Майнц 05 — Фрайбург. Прямая трансляция
Зенит — Краснодар, матч 24-го тура РПЛ, 12 апреля 2026, какой состав сильнее — сравнение по позициям, голосование, мнение

Топы «Зенита» против звёзд «Краснодара». Решаем, чей состав сильнее
Анатолий Романов
Сравнение составов «Зенита» и «Краснодара»
Сравниваем футболистов по позициям. Кто лучше, решаете только вы!

В воскресенье состоится главный матч второй части сезона Мир РПЛ – «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Санкт-Петербурге. Победитель в битве конкурентов по «золотой» гонке приблизится к чемпионскому титулу. Какая из этих команд лучше, узнаем только на финише чемпионата. А чей состав сильнее? Сравниваем игроков по позициям, прогнозируя возможные основы от Сергея Семака и Мурада Мусаева. У «Зенита», по имеющейся информации, потерь нет, а вот «Краснодар» остался без травмированных Виктора Са, Сергея Петрова, Виталия Стежко и дисквалифицированного Александра Черникова. Голосуйте и определяйте более высококлассного футболиста в 11 дуэлях.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратарь: Денис Адамов или Станислав Агкацев?

Денис Адамов
Денис Адамов
Станислав Агкацев
Станислав Агкацев

Особый вкус вратарскому противостоянию придаёт тот факт, что это дуэль воспитанников «Краснодара». Кроме того, двух кандидатов в сборную России. У 28-летнего Адамова пока нет выступлений за национальную команду – зенитовец провёл шесть матчей на скамейке. 24-летний Агкацев сыграл в пяти товарищеских встречах сборной.

В нынешнем сезоне РПЛ Адамов поучаствовал в 19 матчах. Денис пропустил в них 11 мячей и выдал 11 «сухарей». Отразил 80% ударов. Агкацев выходил на поле во всех 23 турах. Голкипер «Краснодара» пропустил 16 мячей и 11 раз сыграл «на ноль». У Станислава 73,5% парированных ударов. На первый взгляд, сильнейшего в этой паре назвать легко, но, судя по статистике, не всё так очевидно.

Правый защитник: Густаво Мантуан или Джованни Гонсалес?

Густаво Мантуан
Густаво Мантуан
Джованни Гонсалес
Джованни Гонсалес

Дуэль двух специфических фланговых защитников. Ни для кого не секрет, что оба лучше поддерживают атаку, нежели обороняются. Мантуан вообще переделанный хавбек, а Гонсалес, возможно, сыграет в Санкт-Петербурге вингером в силу кадровых обстоятельств.

Мантуан провёл в нынешнем сезоне РПЛ 22 матча и набрал 3+1 по системе «гол+пас». В среднем за 90 минут игры Густаво, по данным Sofascore, выигрывает 60% единоборств, совершает 1,6 отбора и 0,8 перехвата, отдаёт 9,7 точной передачи на чужой трети и 0,8 паса под удар. От сборной Бразилии зенитовец пока далёк.

У Гонсалеса 18 матчей и, как ни удивительно, 0 результативных действий. Джованни выходит победителем в 53% единоборств, совершает 1,7 отбора и 1,5 перехвата, делает 13,5 передачи на чужой трети и 1,5 паса под удар. За сборную Уругвая играл в последний раз в 2023 году.

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев или Витор Тормена?

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев
Витор Тормена
Витор Тормена

Далее – правые центральные защитники. У «Зенита» эту позицию с Нового года закрывает россиянин Дивеев, чей зимний трансфер был особенно ценен для Семака из-за давления лимита на легионеров. Его оппонент в голосовании – бразилец из «Краснодара».

У Дивеева в нынешнем сезоне РПЛ 21 матч (включая пять за «Зенит») и два гола. В статистике Игоря 1,1 отбора, 0,7 перехвата и 7,1 выноса мяча из собственной штрафной, он выигрывает 65% единоборств и делает 4,0 точных паса на чужой трети. Зенитовец – защитник сборной России.

Тормена в 22 турах стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. Витор совершает 1,1 отбора, 1,0 перехвата и 5,2 выноса мяча, побеждает в 56% единоборств и отдаёт 6,0 точного паса на чужой трети. До сборной Бразилии пока недотягивает.

Левый центральный защитник: Нино или Диего Коста?

Нино
Нино
Диего Коста
Диего Коста

Левых центральных защитников можно назвать ведущими в обороне «Зенита» и «Краснодара». Нино – опытнейший игрок, побеждавший ещё на Олимпиаде-2020, где в финале сдерживал сумасшедшее атакующее трио испанцев Ольмо – Асенсио – Оярсабаль. Диего Коста по-настоящему раскрылся уже в России.

