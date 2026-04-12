Топы «Зенита» против звёзд «Краснодара». Решаем, чей состав сильнее

В воскресенье состоится главный матч второй части сезона Мир РПЛ – «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Санкт-Петербурге. Победитель в битве конкурентов по «золотой» гонке приблизится к чемпионскому титулу. Какая из этих команд лучше, узнаем только на финише чемпионата. А чей состав сильнее? Сравниваем игроков по позициям, прогнозируя возможные основы от Сергея Семака и Мурада Мусаева. У «Зенита», по имеющейся информации, потерь нет, а вот «Краснодар» остался без травмированных Виктора Са, Сергея Петрова, Виталия Стежко и дисквалифицированного Александра Черникова. Голосуйте и определяйте более высококлассного футболиста в 11 дуэлях.

Вратарь: Денис Адамов или Станислав Агкацев?

Денис Адамов Станислав Агкацев

Особый вкус вратарскому противостоянию придаёт тот факт, что это дуэль воспитанников «Краснодара». Кроме того, двух кандидатов в сборную России. У 28-летнего Адамова пока нет выступлений за национальную команду – зенитовец провёл шесть матчей на скамейке. 24-летний Агкацев сыграл в пяти товарищеских встречах сборной.

В нынешнем сезоне РПЛ Адамов поучаствовал в 19 матчах. Денис пропустил в них 11 мячей и выдал 11 «сухарей». Отразил 80% ударов. Агкацев выходил на поле во всех 23 турах. Голкипер «Краснодара» пропустил 16 мячей и 11 раз сыграл «на ноль». У Станислава 73,5% парированных ударов. На первый взгляд, сильнейшего в этой паре назвать легко, но, судя по статистике, не всё так очевидно.

Правый защитник: Густаво Мантуан или Джованни Гонсалес?

Густаво Мантуан Джованни Гонсалес

Дуэль двух специфических фланговых защитников. Ни для кого не секрет, что оба лучше поддерживают атаку, нежели обороняются. Мантуан вообще переделанный хавбек, а Гонсалес, возможно, сыграет в Санкт-Петербурге вингером в силу кадровых обстоятельств.

Мантуан провёл в нынешнем сезоне РПЛ 22 матча и набрал 3+1 по системе «гол+пас». В среднем за 90 минут игры Густаво, по данным Sofascore, выигрывает 60% единоборств, совершает 1,6 отбора и 0,8 перехвата, отдаёт 9,7 точной передачи на чужой трети и 0,8 паса под удар. От сборной Бразилии зенитовец пока далёк.

У Гонсалеса 18 матчей и, как ни удивительно, 0 результативных действий. Джованни выходит победителем в 53% единоборств, совершает 1,7 отбора и 1,5 перехвата, делает 13,5 передачи на чужой трети и 1,5 паса под удар. За сборную Уругвая играл в последний раз в 2023 году.

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев или Витор Тормена?

Игорь Дивеев Витор Тормена

Далее – правые центральные защитники. У «Зенита» эту позицию с Нового года закрывает россиянин Дивеев, чей зимний трансфер был особенно ценен для Семака из-за давления лимита на легионеров. Его оппонент в голосовании – бразилец из «Краснодара».

У Дивеева в нынешнем сезоне РПЛ 21 матч (включая пять за «Зенит») и два гола. В статистике Игоря 1,1 отбора, 0,7 перехвата и 7,1 выноса мяча из собственной штрафной, он выигрывает 65% единоборств и делает 4,0 точных паса на чужой трети. Зенитовец – защитник сборной России.

Тормена в 22 турах стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. Витор совершает 1,1 отбора, 1,0 перехвата и 5,2 выноса мяча, побеждает в 56% единоборств и отдаёт 6,0 точного паса на чужой трети. До сборной Бразилии пока недотягивает.

Левый центральный защитник: Нино или Диего Коста?

Нино Диего Коста

Левых центральных защитников можно назвать ведущими в обороне «Зенита» и «Краснодара». Нино – опытнейший игрок, побеждавший ещё на Олимпиаде-2020, где в финале сдерживал сумасшедшее атакующее трио испанцев Ольмо – Асенсио – Оярсабаль. Диего Коста по-настоящему раскрылся уже в России.

