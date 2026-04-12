«Зарплата очень большая». А что с новым контрактом Барко в «Спартаке»?

Нынешнее соглашение истекает лишь летом 2027-го, но сам игрок хочет остаться в клубе и дальше. И работа клуба с контрактами впечатляет.

Весенний «Спартак» – не только про дискуссии о новом стиле, влиянии Хуана Карседо и, естественно, судействе. Это ещё про последовательную работу с контрактами нынешних лидеров. Но один вопрос ещё не закрыт. Речь о соглашении с полузащитником Эсекьелем Барко, которое истекает летом 2027 года. Стороны не скрывают, что находятся в переговорах, оптимистично высказываются о продолжении сотрудничества, однако всё ещё нет главного – подписания контракта.

Вообще, об этом почти не говорили до конца марта. С одной стороны, понятно почему: до истечения договора ещё полтора года. У самого Барко нет суперпредложений из-за рубежа. Какой тогда смысл торопиться? Но, с другой стороны, «Спартак» последними решениями показал, что заботится о будущем лидеров. Так что вряд ли много кто удивился, когда 31 марта агент Тимур Лепсая сообщил, что стороны близки к продлению соглашения. «Зарплата очень большая», – добавил он.

По данным «Чемпионата» от той же даты, стороны обсуждали четырёхлетний контракт, а зарплата хавбека должна была вырасти до € 3 млн за сезон. 6 апреля появились первые комментарии официальных лиц. Генеральный директор клуба Сергей Некрасов заявил: процесс идёт, а сам он смотрит на ситуацию оптимистично. На следующий день выступил агент игрока – Адриан Файха. И сообщил важное требование – оно касается срока нового соглашения.

Адриан Файха агент Эсекьеля Барко «Естественно, не могу рассказывать все подробности, но Эсекьель хочет пятилетний контракт. Он хочет остаться в «Спартаке», клуб хочет его оставить. А когда желания у всех есть, думаю, мы сойдёмся в деталях. Реальность такая, что мы в «Спартаке», ведём переговоры с клубом и хотим подписать долгий и хороший контракт»

Исходя из этих слов, делаем простой вывод: если и есть повод для дискуссии, то он упирается в срок контракта. Но пока нет ощущения, что это станет помехой. Барко 27 лет. Даже если он завтра подпишет пятилетнее соглашение, то оно будет действовать до его 32-летия. Возраст, когда ещё можно играть в футбол – особенно на позиции в середине поля. А в случае, если «Спартак» получит хорошее предложение о трансфере, клуб может оказаться в выигрышной позиции и диктовать свои условия потенциальному покупателю. Так что очевидных минусов в этой истории нет.

Дискуссия о том, заслужил ли Эсекьель новый долгосрочный контракт с повышением зарплаты, вообще не имеет смысла. Здесь всё (или почти всё) очевидно. В 23 матчах МИР РПЛ нынешнего сезона у аргентинца 12 (6+6) результативных действий. По данным FotMob, Барко один из лучших игроков лиги по созданным голевым моментам. Всего он участвовал в 44 голевых эпизодах сезона, а это очень серьёзная цифра. Плюс на всё это ложится и другая серьёзная статистика – более 80% точных передач в финальную треть и 14 ключевых передач, которые гарантированно приводили либо к голу, либо к опасному моменту. При этом у хавбека около 60% выигранных единоборств (при росте 167 см!) и ни одной жёлтой или красной карточки.

Особенно рад происходящему спортивный директор Фрэнсис Кахигао. Вот что он говорил в начале апреля:

Фрэнсис Кахигао спортивный директор «Спартака» «Когда я пришёл в команду, у 12 игроков контракты заканчивались в 2026 году. Я такого в жизни не видел. Такое было у меня в первый раз. Как так получилось, не знаю и не могу дать этой ситуации оценку. Это дело прошлого. Но прошлое лето стало самым тяжёлым в моей жизни. Я приехал в команду посреди трансферного окна, тут же мне пришлось заниматься и подписанием новичков, и избавляться от футболистов, продавать их, продлевать контракты более чем половине состава. Сейчас мы в таком положении, что у большей части игроков среднесрочные и долгосрочные контракты. В течение короткого времени надеюсь сообщить о новых продлениях».

Только в этом году «Спартак» переподписал Даниила Денисова до 2030 года и Александра Максименко – до 2027 года. Во втором случае у кого-то могут возникнуть вопросы, но всё же.

Летом 2026-го контракты истекают у Тео Бонгонда, Олега Рябчука, Антона Заболотного и Александра Довбни. Есть ощущение, что все они покинут клуб свободными агентами в конце сезона. И это осознанный выбор руководства. А вот с перспективой на 2027-й ещё потребуется переговорить со Срджаном Бабичем, Александером Джику, Романом Зобниным и Ильёй Помазуном.

И если тенденция по последовательной работе продолжится, то вскоре мы поймём будущее и этих парней.