В этом сезоне РПЛ Нино провёл 20 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В статистике 28-летнего защитника – 0,7 отбора, 0,8 перехвата, 5,6 выноса, он выигрывает 68% единоборств и делает 3,4 точного паса на чужую треть. За первую сборную Бразилии (не олимпийскую) сыграл один раз в 2023 году.

Диего Коста поучаствовал в 21 туре чемпионата и забил три гола. У легионера «Краснодара» 1,7 отбора, 1,7 перехвата, 7,8 выноса, он выходит победителем в 62% единоборств и отдаёт 3,7 точного паса на чужую треть. В отличие от Нино, сборную Бразилии пока не заинтересовал.

Левый защитник: Дуглас Сантос или Лукас Оласа?

Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Лукас Оласа
Лукас Оласа

Ещё одно противостояние защитников-легионеров. Дуглас Сантос – капитан и старожил «Зенита», выступает за петербургскую команду почти семь лет. Оласа не так долго в «Краснодаре», однако мы давно привыкли, что именно уругваец закрывает левый фланг обороны «быков».

У Дугласа в нынешнем чемпионате 16 матчей и один гол. На счету капитана сине-бело-голубых 2,1 отбора и 1,0 перехвата, он выигрывает 60% единоборств, отдаёт 15 точных передач на чужой трети и 0,8 паса под удар. Сейчас Сантос вдвойне мотивирован возвращением в сборную Бразилии – Карло Анчелотти собирается включить зенитовца в заявку на ЧМ-2026.

У Оласы – 20 встреч и четыре голевые передачи. Лукас совершает 1,8 отбора и 1,0 перехвата, побеждает в 65% единоборств, делает 11 точных пасов на чужой трети и 1,6 паса под удар. За сборную Уругвая сыграл в последний раз в сентябре 2024-го.

Опорный полузащитник: Вильмар Барриос или Дуглас Аугусто?

Вильмар Барриос
Вильмар Барриос
Дуглас Аугусто
Дуглас Аугусто

Позицию опорного полузащитника в «Зените» и «Краснодаре» тоже закрывают иностранцы, причём важнейшие фигуры для Семака и Мусаева. Барриос в петербургском клубе уже так давно, что сойдёт за воспитанника – с февраля 2019-го. Дуглас Аугусто проводит первый сезон в краснодарской команде, но сразу показал себя игроком высочайшего (по крайней мере, для РПЛ) уровня.

Барриос в этом чемпионате – лидер «Зенита» по сыгранному времени, он поучаствовал во всех 23 турах и стал автором одной голевой передачи. В статистике Вильмара – 2,1 отбора, 0,9 перехвата, 2,1 выноса мяча, он выигрывает 67% единоборств и отдаёт 10,2 точного паса на чужой трети. Был основным игроком сборной Колумбии, но с осени 2023-го по какой-то загадочной причине в неё не вызывается.

У Дугласа Аугусто 21 матч и два гола. Опорник «Краснодара» совершает 2,7 отбора, 1,3 перехвата и 1,5 выноса мяча, побеждает в 52% единоборств и делает 12,5 точного паса на чужой трети. В первую сборную Бразилии его ещё не приглашали.

Центральный полузащитник: Вендел или Никита Кривцов?

Вендел
Вендел
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Продолжаем рассматривать средние линии команд и сравниваем ещё двух центрхавов – условно отнесём их к «восьмёркам». У «Зенита» тут Вендел, которого многие не без оснований считают индивидуально сильнейшим, но точно не самым мотивированным футболистом в составе сине-бело-голубых. А вот у «Краснодара» с ним в опросе конкурирует россиянин – Кривцов.

Вендел в 20 матчах этого сезона РПЛ забил один мяч и сделал две голевые передачи. В среднем за 90 минут игры зенитовец наносит 1,0 удара (в створ – 0,3), отдаёт 18,8 точного паса на чужой трети и 1,4 паса под удар, выигрывает 56% единоборств. За сборную Бразилии Вендел до сих пор не сыграл ни разу.

Результативность Кривцова впечатляет больше – в 22 турах набрал 6+1. Краснодарец наносит 2,0 удара (в створ – 1,2), делает 11,5 точного паса на чужой трети и 1,6 паса под удар, выходит победителем в 41% единоборств. Никита – кандидат в сборную России, за которую сыграл трижды.

