«Кубань» при смерти, Яндекс общается с «Торпедо», мемище из «Урала-2». Главное в ФНЛ

На этой неделе в LEON-Второй лиге снова был футбол. Сразу пять матчей «Золота» выпали на будни. До этого «тройник» сыграли представители «Серебра». Впрочем, и без этого есть о чём рассказать – под угрозой исчезновения сразу несколько клубов. В Лиге PARI тоже неспокойно – «Шинник» может поменять тренера летом, а «Чайку» хочет поглотить «Сочи».

«Волгарь» проснулся, «Текстильщик» споткнулся, «Велес» стабилен

Магия тура в середине недели. На прошлых выходных команды «Золота» забили всего шесть голов в пяти матчах. В 7-м туре зрители увидели 14 забитых мячей. Прогресс!

Астраханский «Волгарь» (между прочим, вице-чемпионы первого этапа «Золота») наконец-то одержал первую победу – разгромил «Ленинградец» со счётом 3:0. «Машук-КМВ» сыграл 1:1 с «Иртышом» – для команды Артура Садирова это уже седьмая ничья подряд.

Ивановский «Текстильщик» на домашнем стадионе внезапно проиграл «Торпедо» из Миасса (2:3). Проблемами конкурентов грамотно воспользовался «Велес», уверенно победив «Сибирь» (2:0). Команда Алексея Стукалова переместилась на первое место. Внизу таблицы без изменений. «Калуга» всё ещё в зоне вылета – сыграла вничью с «Родиной-2» (1:1).

Тренер «Тюмени» поплатился за слова про команду Виктора Булатова

«Тройник» в «Серебре» завершился на прошлой неделе. Удивительная «Алания» Дмитрия Фомина укрепила лидерство – у команды 19 очков из 21 возможного. Рядом «Динамо-2» Павла Алпатова. Таблицу замыкают ставропольское «Динамо», «Кубань» и «Зенит-2».

А вот «Тюмень», которая ещё год назад играла в Первой лиге, располагается на шестом месте – набрали восемь очков из 21. Сейчас командой руководит Тимур Касимов – его сделали главным тренером после ухода Сергея Попкова в первой части сезона (тюменцы по его итогам вылетели из «Золота»).

Бывший тренер вратарей поднимает культуру трэш-тока во Второй лиге. После матча с кировским «Динамо» (1:1) Касимов сказал на пресс-конференции следующее: «Обидно, что не победили вот такого слабого соперника. Это самая слабая команда из всех, с кем мы играли».

Спустя несколько дней «Тюмень» проиграла пермскому «Амкару» (2:0). Кировское «Динамо», которым руководит бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов, разгромило «Кубань» (4:0). Таким образом, кировчане обошли «Тюмень» в турнирной таблице.

К слову, это уже не первое странное публичное выступление Касимова. В марте 46-летний специалист отметился такой цитатой: «Мы самая сильная команда в «Серебре». Это абсолютно точно».

«Кубань» умирает. Вице-губернатор Краснодарского края арестован

Ситуация вокруг «Кубани» стремительно выходит за рамки спортивной повестки и всё больше превращается в финансово-криминальную историю. По последним данным, общий долг клуба составляет около 60-70 млн рублей, при этом значительная часть — неустойки, которые продолжают расти.

Уже фиксируются задержка зарплат (более двух месяцев), долги по премиальным и проблемы даже с базовыми расходами — вплоть до логистики. Например, в Киров команда отправилась на автобусе (34 часа в одну сторону) из-за долгов перед перевозчиками.

Ключевой удар по устойчивости проекта — арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, которого связывают с финансированием «Кубани». По данным следствия, через связанные структуры могли проходить крупные суммы (вплоть до 1 млрд рублей), а часть средств — выводиться. На этом фоне особенно контрастно выглядит текущее положение самой «Кубани», где не хватает денег на элементарное функционирование.

Внутри клуба уже прошло собрание: конкретики нет, всё упирается в возможную встречу с региональными властями и поиск нового финансирования. Ранее ожидался приход инвестора, но эти договорённости были связаны именно с фигурой Коробки. Теперь всё под большим вопросом. При этом команда доиграет сезон. Дальше – уже туман.

Также под угрозой оказался ПСК из станицы Динской, который выступает в Группе 1 Второй лиги «Б». Коробка был главным вдохновителем проекта – он родился в Динском районе.

Артём Булойчик может покинуть «Шинник»

По информации журналиста Сергея Ильёва, «Шинник» не планирует продлевать контракт с Артёмом Булойчиком, который истекает летом. Главная претензия – стиль команды.

«Шинник» остаётся одной из самых закрытых и прагматичных команд Первой лиги: всего 22 забитых мяча (меньше только у «Сокола»), при этом с игры — лишь пять голов. Стандарты принесли ярославцам 17 забитых мячей (в том числе 10 после угловых – лучший показатель в чемпионате).

