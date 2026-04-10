Топ-события субботы: Кубок Гагарина, Малкин против Овечкина, РПЛ, теннис, лыжи и баскетбол

Горячее 11 апреля: матчи «Барсы», «Ливерпуля» и «Арсенала», дерби Шанхая для Слуцкого, «Денвер» — «Оклахома» в НБА, волейбол и шахматы!

Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: 11-я подряд победа для Йокича и Ко?

«Денвер» под конец регулярки сносит всех со своего пути. Клуб оформил 10 побед подряд — такого результата команда не добивалась с сезона-2012/2013, а при Йокиче это и вовсе самая длительная успешная серия. «Оклахома» уже без вариантов выиграла регулярный чемпионат, поэтому может дать возможность лидерам отдохнуть. За кем останется победа?

🎿 10:00: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, женщины, 50 км

Интрига: что покажет единственная спортсменка сборной?

Российские лыжницы в субботу проведут последнюю официальную гонку сезона. Но на классический масс-старт на 50 км в Апатитах в рамках чемпионата страны заявилась только одна спортсменка, представляющая сборную России — Дарья Канева. Остальные 49 участниц представляют региональные команды. Так что результаты точно будут неожиданными. Канева — безоговорочный фаворит, но вряд ли соперницы дадут ей легко выиграть.

🏒 13:30: «Металлург» Магнитогорск — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: получится ли у «Торпедо» забрать матч в Магнитогорске?

Нижегородцы считались явным аутсайдером в паре с одним из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне. Тем не менее в первом матче серии «Торпедо» отыгралось с 0:2 и навязало ожесточённую борьбу лучшей команде регулярки. Конечно, этого не хватило, чтобы одержать победу, однако теперь «Металлург» понял, что просто ему не будет.

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Ахмат», РПЛ, 24-й тур

Интрига: Черчесов приблизит «Крылья» к потенциальному вылету?

«Крылья Советов» занимают 13-е место и идут в зоне стыков. А до прямого вылета — всего два очка. Если в следующем туре самарцы дома уступят «Ахмату», то могут попасть в большие неприятности. Грозненцы же комфортно располагаются в середине таблицы: большого давления нет, команда старается пробиться в топ-7 РПЛ.

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Борнмут», АПЛ, 32-й тур

Интрига: «Арсенал» сделает ещё один шаг к долгожданному золоту?

«Арсенал» летит к первому за 22 года золоту АПЛ. До конца сезона осталось всего семь туров. И даже пять побед с вероятностью в 99% принесут команде титул (даже если «Манчестер Сити» выиграет все встречи). Впереди же у команды Микеля Артеты домашний матч с «Борнмутом». Цепкий соперник, не уступавший в 11 турах подряд. Но на «Эмирейтс» хозяева обязаны набирать три очка.

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт», Китай — Суперлига, 5-й тур

Интрига: битва чемпиона и вице-чемпиона Китая

«Шанхай Порт» дважды подряд забирал золото в Китае, а «Шанхай Шэньхуа» два раза финишировал вторым. Новый сезон команды начали с минусом в графе очков из-за итогов коррупционного расследования. Оно не касается руководства нынешних клубов, но тем приходится расплачиваться за грехи прошлых боссов. «Порт» уже выбрался из минуса, «Шэньхуа» — нет. Но если команда Леонида Слуцкого одержит победу в дерби, то выйдет в «+1» и догонит конкурента. Хотя до лидирующего «Чунду Жунчэня» всё равно далековато (сейчас у них 10 очков).

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 11-й тур

Интрига: остановит ли Горячкина лидера из Индии?

В мужской секции турнира претендентов интрига, кажется, умерла. Андрей Есипенко уже лишился даже математических шансов на победу, а Жавохир Синдаров уступит первое место только при каком-то удивительном сценарии. Поэтому фокусируем наше внимание на женской секции, где и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно ещё в борьбе. Горячкина в 10-м туре одержала свою первую победу и зарядилась столь необходимым позитивом, ведь теперь ей предстоит играть с лидером – Вайшали Рамешбабу из Индии. Если Александра победит, то сразу же влетит в группу лидеров! Все шансы выйти на чемпионский матч есть – нужно лишь ими воспользоваться!

