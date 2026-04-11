Звёзды «Челси» недовольны клубом. И в этом есть вина «Сити»!

«Челси» — действующий клубный чемпион мира. Однако вряд ли сейчас кто-то назовёт лондонцев даже в топ-10 лучших команд мира. Англичане нестабильны, да и игра не впечатляет. Хотя под руководством Энцо Марески «Челси» поступательно развивался и заслуживал комплиментов. Но после решения боссов уволить тренера и назначить Лиама Росеньора появилось куда больше проблем. Самое интересное: одним из главных триггеров для кризиса «Челси» стал… «Манчестер Сити»! Почему? Рассказываем.

2026 год начался неожиданно. 1 января руководство «Челси» объявило об увольнении Марески. Как? Зачем? За что? Было так много вопросов – и так мало ответов. Да, «Челси» не боролся за золото АПЛ, но шёл всего в трёх очках от зоны Лиги чемпионов. А в самой ЛЧ англичане боролись за прямой выход в 1/8 финала. Также команда дошла до полуфинала Кубка лиги, и впереди намечалась борьба за Кубок Англии.

Тут же топовые инсайдеры начали публикацию информации о причинах решения «Челси». Бен Джейкобс сообщил, что Мареска сам ушёл. По его данным, напряжение внутри клуба накапливалось давно. Причиной стали разногласия между Мареской и руководством по игровым вопросам. Тренер неоднократно конфликтовал с менеджментом из-за вмешательства в выбор стартового состава и решения по заменам. Энцо настаивал, что подобные вопросы должны оставаться исключительно в компетенции тренерского штаба. Мареска также считал, что неудачи «Челси» связаны с более глубокими проблемами — в подходе владельцев и общем видении развития команды.

The Athletic же выпустил огромный материал про ситуацию лондонцев. Издание рассказало о целом комплексе проблем. Например, Мареска был недоволен отсутствием публичной поддержки его работы со стороны руководства. Хотя в клубе считали, что их действия с момента его назначения, включая постоянные беседы с ним, должны были демонстрировать обратное.

В середине декабря 2025 года Мареска не выдержал на одной из пресс-конференций после матча с «Эвертоном» (2:0): «Последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе, потому что многие нас не поддержали». Предполагалось, что речь как раз о противоречиях с руководством, но без конкретики.

Близкие к нему люди рассказали, что вспышка специалиста была реакцией на постоянные рекомендации медицинского отдела по ограничению игрового времени футболистов. Это входило в обязанности медперсонала – помогать защищать игроков с травмами или находящихся в процессе восстановления, чтобы избежать рецидивов. Однако, как утверждают источники в «Челси», Мареска впоследствии неоднократно игнорировал рекомендации медицинской службы клуба относительно игрового времени конкретных футболистов.

Пресс-конференции в целом вызывали беспокойство у боссов «Челси». На них Мареска часто «мочил» клуб: яркий пример – его заявление о необходимости покупки центрального защитника после травмы передней крестообразной связки у Ливая Колуилла в августе. А ещё руководству не нравилось, что тренер не сильно доверяет молодым. Например, Андрей Сантос, Йоррел Хато, Джош Ачимпонг и Эстевао так и не стали основными при итальянце.

Самого же тренера бесило, что ему было сказано использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость. Источники в «Челси» это отрицают. Мареске рекомендовали ротацию, чтобы обеспечить свежесть к концу сезона, а также выразили общее желание развивать и совершенствовать игроков.

Чуть ли не главным поводом для увольнения стали переговоры Марески с «Манчестер Сити». The Athletic ещё в декабре 2025-го сообщил, что Энцо может заменить Хосепа Гвардиолу по итогам сезона (если Пеп решит уйти). «Меня это не касается, потому что я знаю, что это на 100% спекуляции. У меня нет времени на такие вещи. У меня здесь контракт, вероятно, до 2029 года. Я сосредоточен на этом клубе и горжусь тем, что нахожусь здесь. Неделю назад в Италии было то же самое с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появились эти новости, но это всего лишь спекуляции», – отметил сам Мареска.