В этом сезоне РПЛ Нино провёл 20 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В статистике 28-летнего защитника – 0,7 отбора, 0,8 перехвата, 5,6 выноса, он выигрывает 68% единоборств и делает 3,4 точного паса на чужую треть. За первую сборную Бразилии (не олимпийскую) сыграл один раз в 2023 году.

Диего Коста поучаствовал в 21 туре чемпионата и забил три гола. У легионера «Краснодара» 1,7 отбора, 1,7 перехвата, 7,8 выноса, он выходит победителем в 62% единоборств и отдаёт 3,7 точного паса на чужую треть. В отличие от Нино, сборную Бразилии пока не заинтересовал.

Левый защитник: Дуглас Сантос или Лукас Оласа?

Дуглас Сантос Лукас Оласа

Ещё одно противостояние защитников-легионеров. Дуглас Сантос – капитан и старожил «Зенита», выступает за петербургскую команду почти семь лет. Оласа не так долго в «Краснодаре», однако мы давно привыкли, что именно уругваец закрывает левый фланг обороны «быков».

У Дугласа в нынешнем чемпионате 16 матчей и один гол. На счету капитана сине-бело-голубых 2,1 отбора и 1,0 перехвата, он выигрывает 60% единоборств, отдаёт 15 точных передач на чужой трети и 0,8 паса под удар. Сейчас Сантос вдвойне мотивирован возвращением в сборную Бразилии – Карло Анчелотти собирается включить зенитовца в заявку на ЧМ-2026.

У Оласы – 20 встреч и четыре голевые передачи. Лукас совершает 1,8 отбора и 1,0 перехвата, побеждает в 65% единоборств, делает 11 точных пасов на чужой трети и 1,6 паса под удар. За сборную Уругвая сыграл в последний раз в сентябре 2024-го.

Опорный полузащитник: Вильмар Барриос или Дуглас Аугусто?

Вильмар Барриос Дуглас Аугусто

Позицию опорного полузащитника в «Зените» и «Краснодаре» тоже закрывают иностранцы, причём важнейшие фигуры для Семака и Мусаева. Барриос в петербургском клубе уже так давно, что сойдёт за воспитанника – с февраля 2019-го. Дуглас Аугусто проводит первый сезон в краснодарской команде, но сразу показал себя игроком высочайшего (по крайней мере, для РПЛ) уровня.

Барриос в этом чемпионате – лидер «Зенита» по сыгранному времени, он поучаствовал во всех 23 турах и стал автором одной голевой передачи. В статистике Вильмара – 2,1 отбора, 0,9 перехвата, 2,1 выноса мяча, он выигрывает 67% единоборств и отдаёт 10,2 точного паса на чужой трети. Был основным игроком сборной Колумбии, но с осени 2023-го по какой-то загадочной причине в неё не вызывается.

У Дугласа Аугусто 21 матч и два гола. Опорник «Краснодара» совершает 2,7 отбора, 1,3 перехвата и 1,5 выноса мяча, побеждает в 52% единоборств и делает 12,5 точного паса на чужой трети. В первую сборную Бразилии его ещё не приглашали.

Центральный полузащитник: Вендел или Никита Кривцов?

Вендел Никита Кривцов

Продолжаем рассматривать средние линии команд и сравниваем ещё двух центрхавов – условно отнесём их к «восьмёркам». У «Зенита» тут Вендел, которого многие не без оснований считают индивидуально сильнейшим, но точно не самым мотивированным футболистом в составе сине-бело-голубых. А вот у «Краснодара» с ним в опросе конкурирует россиянин – Кривцов.

Вендел в 20 матчах этого сезона РПЛ забил один мяч и сделал две голевые передачи. В среднем за 90 минут игры зенитовец наносит 1,0 удара (в створ – 0,3), отдаёт 18,8 точного паса на чужой трети и 1,4 паса под удар, выигрывает 56% единоборств. За сборную Бразилии Вендел до сих пор не сыграл ни разу.

Результативность Кривцова впечатляет больше – в 22 турах набрал 6+1. Краснодарец наносит 2,0 удара (в створ – 1,2), делает 11,5 точного паса на чужой трети и 1,6 паса под удар, выходит победителем в 41% единоборств. Никита – кандидат в сборную России, за которую сыграл трижды.

Атакующий центрхав: Педро или Эдуард Сперцян?