🏐 16:00: «Динамо» Москва — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, плей-офф, серия за третье место, третий матч

Интрига: будет ли интрига в «бронзовой» серии?

Ключевой матч «бронзовой» серии, в котором московское «Динамо» постарается сделать всё, чтобы с первой попытки её закрыть. Столичные волейболистки провели фантастические две игры в Нижнем Тагиле. Поэтому медальная дуэль переехала в столицу при счёте 2-0 в пользу бело-голубых. Теперь «Динамо» остаётся выиграть всего один матч, чтоб подняться на пьедестал чемпионата России. У «Уралочки» задача со звёздочкой – не дать это сделать. Сможет ли команда Михаила Карполя зацепиться за серию или бронзовый призёр определится в первой же встрече в Москве?

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Оренбург», РПЛ, 24-й тур

Интрига: «Рубин» продолжит успешную весну?

«Рубин» под руководством Франка Артиги ещё не уступал в РПЛ. Весной команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. Казанцы идут на седьмом месте, и у них отличные шансы финишировать в топ-8. В следующем туре «Рубин» принимает борющийся за выживание «Оренбург». Команда Ильдара Ахметзянова показывает хороший футбол, но с результатами не всегда везёт. Может, зато у оренбуржцев получится прервать беспроигрышную серию «Рубина»?

🏒 16:30: «Динамо» Минск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сумеет ли «Динамо» оправиться от поражения в первом матче?

Минчане неудачно провели стартовую встречу серии. У команды Дмитрия Квартальнова мало что получалось, но даже так «Динамо» держало удар и создавало свои моменты. «Ак Барс» оказался успешнее, однако казанцам уж точно не будет просто в этом противостоянии. Тем не менее для этого минчанам нужно забрать один домашний матч. Хватит ли у них на это сил?

🎾 16:30*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния), Линц, 1/2 финала

Интрига: справится ли Мирра в Линце со второй румынкой подряд?

Первая ракетка России Мирра Андреева не без проблем справилась в 1/4 финала «пятисотника» в Линце с опытной румынкой Сораной Кырстей. Теперь за место в решающем матче 18-летняя россиянка поспорит с ещё одной представительницей Румынии — Еленой-Габриэлой Русе, которая кругом ранее выбила из сетки чемпионку ТБШ Елену Остапенко. Ранее Андреева и Русе уже играли в этом году — в третьем круге Australian Open Мирра оказалась сильнее в двух сетах. Победительница нового матча далее сразится за титул либо с Анастасией Потаповой, либо с кем-то из пары Донна Векич — Каролина Плишкова.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Зенит» СПб, Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Зенит» перевести серию в пятый матч?

Московское «Динамо», выиграв третий матч полуфинальной серии с «Зенитом», оказалось в шаге от финала. Соперники равны, поэтому предсказать исход каждой встречи невероятно сложно, но бело-голубые при поддержке своих болельщиков постараются досрочно закончить серию, чтобы не возвращаться в Санкт-Петербург. Подопечные Алекно, естественно, приложат все усилия для того, чтобы сохранить шансы на финал. Битва будет очень интересной. Смотреть всем!

⚽️ 19:30: «Балтика» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 24-й тур

Интрига: «Балтика» без Талалаева разберётся с претендентом на вылет?

«Балтика» борется за первое в истории призовое место в РПЛ. Сейчас калининградцы идут на четвёртой строчке, всего на очко отставая от топ-3. Если «Балтика» обыграет «Пари НН», то может подняться на третье место (если «Локо» потеряет очки). Даже без дисквалифицированного Андрея Талалаева калининградцы не потеряли в качестве футбола. Впрочем, нижегородцы едут в гости за очками. «Пари НН» борется за выживание и каждый успешный результат к приближению нужного исхода.