Атакующий центрхав: Педро или Эдуард Сперцян?

Педро
Педро
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Теперь в фокусе внимания – атакующие центральные полузащитники. У «Зенита» под нападающим могут сыграть и Глушенков, и Джон Джон, но в схеме 4-3-3 без ярко выраженной «десятки» ближе к штрафной соперника, видимо, будет действовать Педро. С «Краснодаром» всё проще – у чемпиона есть для этой роли капитан Сперцян.

Педро в нынешнем чемпионате провёл 21 матч, забил два мяча и сделал две голевые передачи. В статистике молодого легионера – 0,9 удара (в створ – 0,3), он совершает 1,2 обводки, отдаёт 12,0 точного паса на чужой трети и 1,4 паса под удар. Педро – капитан сборной Бразилии, однако пока лишь молодёжной.

Сперцян – самый результативный игрок сезона РПЛ, заработал 11+14 в 23 турах. Эдуард наносит 2,5 удара (в створ – 0,6), в его активе 0,9 обводки, 12,9 точного паса на чужой трети и 3,4 паса под удар. Воспитанник «Краснодара» – лидер сборной Армении.

Правый вингер: Максим Глушенков или Хуан Боселли?

Максим Глушенков
Максим Глушенков
Хуан Боселли
Хуан Боселли

Позиция правого вингера – самая сложная с точки зрения прогнозирования как у «Зенита», так и у «Краснодара». Вероятно, Семак сделает ставку на Глушенкова, а не на Луиса Энрике. Мусаев, если решит сыграть понадёжнее, может поставить сюда Гонсалеса, но Боселли, конечно, проще и логичнее сравнивать с фланговыми игроками атаки сине-бело-голубых.

Глушенков – лучший в «Зените» по результативности в нынешнем сезоне РПЛ: забил девять мячей и сделал шесть голевых передач в 21 матче. Максим наносит 2,6 удара (в створ – 1,3), совершает 1,3 обводки, отдаёт 12,3 точного паса на чужой трети и 2,1 паса под удар. Это игрок сборной России.

Боселли с учётом выступлений за «Пари НН» набрал 7+2 в 21 туре, причём ассистировал уже оба раза в «Краснодаре». В статистике Хуана – 3,3 удара (1,4 в створ), он делает 2,0 обводки, 7,4 точного паса на чужой трети и 1,2 паса под удар. Сборная Уругвая для зимнего новичка «Краснодара» – только мечта.

Левый вингер: Джон Джон или Жоау Батчи?

Джон Джон
Джон Джон
Жоау Батчи
Жоау Батчи

Левые вингеры Джон Джон и Батчи – каждый по-своему новая фигура на этой позиции. Бразильский легионер присоединился к «Зениту» только в зимнее окно, его возможности ещё не до конца понятны. Батчи, как правило, играет справа, однако из-за травмы Виктора Са вернулся налево.

Джон Джон достаточно хорошо начал в РПЛ: в пяти встречах – два гола и одна голевая передача. Новичок «Зенита» наносит 2,3 удара (0,7 – в створ), совершает 2,1 обводки, отдаёт 16,9 паса на чужой трети и 1,8 паса под удар. За сборную Бразилии Джон Джон не заигран.

Батчи провёл 23 матча, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. У Жоау 1,4 удара (в створ – 0,2), 1,2 обводки, 7,6 точного паса на чужой трети и 1,3 паса под удар. За сборную Анголы сыграл три раза, а с 2022-го не вызывается.

Нападающий: Александр Соболев или Джон Кордоба?

Александр Соболев
Александр Соболев
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Дуэль нападающих «Зенита» и «Краснодара» – самая многообещающая. Соболев разыгрался в 2026-м, посадив на скамейку Джона Дурана, который, похоже, приехал в Санкт-Петербург туристом. А Кордобу большинство экспертов и болельщиков назовут главной звездой чемпиона.

Соболев в 21 матче чемпионата положил семь мячей и сделал три голевые передачи, он забивал в последних четырёх турах. Александр наносит 2,7 удара (1,1 – в створ), выигрывает 46% единоборств, отдаёт 6,0 точного паса на чужой трети и 0,8 паса под удар. Центрфорвард «Зенита» на пути к возвращению в сборную России.

Кордоба также поучаствовал в 21 туре, заработал 14+4. В активе колумбийца 3,2 удара (в створ – 1,6), он выходит победителем в 45% единоборств, делает пять точных пасов на чужой трети и 0,9 паса под удар. Летом должен поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.

