и позволит летом активнее заманивать к себе топ-игроков.
«Арсенал» — «Борнмут»: суббота, 11 апреля, 14:30 мск
Интрига: «Арсенал» сделает ещё один шаг к золоту?
«Арсенал» несётся за первым за 22 года золотом АПЛ. Команда Микеля Артеты набрала 70 очков после 31 тура, на девять очков опережая «Манчестер Сити» (у тех есть встреча в запасе). Впереди у лондонцев домашняя игра с «Борнмутом». Гости не проигрывают в 11 турах чемпионата подряд и находятся не так далеко от зоны еврокубков (до идущего шестым «Челси» — шесть очков). «Арсенал» также идёт на серии из восьми встреч без поражений. А победа в предстоящем туре станет большим шагом к долгожданному титулу. Тогда «Арсеналу» достаточно будет выиграть ещё четыре раза (даже при условии, что «Сити» не будет ошибаться и одержит победу в очном матче).
«Ливерпуль» — «Фулхэм»: суббота, 11 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова не выиграет?
«Ливерпуль» болен. В Кубке Англии команда Арне Слота разгромно уступила «Манчестер Сити» (0:4), в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов без шансов отлетела от «ПСЖ» (0:2). А в АПЛ мерсисайдцы набрали одно очко в последних трёх турах. К Арне Слоту копится всё больше вопросов, но и игроки не показывают нужный уровень. «Ливерпуль» всё ещё держится в топ-5, однако новая потеря очков наверняка выбьет команду из зоны Лиги чемпионов. Отрыв от «Челси» — одно очко, от «Брентфорда» и «Эвертона» — три. В 32-м туре «Ливерпуль» примет дома «Фулхэм». Который, кстати, также всего на пять очков отстаёт от мерсисайдцев и борется за еврокубки. Ещё и в последних трёх матчах лондонцы ни разу не уступили «Ливерпулю» (одна победа, две ничьих). Неужели команда Слота снова будет грустить по итогам встречи? Статистика и нынешняя форма позитива не прибавляют.
«Реал» Мадрид — «Жирона»: пятница, 10 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Реал» останется в чемпионской гонке?
«Реал» в прошлом туре неожиданно уступил в гостях борющейся за выживание «Мальорке» (1:2). Теперь отставание мадридцев от лидирующей «Барселоны» увеличилось до семи очков. Катастрофа за восемь туров до финиша. В середине мая нас ждёт «класико», но уже до него «Реал» может потерять все шансы на золото. Единственный выход для сохранения надежды — выдать серию из восьми побед. Но и это ничего не гарантирует. В следующем туре мадридцы примут дома «Жирону». Каталонцы идут 12-ми в таблице, а в первом круге отняли очки у «Реала» дома (1:1). Теперь команда Мичела Санчеса может сделать подарок соседям из «Барсы», снова помешав мадридцам. Хотя в последний раз «Жирона» обыгрывала «Реал» в гостях в далёком 2019 году. И Мадриду чрезвычайно важно, чтобы серия не оборвалась в предстоящий уикенд.
«Севилья» — «Атлетико»: суббота, 11 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Севилья» опустится в зону вылета?
«Севилья» регрессировала: ещё несколько лет назад это была команда из топ-4 Примеры и постоянный участник еврокубков. Сейчас андалусийцы испытывают финансовые проблемы и борются за спасение. До зоны вылета — всего два очка. И если «Севилья» в следующем туре уступит «Атлетико», то не исключено падение на 18-е место. Мадридцы уже вряд ли за что-то борются в Примере: команда наверняка попадёт в Лигу чемпионов, однако выше третьего места, скорее всего, не поднимется. Ещё и впереди ответный четвертьфинал ЛЧ с «Барселоной» (в первой встрече выиграли со счётом 2:0). Именно в этом хороший шанс «Севильи». Да, в гости приедет топ-клуб. Но который наверняка проведёт матч в эконом-режиме. А «Севилья» может набрать три важнейших очка и взлететь даже на 15-ю строчку.
«Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт»: суббота, 11 апреля, 14:35 мск
Интрига: дерби и битва чемпиона и вице-чемпиона Китая
«Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая, «Шанхай Шэньхуа» — вице-чемпион. Но новый сезон команды начали с минусом в графе очков. Всё это — результат коррупционного скандала и штрафов, выданных командам за прошлые грехи. К нынешнему руководству это не относится, но тем приходится отдуваться за прошлое. И если «Порт» уже вышел в плюс (одно очко), то у команды Леонида Слуцкого всё ещё «-2». Хотя «Шэньхуа» одержал две победы в сезоне и дважды сыграл вничью. А «Порт» успел два раза уступить. «Шэньхуа» обязан пользоваться проблемами чемпиона, побеждать и догонять конкурента. Да и если Слуцкий планирует гонку за золотом, то важно как можно скорее ликвидировать отрыв в 12 очков от лидирующего «Чэнду Жунчэня».