Однако в начале января Мэтт Лоу подтвердил, что Энцо вёл переговоры с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». Более того, инсайдер Дэвид Орнштейн заявил: Мареска сообщил о контактах руководству «Челси». Итальянец в конце октября и середине декабря 2025-го рассказывал, что ведёт переговоры о возможном переходе в «Манчестер Сити».

И после увольнения из «Челси» новости, что Мареска сменит Гвардиолу, не утихли. В феврале 2026-го Topskills Sports UK сообщил: «Манчестер Сити» подготовил для Энцо пятилетний контракт, который планируется подписать сразу после завершения работы Пепа. А Гвардиола лично рекомендовал Мареску руководству, считая его идеальным преемником.

Получилось, что диалог с «Манчестер Сити» стал для «Челси» одним из весомых аргументов в пользу увольнения тренера.

Вместо Марески — тренер «Страсбурга». Результаты не улучшились, а звёзды публично критикуют «Челси»

На смену Мареске в «Челси» пришёл Лиам Росеньор. Англичанин до этого тренировал «Страсбург» – клуб консорциума BlueCo (владеет обеими командами). Лондонцы выписали Лиаму долгий контракт до лета 2032 года. Тем самым показав, что верят в проект под руководством Росеньора и готовы дать ему время.

Однако после прогресса с Мареской, побед в Лиге конференций и на КЧМ-2025, а также выхода в Лигу чемпионов назначение 41-летнего англичанина выглядело странно. До «Страсбурга» Росеньор работал исполняющим обязанности в «Дерби Каунти» и два года возглавлял «Халл Сити». Не самый впечатляющий список для резкого скачка в мировой гранд.

Стало ли лучше? Навряд ли. По набранным очкам с 6 января 2026 года (день назначения) «Челси» идёт на шестом месте в АПЛ (при Мареске были пятыми), также клуб вылетел из Кубка лиги (уступили в полуфинале «Арсеналу»). В Лиге чемпионов Росеньор вывел лондонцев в 1/8 финала напрямую, где они благополучно отлетели от «ПСЖ» (2:5, 0:3). Единственный успех – Кубок Англии. Там «Челси» дошёл уже до полуфинала, где встретится с «Лидсом».

И если до середины февраля всё было не так плохо, то затем проблемы начали множиться. Упущенная победа над «Лидсом» (2:2), ничья с аутсайдером «Бёрнли» (1:1) и провал в концовке встречи с «ПСЖ» (2:5) стали поводом для критики Росеньора. Который, кстати, на первый матч в Париже выпустил в старте голкипера Филипа Йоргенсена: тот сыграл слабо, постоянно ошибался в передачах и «привёз» третий гол. Позже решение сильно критиковали английские СМИ.

Тут же полетели ожидаемые инсайды. Саша Тавольери из Sky Sport сообщил: в «Челси» многие считают, что Росеньор не выведет команду на новый уровень. А некоторые члены правления готовы расстаться с Лиамом уже летом. Позже клубные инсайдеры опровергли новость и подчеркнули, что руководство доверяет Лиаму. Но вряд ли информация появилась просто так.

Тем более когда недовольство своим положением открыто выражают лидеры. Самый главный пример – Энцо Фернандес. Аргентинец после вылета от «ПСЖ» рассуждал: «Моё будущее в «Челси»? Пока не знаю. Впереди восемь туров в АПЛ и Кубок Англии. А потом ещё и чемпионат мира. Уже после посмотрим». А позже Бен Джейкобс заявил, что аргентинец не против перейти в «Реал». Он считает переход «мечтой» и разочарован проектом «Челси» после увольнения Энцо Марески.