⚽️🎦 19:30: «Санкт-Паули» — «Бавария», Бундеслига, 29-й тур

Интрига: «Бавария» станет ещё ближе к досрочному чемпионству?

Вряд ли хоть кто-то думает, что «Бавария» не станет чемпионом. За шесть туров до финиша мюнхенцы на девять очков опережают «Боруссию». Стать ещё ближе к титулу команда Венсана Компани может по итогам встречи с «Санкт-Паули». Клуб из Гамбурга идёт в зоне стыков (16-й) и рассчитывает избежать переходных матчей. Поэтому дома команда будет кусаться даже с «Баварией». Так что лёгкой прогулки между встречами Лиги чемпионов с «Реалом» у мюнхенцев не выйдет.

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Фулхэм», АПЛ, 32-й тур

Интрига: «Ливерпуль» прервёт неудачную серию?

«Ливерпуль» не побеждает в трёх турах АПЛ подряд. Параллельно команда вылетела из Кубка Англии от «Манчестер Сити» и уступила «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Мерсисайдцев снова накрыл кризис. Но попытаться выйти из него можно в матче с «Фулхэмом». Команда Арне Слота всё ещё держится в зоне ЛЧ, а чтобы не выпасть из неё, нужно набирать три очка.

⚽️ 19:30: «Барселона» — «Эспаньол», Примера, 31-й тур

Интрига: «Барса» снова одержит победу в дерби?

«Барселона» на семь очков опережает «Реал» в таблице Примеры. До финиша — восемь туров. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы каталонцы растеряли такое преимущество. В следующем туре команда Ханс-Дитера Флика примет дома «Эспаньол». Дерби! Впрочем, соперник «Барсы» в последний раз побеждал её в Примере аж в 2009 году. Так что обычно встречи с «Эспаньолом» — лёгкие очки для гранда. Как сложится сейчас?

🏒 19:30: «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сумеет ли Кучеров приблизиться к Макдэвиду?

Капитан «Эдмонтона» провёл очередной гениальный матч, набрав 5 (3+2) очков во встрече с «Сан-Хосе» и оторвавшись в гонке бомбардиров сезона. Теперь на счету Коннора 133 (47+86) очка в 79 встречах. У Никиты Кучерова, идущего вторым в общем списке, на пять результативных действий меньше – 1128 (43+85) в 73 матчах. Если нападающий «Тампы» хочет пополнить личную копилку призов, то нужно продемонстрировать очередную вспышку гениальности. И Куч это явно умеет.

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Ювентус», Серия А, 32-й тур

Интрига: «Юве» бьётся за место в ЛЧ

«Ювентус» пока что отстаёт от зоны Лиги чемпионов. Туринцы идут пятыми, однако всего на одно очко уступают «Комо». Шансы на выход в главный еврокубок всё ещё отличные. Но для этого нужно мощно финишировать, выдав серию из побед. А с этим могут возникнуть проблемы. «Ювентусу» предстоят впереди три сложных матча – с «Аталантой», «Болоньей» и «Миланом». Первый соперник — бергамаски. «Аталанта» в феврале разгромила «Юве» (3:0) в Кубке, а в Серии А не уступала туринцам с мая 2023-го. Также команда Раффаэле Палладино сама сохраняет шансы на ЛЧ. Поэтому «Юве» совсем не гарантировано даже одно очко по итогам 32-го тура.

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из одного из последних матчей Овечкина и Кросби?

Сезон близок к завершению, а о будущем Александра Овечкина пока ничего толком не известно. Нынешний чемпионат вполне может стать для него последним в карьере. А это значит, что, возможно, грядущий матч с «Питтсбургом» окажется одной из заключительных глав противостояния Овечкина и Сидни Кросби. Кто же под занавес этой легендарной битвы утрёт нос сопернику?