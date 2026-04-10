«Видели затопленные машины, люди шли по пояс в воде». Как играть в футбол в зоне ЧС

Прямо сейчас Дагестан борется с последствиями наводнения, а махачкалинское «Динамо» бьётся за сохранение места в МИР Российской Премьер-Лиге. С приходом на пост главного тренера Вадима Евсеева у команды две победы, два поражения, ничья и одно очко отрыва от зоны стыков.

После яркой ничьей динамовцев с «Балтикой» (2:2) корреспондент «Чемпионата» поговорила Давидом Волком. Вратарь махачкалинцев поделился впечатлениями от работы с Евсеевым и рассказал о последствиях природных катаклизмов в республике.

«Психологический портрет Бориско мне импонирует»

— После матча с «Балтикой» Шамиль Газизов сказал, что ваша команда была ближе к победе. Согласен с ним?

— Да, абсолютно. Наш главный тренер Вадим Валентинович тоже говорил, что мы могли пять голов забить. К сожалению, нападающие были немножко неточны, но это уже дело тренировок. Раз мы оказываемся в этих моментах, значит, есть куда расти и становиться лучше. Верим, что голы придут. Нужно поработать над этим аспектом побольше. Ну и не допускать ошибок у своих ворот — это даже намного важнее.

— Первый пропущенный гол — ошибка защитника Аларкона. Высказал ему своё недовольство?

— В порыве эмоций был немножко недоволен. Конечно, в моменте тяжело реагировать на ошибки адекватно. Однако что-то говорить, пожалуй, не стоит. Только в перерыве я подошёл к Андресу — мы с ним в хороших отношениях. Подбодрил его и сказал: «Если сейчас сдашься и уйдёшь в эти переживания, ты не очень хороший футболист. Но если справишься, мы сможем выиграть». Он поверил мне. К сожалению, для победы немного не хватило. Однако ошибки — абсолютно неизбежная вещь. Когда-то их больше, когда-то – меньше. Главное — просто не повторять их, стараться исправлять и адекватно относиться.

— Вам удалось забить два мяча команде, которая пропускает меньше всех в чемпионате. Поняли, в чём её феномен?

— Они стараются выгрызать все мячи, даже безнадёжные. Упор делается именно на агрессию и борьбу. Думаю, во многом благодаря этому у них получается здорово выступать и пропускать мало голов – в обороне это очень важно. Наверное, много времени уделяют подборам и отбору мяча. И, конечно, Андрей Талалаев передаёт свою страсть команде.

— Что скажешь о коллеге из «Балтики» Максиме Бориско?

— Я с ним давно знаком. В «Балтике» мы много времени вместе тренировались. Он талантливый голкипер, достаточно уверенно выглядит в воротах, психологически уравновешенный, что очень полезно в нашем амплуа. Его психологический портрет мне импонирует. Он молодец, и, если продолжит работать, его ждёт ещё больше успехов. Но не мне судить. Это просто взгляд со стороны, поскольку я его знаю, возможно, чуть больше, чем многие.

«Высказывания Евсеева? Мы всё понимаем»

— Вадим Евсеев негодовал после матча с калининградцами. Он действительно жёсткий тренер?

— Я бы даже сказал – страстный. Болеет за команду. В каждом матче отдаёт всего себя. Он не может напрямую влиять на действия и решения футболистов на поле, но делает всё, что от него зависит. Прилагает огромные ресурсы — наверное, даже больше, чем может. Команда бьётся до конца в том числе благодаря ему.

— С его приходом изменились принципы работы вратарей?

— Вместе с Вадимом Валентиновичем пришёл новый тренер вратарей Владимир Николаевич Малышев, но условия для тренировок и требования не изменились. Просто в данный момент больше ответственности стало. Она, конечно, всегда была на высоком уровне. Однако сейчас наша ситуация такова, что от вратарей, наверное, чуть больше зависит.

— Общаетесь с Евсеевым в индивидуальном режиме?

— Да, некоторые моменты возникали. Это всё касается действий на тренировках и в матчах. Он с высоты своего опыта делает некоторые поправки, даёт подсказки. Это очень полезно лично для меня. Здорово, что тренер уделяет внимание всем, и вратарям в том числе. Это, наверное, нечастая практика. Обычно отдают всю власть тренеру вратарей. Но Вадим Валентинович всё равно пристально за нами следит и хочет помочь. Есть определённые знания, в которых он очень хорош.

— Евсеев не всегда сдерживается в выражениях, может выругаться в прямом эфире. Как в команде воспринимают такую медийность главного тренера?

— Пожалуй, это не совсем характерно для нашей республики — здесь все сдержанны. Это новые и немножечко непривычные для нас эмоции. Однако это всё неважно, потому что самое главное — добиваться результата. Мы всё понимаем. Некоторые наши фразы просто не попадают в эфир, но без них, наверное, никуда. Это никак не характеризует Вадима Валентиновича.

— Возможно, именно этих эмоций и не хватало «Динамо»?

— Да, всегда надо что-то менять и совершенствоваться. Если такие эмоции будут помогать нам становиться лучше, никого это не будет волновать.

«Нет ничего сложного в том, чтобы быстро ввести мяч и не напрягать судью и соперника»

— Этой весной многие критикуют судейство в РПЛ. Ты в их числе?

— Я всегда был в стороне от этого вопроса. Безусловно, есть ощущение, что с каждым сезоном ситуация, мягко скажем, не становится лучше — много непонятных решений. И часто они возникают, когда в дело вмешивается VAR, что для меня странно. VAR должен помогать, ускорять процесс принятия решений. Однако на практике возникает много пауз, допускаются ошибки. Было бы здорово, если бы судьи сами в этом разбирались без нашей помощи, наших слов и комментариев. Хотелось бы, чтобы они становились лучше. Они в любом случае проходят обучение, разбирают ошибки, поэтому, надеюсь, будут принимать решения более корректно и быстро.

— Недавно вратарь Тереховский и весь «Акрон» пострадали от правила восьми секунд. Как относишься к этому нововведению?

— Думаю, правило более-менее адекватное. Лично я этот момент не видел. Нужно смотреть, вёл ли судья отсчёт вслух, показывал ли пальцами вратарю. Важно понять, была ли явная задержка.

— Ты скорее поддерживаешь это правило?

— Не скажу, что поддерживаю, но и не скажу, что сильно против. Возможно, моя манера игры не особо быстрая — мне комфортнее никуда не торопиться и играть спокойно. Конечно, когда счёт складывается не в твою пользу, хотелось бы, чтобы вратарь соперника быстрее вводил мяч. Однако бывает и обратная ситуация, когда мы ведём в счёте. Тогда я бы хотел подержать мяч подольше, чтобы сбить темп и позволить команде передохнуть. Но правило есть правило — нужно ему соответствовать. На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы быстро ввести мяч и не напрягать судью и соперника.

«Я готов к вызову в сборную, есть амбиции»

— «Динамо» проводит второй сезон в Премьер-Лиге. Как команда поменялась за это время в плане психологии?

— Могу судить только по себе. Когда мы вышли в Премьер-Лигу, у меня вообще не было особых ожиданий от сезона. Просто хотелось поиграть на таком уровне с такими соперниками. В действительности большой разницы между нами и другими клубами я не заметил. И сейчас мы выступаем не совсем удачно скорее потому, что сами допускаем ошибки, нежели соперники ставят какие-то неразрешимые задачи. Не скажу, что многие побеждали «Динамо» по игре. Чаще мы сами выдумывали что-то.

— На вас теперь стали по-другому настраиваться?

— Думаю, это произошло после определённого количества игр в первом сезоне, когда поняли, что с нами легко не будет. Наверное, до перехода в Премьер-Лигу кто-то думал, что мы лёгкий соперник. Но нет — характер и бойцовские качества у нас никто не заберёт. Порой они решают даже больше, чем игровые компоненты, в которых, однако, тоже нужно прибавлять, потому что на одном характере далеко не уедешь. В моменте это может решить какой-то вопрос, однако на дистанции будет непросто.

— В республике отношение к вам поменялось?

— Наверное, стало больше внимания и ожиданий. Болельщики хотят, чтобы мы побеждали чаще, показывали хорошую игру. Мы всё для этого делаем, но, к сожалению, не всегда получается. Нужно время. В сравнении с другими командами у нас не так много ресурсов. Сейчас мы не боремся за медали в чемпионате — у нас другая ситуация, из которой нужно выходить. Поэтому спасибо болельщикам за поддержку. Будем рады, если её станет ещё больше.

— Часто на улице подходят?

— Есть ребята, которые каждый день стоят у дверей стадиона, встречают нас, провожают добрыми словами. На улице тоже узнают и передают слова поддержки. В любом случае это некоторое признание — оно чувствуется.

— А по себе чувствуешь, что вырос за два года?

— Да, безусловно. Спасибо клубу за возможность и тренерам за веру. С играми в РПЛ пришёл опыт. Я стал быстрее принимать решения и меньше ошибаться. Но и мои партнёры прогрессируют. Мы очень качественно работаем на тренировках, чтобы становиться лучше и попадать в сборную. Уже несколько человек вызывались в национальную и молодёжную команды. Хочу, чтобы таких моментов было ещё больше. Думаю, это возможно.

— Валентин Пальцев перешёл из «Динамо» в «Краснодар» и теперь борется за чемпионство. Он пример в плане построения карьеры?

— Любой успех — это определённый пример. Он молодец, трудился с самых низов. Попал сначала к нам, вскоре оказался в сборной, где закрепился, и в итоге перешёл в «Краснодар». Это его большая заслуга. Значит, и всем нам возможно это сделать через работу и тренировки. Нужно полностью отдавать себя, быть дисциплинированным, и тогда успех придёт.

— В ноябре 2024-го ты получил приглашение в сборную на матчи с Брунеем и Сирией, но после не вызывался. Понимаешь почему?

— В нашем чемпионате много хороших вратарей. Тот вызов случился прямо перед отпуском. Потом я возобновил сезон, начал играть и после неудачного матча выпал из основы. Очевидно, что в тот момент я не был близок к сборной.

— А сейчас?

— Я готов к вызову, есть амбиции. Но это решение тренера. Наверное, есть ребята, которые сейчас выглядят поинтереснее.

— С Кафановым на связи?

— Не скажу, что мы общаемся постоянно, однако, если где-то встретимся, можем поговорить. Не так давно он приезжал ко всем командам РПЛ, в том числе и к нам, посмотреть на тренировочный процесс и познакомиться с новыми ребятами. При встрече обменялись тёплыми словами.

— В какой команде РПЛ, по-твоему, сейчас самая сильная вратарская бригада?

— Если учитывать имена, наверное, в «Зените» — там Адамов и Латышонок. Но в то же время в «Краснодаре» есть Агкацев, который очень здорово себя проявляет. В «Локомотиве» два классных вратаря — Митрюшкин и Лантратов. Этих ребят выделю, однако всё субъективно. Сильные — те, кто составляет костяк сборной.

«Симпатии колеблются между «Краснодаром» и «Балтикой»

— Следишь за чемпионской гонкой?

— Не очень, но мне интересно, кто же окажется чемпионом. Особенно интересно наблюдать за «Балтикой» — смогут ли они всё-таки выстоять и войти в призы или, как говорит Андрей Талалаев, побороться за чемпионство. Хорошо, что у него такие амбиции. Посмотрим, как будет на деле. Но если они возьмут титул, это будет сенсация. Всё-таки никто не ожидал, что «Балтика» будет бороться за призы. Может, только Талалаев, хотя я не уверен.

— То есть ты за «Балтику»?

— Да, мне интересно поболеть за них, потому что это не фаворит. По крайней мере, на бумаге. В начале сезона я отдавал предпочтение «Краснодару», однако сейчас уже чаша весов колеблется между ним и «Балтикой». Хотелось бы, чтобы «быки» подтвердили своё чемпионство, а калининградская команда совершила сенсацию.

«Люди теряют деньги, рушится бизнес»

— Дагестан вторую неделю страдает из-за масштабного наводнения. Тебя это коснулось?

— Напрямую нет, я проживаю в Каспийске, рядом со стадионом. Видимо, инфраструктура в моём и близлежащих домах на уровне, поэтому всё в порядке. Но в некоторых районах Махачкалы ситуация гораздо хуже. Когда ехали на игру с «Балтикой», видели затопленные машины, люди шли по пояс в воде. Надеюсь, что с божьей помощью, поддержкой государства и республики всё будет в порядке. Мы тоже определённую материальную поддержку оказали.

— Ваш клуб как будто преследуют природные катаклизмы: ливни на сборах в Турции, снегопад на матче с «Рубином», теперь – наводнение. Это как-то сказывается на работе?

— Бывало, что отменяли тренировку на поле, и тогда мы перемещались в зал. Но если любишь футбол и хочешь побеждать, для тебя это не преграда. Самое главное — желание, что и показал тот же матч с «Рубином». Поэтому для нас погода не имеет значения. Жалко только, что это сильно сказывается на материальной составляющей — люди теряют деньги, рушится бизнес, затапливаются дома, свет отключают на пять дней. Хотелось бы, чтобы этого не было.

«В словах психолога решений не увидел»

— Ты сказал, что для вратаря важно быть психологически уравновешенным. Сам считаешь себя таким?

— Думаю, да. По крайней мере, на футбольном поле стараюсь держать себя в руках — быть хладнокровным, не обращать внимания на обстоятельства и ошибки, на то, как складывается игра, отдаваться на максимум. Но все мы люди. Возможно, те эмоции, которые я сдерживаю на поле, выплывают в повседневной жизни. Хотелось бы и в этом аспекте быть в порядке.

— Знаю, что у тебя был опыт общения с психологом.

— Мне лишь хотелось пообщаться с независимым слушателем, с которым можно многим поделиться. Как я понял, психолог просто выявляет какие-то проблемы, которые ты сам озвучиваешь. Он не даёт никаких оценок, не делает выводов. Ты сам их должен сделать и понять, как решить проблему. В словах психолога я этих решений не видел.

— Артём Дзюба скептически относится к психологам и говорит, что люди зачастую сами выдумывают себе депрессию. Что скажешь об этом?

— Наверное, Артём так говорил, потому что он психологически сильный человек. Мы и сами можем выявить проблему, найти её решение и понять, что это не проблема вовсе. Вдобавок рядом с тобой есть люди, которым небезразлична твоя судьба. Чаще всего эти проблемы абсолютно несущественны. Человек сам загоняет себя в переживания и сомнения, становится тревожным. Хотя по факту ничего плохого не происходит. Нужно только это понять. Кто-то это может сделать сам, без чьей-либо помощи, а кому-то нужен психолог. Никого не осуждаю — у каждого свой способ решения проблем.