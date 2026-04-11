Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Севилья — Атлетико Мадрид, Ла Лига, 11 апреля 2026: кризис Севильи, в чём проблема клуба, тренеры, трансферы, Серхио Рамос

Еврокубковый гигант летит в бездну. Как «Севилья» докатилась до борьбы за выживание
Дмитрий Бажанов
Теперь спасти команду пробует тренер, которого хотел «Спартак».

Серхио Рамос не раз выручал «Севилью» на футбольном поле, а теперь может выручить на административном уровне. В испанских СМИ активно пишут, что Рамос вместе с аргентинским бизнесменом Мартином Инком и компанией Five Eleven Capital хочет купить клуб. Причём если «Севилья» вылетит в Сегунду, то цена сделки будет снижена с € 450 млн до € 300 млн с небольшим.

Почему вообще «Севилью» нужно спасать? Да хотя бы потому, что она действительно может вылететь из Ла Лиги, причём уже второй сезон кряду! Год назад кое-как спаслись, заняли 17-е место. Сейчас тоже идут 17-ми, но играть ещё восемь туров, так что есть вариант съехать по таблице вниз и улететь во второй дивизион.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Не начался
Атлетико М
Из команды, которая царила в Лиге Европы и регулярно играла в Лиге чемпионов, «Севилья» превратилась в абсолютную серость. Лигу Европы, правда, не так давно всё равно зацепили – в сезоне-2022/2023, с Хосе Луисом Мендилибаром. Но это была победа вопреки, она во многом получилась нелогичной и даже случайной. Мендилибара назначили по ходу сезона, который складывался неудачно, в Ла Лиге всё уже было завалено. И тут – у баска, который ранее никогда не работал в клубах такого масштаба, внезапно получилось!

Впрочем, вскоре после евротриумфа «Севилья» и Мендилибар расстались. Тренеру дали начать следующий сезон (хотя изначально приглашали только до лета 2023-го), всё сразу пошло наперекосяк, и ушёл Хосе Луис совсем не на пике.

Хотя был вариант разрулить всё красиво. «Севилье» нужно было проявить волю. Они ведь вели переговоры с Андони Ираолой, который отлично работал в «Райо Вальекано». Конечно, расстаться с Мендилибаром после победы в ЛЕ было сложно. