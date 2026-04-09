Порту — Ноттингем Форест, автогол Мартима Фернандеша, матч Лиги Европы, 9 апреля 2026 года

Это реально случилось?! «Порту» забил в свои ворота с 40 метров!
Анатолий Романов
Автогол Мартима Фернандеша
Самый комичный гол еврокубковой недели — в матче португальцев с «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Лиге Европы.

Сегодня в Лиге Европы был забит самый смешной гол еврокубковой недели. Точнее, автогол. Что нашло на защитника «Порту» Мартима Фернандеша?

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2-й тайм
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11'     1:1 Фернандеш – 13'    

Лидер чемпионата Португалии принимал в первом матче четвертьфинала ЛЕ 16-ю команду АПЛ – «Ноттингем Форест». Хозяева начали бодро. Уже на первой минуте команда Франческо Фариоли нанесла два удара по воротам Штефана Ортеги, а вскоре и открыла счёт. В голевой комбинации хозяев классно действовал центрхав Росарио, который разыграл «двоечку» с партнёром, после чего развил атаку по центру тонким пасом пяткой на Габриэля Вейгу. Испанец вырезал кросс во вратарскую – Виллиам Гомес замкнул дальнюю штангу.

Гол в свои ворота Мартима Фернандеша

Фото: Скриншот из трансляции

Казалось, у «драконов» всё под контролем, однако тут случилось непредвиденное. На исходе четверти часа защитники «Порту» сделали царский подарок «Ноттингем Форест». Весь этот эпизод выглядел комично. Хозяева разыгрывали мяч на своей половине без особого прессинга со стороны англичан, Тьяго Силва споткнулся на ровном месте (всё-таки возраст!), тем не менее сумел переправить мяч на Фернандеша, а тот вдруг запаниковал, решил отдать пас назад вратарю. Мартим не проверил позицию голкипера и не увидел, что Диогу Кошта вышел из ворот. Створ был открыт. Получился курьёзнейший автогол – ударом приблизительно с 35-40 метров. Такое не каждый день увидишь.

Болельщики аплодировали. Хотели поддержать парня. Но это была не единственная неприятность для Фернандеша во встрече с «Ноттингем Форест». Вскоре правый защитник получил травму – его заменили уже на 19-й минуте. Мартим с трудом уходил с поля, бедолагу держали под руки представители медицинского штаба «Порту».

Ещё одна приятная новость для английского футбола:
Англия уже гарантировала себе пятую путёвку в ЛЧ. Почему так рано и кто ещё претендует?
Англия уже гарантировала себе пятую путёвку в ЛЧ. Почему так рано и кто ещё претендует?

Кто такой этот Фернандеш? 20-летний антигерой дня – воспитанник «Порту», игрок молодёжной сборной Португалии. Несмотря на возраст Мартима, невозможно утверждать, что он неопытный футболист. За первую команду «драконов» сыграл уже 74 матча, в которых забил один мяч и сделал девять голевых передач. В общем, очередной талант с большими перспективами. Однако в этот апрельский вечер Фернандеш сравнял количество голов и автоголов в профессиональной карьере.

Результаты и календарь плей-офф Лиги Европы