Ещё сильнее отношения испортились после выступлений Фернандеса в СМИ. Сначала в интервью аргентинскому радио он заявил: «Всегда говорю жене, что если выбирать город для жизни в Европе, то это должен быть Мадрид. Мне он очень нравится, он похож на Буэнос-Айрес. Из игроков, которые меня больше всего удивили на поле, назвал бы Тони Крооса. Когда мы играли с «Реалом» на «Бернабеу», он управлял игрой, полностью её контролировал. А ещё отмечу Луку Модрича». Намёк понятен.

Трудности перевода или неправильная интерпретация слов? Нет. В международную паузу Энцо дал ещё три интервью. В них он критиковал руководство «Челси».

Энцо Фернандес полузащитник «Челси» «Не понимаю этого решения [уволить Мареску]. Очевидно, что уход сильно ударил по нам, потому что с ним у нас появилась игровая идентичность. Он выстроил структуру и порядок, хотя результаты и были разными, это нормально в футболе. Главное, что у Энцо была чёткая идея — как на тренировках, так и во время матчей. Его уход посреди сезона словно обрывает всё на полпути».

Конечно, этот демарш не остался без последствий. Росеньор сообщил, что Фернандес отстранён на два матча «Челси» – с «Порт Вейлом» в Кубке и с «Манчестер Сити» в АПЛ. «Поговорил с ним около часа назад. Он не будет доступен завтра и в матче с «Сити» как игрок нашего футбольного клуба. Крайне разочарован его интервью, так говорить нельзя. К личности и к человеку у меня нет вопросов. Но он пересёк черту, границу того, что мы хотим видеть в этом клубе.

Нам нужно было наложить санкции. Важно отметить, что путь к команде для него не закрыт, это наказание за нарушение. Я понимаю его разочарование – он хотел успеха для «Челси» в этом сезоне. Его будущее? Не могу об этом говорить за него. Когда он был на поле, даже с «Эвертоном», он отдавал всего себя. То, чего он хочет для себя в будущем, говорить точно не мне», – приводит слова Росеньора официальный сайт клуба.

Часть футболистов «Челси» также остались недовольны словами Энцо. По информации The Telegraph, в решающий момент сезона команде было бы лучше сплотиться, нежели искать виноватых и думать о своём будущем. Ситуацию прокомментировал и агент Фернандеса, Хавьер Пасторе: «Энцо не понял ситуацию. Когда тренер сказал ему об этом, он принял её, потому что он высокопрофессиональный парень, всегда полностью отдающийся делу, где бы он ни находился, и уважает решение клуба. Но мы не понимаем наказания, потому что он не упоминает ни один клуб и не говорит, что хочет покинуть «Челси», совсем наоборот.

Он упоминает только Мадрид, город, потому что его спросили, в каком европейском городе он хотел бы когда-нибудь жить, и он сказал про Мадрид из-за языка, потому что он похож на Буэнос-Айрес и потому что это логично — для аргентинца это вполне естественно — а также из-за культуры, погоды… однако ни в какой момент он не говорит, что хочет покинуть «Челси» или Лондон».

Хавьер Пасторе агент Энцо Фернандеса «Энцо — опора и лидер команды; естественно, он счастлив быть в «Челси». В прошлом году он выиграл крупные трофеи и заслужил уважение всей АПЛ и болельщиков. Но есть и другие факторы, влияющие на решения, будь то зарплата, уважение или то, как решаются вопросы… есть так много вещей, которые мы сейчас не видим — или, по крайней мере, я как агент не вижу — которые говорят о том, что клуб не лучшим образом решает ситуацию с ним. Этот двухматчевый запрет, который, с моей точки зрения, не имеет смысла, говорит, что клуб пытается что-то сказать или послать сигнал; я думаю, со временем мы лучше поймём причины».

