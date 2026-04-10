Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Разгромы экс-тренеров ЦСКА и «Спартака», фарт Эмери. Итоги еврокубков после ЛЧ
Георгий Илющенко
Комментарии
А ещё курьёзный автогол «Порту» и бразильцы «Шахтёра» в прайме. Это Лига Европы и Лига конференций!

Пока в среду российские болельщики кайфовали от Кубка России, где рубились «Зенит» со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.) и «Краснодар» с «Динамо» (0:0), а потом от Лиги чемпионов, в которой выясняли отношения «ПСЖ» с «Ливерпулем» (2:0) и «Барселона» с «Атлетико» (0:2), «Брага» и «Бетис» по разу забили друг другу в Лиге Европы.

Остальные матчи ЛЕ и Лиги конференции прошли в четверг. О них и рассказываем.

Видео
Что там в Лиге Европы

«Порту» лишил себя победы курьёзным автоголом

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11'     1:1 Фернандеш – 13'    

Витор Перейра успешно тренировал «Порту», а теперь противостоял бывшему клубу с «Ноттингем Форест». Для англичан борьба за выживание в АПЛ куда важнее продвижения по сетке ЛЕ, что стало сразу заметно. «Форест» быстро допустил удар Теремаса Моффи из убойной позиции – Штефан Ортега справился. А на 11-й минуте Габи Вейга покатил Виллиаму Гомесу на пустые ворота – тут уже без шансов. И тут вдруг Диогу Кошта далеко выбежал из ворот. Сильный пас назад не глядя от Мартима Фернандеша стал для него неожиданностью – 1:1 к 14-й минуте.

Автор самострела вдобавок получил травму и через пять минут покинул поле. Коште во втором тайме досталось от Игора Жезуса: тот заехал ему ногой по затылку и после этого вывел «Ноттингем» вперёд. С помощью VAR гол отменили. А Виктор Фрохольдт загубил ассист вечера промахом с близкого расстояния: Пепе вывел на удар пяткой мимо двоих соперников. Соотношение ударов – 16:6, ожидаемых голов – 2,17 xG на 0,45 xG. «Порту» заслужил уверенную победу, а не добыл даже минимальной.

«Фрайбург» испепелил «Сельту»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 0
Сельта
Виго, Испания
1:0 Грифо – 10'     2:0 Бесте – 32'     3:0 Гинтер – 78'    

Винченцо Грифо не так давно стал лучшим бомбардиром в истории «Фрайбурга», положив в 1/8 финала ЛЕ «Генку» (5:1) 106-й гол за немецкий клуб. Ну а кому, как не ему, забивать и в четвертьфинале? Чёткий обводящий удар из-за штрафной чуть ниже дальней девятки на 10-й минуте – за такое мы аплодируем. Ян-Никлас Бесте оправдал фамилию и поразил пустые ворота. Йохан Манзамби простил и заставил звенеть штангу, так бы разгром наступил ещё в первом тайме. Ну ничего страшного: Маттиас Гинтер всё равно высоко выпрыгнул и кивком головы, видимо, лишил интриги ответный матч.

«Болонья» аномально проиграла «Астон Вилле»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Конса – 44'     0:2 Уоткинс – 51'     1:2 Роу – 90'     1:3 Уоткинс – 90+4'    

Как же везло «Астон Вилле»! Эзри Конса после прострела Сантьяго Кастро срезал мяч в собственные ворота. Вмешался VAR, был офсайд. Потом Кастро и сам всё сделал, но попал в перекладину. Зато англичане перетерпели и забили под финал первого тайма, причём весьма курьёзно: Федерико Равалья ошибся на выходе и не помешал Консе сделать результативным навес Джона Макгинна.

Такой расклад казался нелогичным. Что ж, Эмилиано Буэндия запрессинговал Торбьёрна Хеггема, и Олли Уоткинс результативно выбежал на ближний угол – стало вообще 2:0. Джонатан Роу один мяч под занавес основного времени сочным обводящим выстрелом под дальнюю штангу отыграл. Не зря же «Болонья» нанесла аж 19 ударов, хоть один должен был залететь. В ответ Уоткинс восстановил разницу с углового. Всё-таки ЛЕ – турнир Унаи Эмери. Испанский тренер выжимает максимум, даже если его команда смотрится хуже.

Что там в Лиге конференций

АЕК Николича уничтожен в Испании

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Ахомаш – 2'     2:0 Лопес – 45+2'     3:0 Паласон – 74'    

«Райо Вальекано» в этом сезоне громил «Атлетико» и отбирал очки у «Барсы» с «Реалом» в Ла Лиге. АЕКу Марко Николича было, чего бояться. Теперь ему придётся совершать чудо, чтобы пройти дальше. Однажды греческому клубу повезло: VAR отменил красивый гол пяткой Флорьяна Лежёна. Тем не менее «Райо» был гораздо активнее впереди и использовал другие возможности: Ильяс Ахомаш уже на второй минуте замкнул прострел того же Гарсии, под конец первого тайма за Ахомашем добил Унай Лопес.

АЕК огрызался: Барнабаш Варга попал в штангу, Абубакари Койта бездарно исполнил выход один на один. Однако забить так и не смог, заодно пропустив с пенальти от Иси Паласона. Ещё и капитан греков Петрос Манталос получил травму. Максимально плохой день для Николича.

«Страсбургу» плохо без Паничелли

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
2 : 0
Страсбург
Страсбург, Франция
1:0 Сано – 11'     2:0 Пош – 19'    

Каисю Сано забил нечто шедевральное и максимально для себя не свойственное: опорник легко ушёл от Гелы Дуэ и шандарахнул в правую девятку от штанги. К 20-й минуте «Страсбург» вообще устроился на 0:2. Просто Стефана Поша никто не держал при угловом, и он правой ногой положил с лёта в касание. Валентин Барко был близок к ответному голу, однако после смещения влево пальнул в штангу. На том и закончили. Французскому клубу крайне сложно без Хоакина Паничелли: лучший бомбардир Лиги 1 в конце марта порвал «кресты».

«Фиорентина» Ваноли зря приехала в Англию

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Матета – 24'     2:0 Митчелл – 31'     3:0 Сарр – 90'    

Что не нужно делать, когда твоя жёлтая карточка приведёт к пропуску следующего матча, а ты играешь в плей-офф еврокубка? Неосмотрительно бросаться сопернику в ногу в собственной штрафной. Додо так и поступил, а Жан-Филипп Матета реализовал пенальти и забил впервые с 1 января. Вскоре за французом добил Тайрик Митчелл. А уже на 90-й минуте окончательный счёт установил Исмаила Сарр. Так экс-спартаковец Паоло Ваноли повторил за экс-армейцем Марко Николичем: сразу два бывших тренера РПЛ попали на гостевые разгромы.

Бразильцы «Шахтёра» задавили «АЗ Алкмар»

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72'     2:0 Алисон – 81'     3:0 Алисон – 83'    

Команды проводили не самый интересный в плане опасных моментов матч. Но ожидания прекрасного всё-таки оправдались. Причём сполна. Голы массово пошли после 71-й минуты. Исключительно от бразильцев и в одни ворота. Педриньо зарядил из-за штрафной в дальний верхний угол и поразил его рикошетом от перекладины. А далее включился Алисон: и угловой реализовал, и замкнул прострел Эгиналдо. Дело Мирчи Луческу живёт даже после его смерти.

Не стало Мирчи Луческу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android