Педро Эдуард Сперцян

Теперь в фокусе внимания – атакующие центральные полузащитники. У «Зенита» под нападающим могут сыграть и Глушенков, и Джон Джон, но в схеме 4-3-3 без ярко выраженной «десятки» ближе к штрафной соперника, видимо, будет действовать Педро. С «Краснодаром» всё проще – у чемпиона есть для этой роли капитан Сперцян.

Педро в нынешнем чемпионате провёл 21 матч, забил два мяча и сделал две голевые передачи. В статистике молодого легионера – 0,9 удара (в створ – 0,3), он совершает 1,2 обводки, отдаёт 12,0 точного паса на чужой трети и 1,4 паса под удар. Педро – капитан сборной Бразилии, однако пока лишь молодёжной.

Сперцян – самый результативный игрок сезона РПЛ, заработал 11+14 в 23 турах. Эдуард наносит 2,5 удара (в створ – 0,6), в его активе 0,9 обводки, 12,9 точного паса на чужой трети и 3,4 паса под удар. Воспитанник «Краснодара» – лидер сборной Армении.

Правый вингер: Максим Глушенков или Хуан Боселли?

Максим Глушенков Хуан Боселли

Позиция правого вингера – самая сложная с точки зрения прогнозирования как у «Зенита», так и у «Краснодара». Вероятно, Семак сделает ставку на Глушенкова, а не на Луиса Энрике. Мусаев, если решит сыграть понадёжнее, может поставить сюда Гонсалеса, но Боселли, конечно, проще и логичнее сравнивать с фланговыми игроками атаки сине-бело-голубых.

Глушенков – лучший в «Зените» по результативности в нынешнем сезоне РПЛ: забил девять мячей и сделал шесть голевых передач в 21 матче. Максим наносит 2,6 удара (в створ – 1,3), совершает 1,3 обводки, отдаёт 12,3 точного паса на чужой трети и 2,1 паса под удар. Это игрок сборной России.

Боселли с учётом выступлений за «Пари НН» набрал 7+2 в 21 туре, причём ассистировал уже оба раза в «Краснодаре». В статистике Хуана – 3,3 удара (1,4 в створ), он делает 2,0 обводки, 7,4 точного паса на чужой трети и 1,2 паса под удар. Сборная Уругвая для зимнего новичка «Краснодара» – только мечта.

Левый вингер: Джон Джон или Жоау Батчи?

Джон Джон Жоау Батчи

Левые вингеры Джон Джон и Батчи – каждый по-своему новая фигура на этой позиции. Бразильский легионер присоединился к «Зениту» только в зимнее окно, его возможности ещё не до конца понятны. Батчи, как правило, играет справа, однако из-за травмы Виктора Са вернулся налево.

Джон Джон достаточно хорошо начал в РПЛ: в пяти встречах – два гола и одна голевая передача. Новичок «Зенита» наносит 2,3 удара (0,7 – в створ), совершает 2,1 обводки, отдаёт 16,9 паса на чужой трети и 1,8 паса под удар. За сборную Бразилии Джон Джон не заигран.

Батчи провёл 23 матча, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. У Жоау 1,4 удара (в створ – 0,2), 1,2 обводки, 7,6 точного паса на чужой трети и 1,3 паса под удар. За сборную Анголы сыграл три раза, а с 2022-го не вызывается.

Нападающий: Александр Соболев или Джон Кордоба?

Александр Соболев Джон Кордоба

Дуэль нападающих «Зенита» и «Краснодара» – самая многообещающая. Соболев разыгрался в 2026-м, посадив на скамейку Джона Дурана, который, похоже, приехал в Санкт-Петербург туристом. А Кордобу большинство экспертов и болельщиков назовут главной звездой чемпиона.

Соболев в 21 матче чемпионата положил семь мячей и сделал три голевые передачи, он забивал в последних четырёх турах. Александр наносит 2,7 удара (1,1 – в створ), выигрывает 46% единоборств, отдаёт 6,0 точного паса на чужой трети и 0,8 паса под удар. Центрфорвард «Зенита» на пути к возвращению в сборную России.

Кордоба также поучаствовал в 21 туре, заработал 14+4. В активе колумбийца 3,2 удара (в створ – 1,6), он выходит победителем в 45% единоборств, делает пять точных пасов на чужой трети и 0,9 паса под удар. Летом должен поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.