Фернандес – не единственный игрок, выступивший с критикой действий боссов «Челси» публично. Вдвойне эпичнее, что сделали это именно лидеры команды. Например, Марк Кукурелья: «С Энцо Мареской мы чувствовали себя более стабильно, потому что работали вместе 18 месяцев. Для того чтобы каждый игрок понимал, что нам нужно делать, необходим определённый процесс. В последние месяцы работы с Мареской мы играли почти на автомате. Если меняли систему, то знали, что нужно делать. Для этого нужно время. Посмотрите на «Арсенал», который борется за каждый трофей. Они работают с Микелем Артетой почти семь лет и мало что выиграли. Но доверие к проекту приносит плоды.

Мы знали, чего Мареска хотел от нас. Победа на клубном чемпионате мира тоже помогла, это укрепляет связь в команде, во время празднования складываются прекрасные взаимоотношения. Когда тренер вселяет в тебя ​​уверенность и предоставляет возможность бороться за трофеи, ты готов за него жизнь отдать. Поэтому увольнение Марески сильно повлияло на нас. Клуб принял решение. Если бы спросили меня, то я бы такое решение не принял. С такими изменениями лучше подождать до конца сезона. Это даст игрокам и новому тренеру время подготовиться, провести полноценную предсезонную подготовку».

Росеньор не отстранил Кукурелью, но рассказал о разговоре с ним: «У нас с Марком вчера состоялся отличный разговор. Полчаса в моём кабинете. Что меня разочаровало – это то, к чему всё привело. Я здесь всего три месяца и с первого дня говорил игрокам: если у них есть какие-то вопросы или недовольство тем, как мы работаем, они должны приходить и говорить об этом со мной и со спортивными директорами.

Моё разочарование по поводу интервью Марка связано с тем, это вышло наружу. Считаю, он должен был сначала обсудить это с нами. Я хочу, чтобы игроки чувствовали, что могут говорить открыто и честно – на благо клуба. Все знают Кукурелью и его характер. Он отличный человек, эмоциональный, хочет добиваться успеха. Он дал большое интервью, в котором говорил эмоционально и откровенно выражал свои мысли.

Я здесь всего два с половиной месяца, мы уже провели 20 матчей, поэтому на выстраивание отношений и взаимопонимания требуется время. Но Марк полностью предан клубу, он хочет здесь играть – он ясно дал мне это понять – и действительно верит в наше направление развития».

Мойсес Кайседо продолжил флешмоб из не самых приятных для Росеньора и руководства комментариев.

Мойсес Кайседо полузащитник «Челси» «Да, это немного сложно, потому что мы работали с тренером, к стилю которого привыкли. Но теперь с нами Росеньор. Адаптироваться непросто, это правда, но я знаю, что, в конце концов, это всего лишь вопрос времени, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Ничего, иногда адаптируешься быстрее, иногда — немного дольше. Я думаю, вся команда сейчас переживает трудный период. Мы должны продолжать двигаться вперёд, мы должны попытаться выдержать этот сезон, потому что у нас впереди много замечательных вещей».

И, наконец, в СМИ не забыли о Коуле Палмере. По данным TEAMtalk, он чувствует себя некомфортно в «Челси». Клуб считает игрока «неприкосновенным», однако сам Коул сомневается в своём будущем и проекте. У Палмера сложились тёплые взаимоотношения с Мареской. А после увольнения итальянца он начал опасаться, что «Челси» не строит стабильную команду, способную бороться за победу в АПЛ и доминировать в еврокубках.

Игровой и психологический кризисы «Челси» очевидны. И пока непонятно, сможет ли команда выбраться из него вместе с Росеньором. Также неизвестно будущее главных звёзд: если лондонцы не попадут в Лигу чемпионов, то вероятность их ухода кратно возрастёт. Как бы иронично ни звучало, но отчасти вина в кризисе «Челси» принадлежит «Манчестер Сити», который может сделать ещё хуже, обыграв лондонцев и серьёзно отдалив их от заветной топ-5.