Но и пропускает команда Булойчика крайне мало – 23 гола в 27 матчах. Столько же у «Родины». Меньше только у «Ротора» (22) и лидирующего «Факела» (13). Сейчас «Шинник» идёт на 13-м месте – отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

Интервью Скоропупова из «Урала-2» стало хитом

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов выдал, пожалуй, самое запоминающееся интервью тура во Второй лиге «Б». В начале 2026-го бывший хавбек 2DROTS переехал в Екатеринбург. В первом же матче за новую команду 23-летний полузащитник отметился голевой передачей – «Урал-2» сыграл вничью 1:1 с «Рубином-2».

После игры Скоропупов выдал интервью в стиле Инженера из сериала «Внутри Лапенко».

Илья Скоропупов игрок «Урала-2» «Хорошая игра, всё было хорошо, первая игра сезона. Наша команда классная, у противника команда – тоже хорошая. Ну, не такая хорошая. У нас получше, вот. Классно, сыграл второй матч в профессиональном футболе. Понял, что Вторая лига «Б», где «Б» – это «Боооооже мой, какой замечательный футбол». Футбол – он и в Африке футбол. Он везде плюс-минус одинаковый. Только тут возраст ребят чуть-чуть отличается: у кого-то ещё паспорта нет, кому-то не продают напитки покрепче».

Фраза про «Боже мой, какой замечательный футбол» уже ушла в народ. Скоропупов изначально получил известность в Медиалиге. Теперь навсегда вписал себя в историю ФНЛ.

«Иркутск» загибается – клуб остался без денег и собирает донаты

Ситуация в «Иркутске» (выступает во Второй лиге «Б») близка к критической. Игроки не получают зарплату уже три месяца, при этом в команде остаются долги по премиальным ещё за два предыдущих сезона.

Футболисты зарабатывают на жизнь разными способами. Кто-то трудится на складах, кто-то таксует или подрабатывает курьером. Финансовые проблемы бьют по всему клубу. Иркутские болельщики уже начали самостоятельно собирать деньги, чтобы закрыть хотя бы часть текущих расходов.

На помощь также пришла ФНЛ. Президент лиги Наиль Измайлов сообщил, что «Иркутск» получил дополнительные 10 млн рублей, чтобы закрыть наиболее острые долги. Однако дальнейшая судьба команды всё равно под вопросом.

Гениальная тактическая установка тренера «Победы»

Новичок Второй лиги «Б» — «Победа» из Нижнего Новгорода — уверенно забирает внимание не только результатами, но и подходом к игре.

На матч с «Ностой» (4:1) команда вышла в футболках с честной и самоироничной надписью: «У нас нет титульного спонсора». А теперь добавила к этому и свою «футбольную философию».

В перерыве матча (при счёте 2:1 в пользу «Победы») главный тренер Олег Макеев выдал установку, которая мгновенно разлетелась по сети.

Олег Макеев главный тренер «Победы» (Нижний Новгород) «Смотря первый тайм… Какие алгоритмы? Чего задвоение? ***, мы два раза ****** вперёд, ***** два забили, *****, всё. Чего выдумывать, *****?



Вот так вот, действительно, ну че, ***? Я не сторонник «Барселоны», *****, главное – победа и голы. Если это заходит, надо это делать».

После этой установки «Победа» забила ещё два гола.

Дизайн «Носты» – лучшее, что вы увидите на этой неделе

Реалии Второй лиги «Б»: далеко не у всех клубов есть полноценные медиаотделы. Иногда даже нет своего пресс-атташе. Сотрудники «Носты» из Новотроицка взяли инициативу в свои руки и создали шедевр.

Просто и со вкусом. Никаких долгих мучений с техническими заданиями. Эффект – потрясающий.

Яндекс может купить название стадиона «Торпедо»

Московское «Торпедо» ведёт переговоры с Яндексом о продаже прав на название домашнего стадиона. Потенциальная сумма сделки — около 300 млн рублей.

Ранее интерес к проекту проявляли «Альфа-Банк» и «Т-Банк», но до конкретных договорённостей дело не дошло. Если соглашение с Яндексом всё-таки будет достигнуто, это может стать одной из крупнейших коммерческих сделок в истории Первой лиги.

Защитник «Торпедо» перешёл в донецкий «Шахтёр»

История с переходом Данила Степанова в «Шахтёр» — скорее временный маршрут, чем полноценный этап карьеры. По информации журналиста Сергея Ильёва, защитник доиграет за «горняков» до лета, после чего покинет команду и перейдёт в клуб Первой лиги (какой именно – пока неизвестно).

Фактически это решение — способ не выпадать из игровой практики. После ухода из «Торпедо» у Степанова не было возможности оперативно устроиться на более серьёзном уровне из-за закрытия трансферного окна.

«Сочи» и «Чайка» могут объединиться

В российском футболе может появиться новая крупная связка. По информации Legalbet, существует вероятность объединения «Сочи» и «Чайки» в одну структуру.

Ключевую роль в процессе может сыграть агент Павел Андреев, а потенциальным инвестором проекта называют бизнесмена Алексея Репика, который уже участвует в финансировании ЦСКА.

Пока речь идёт о возможном сценарии, но сам факт таких переговоров — показатель потенциальной перестройки клубной системы.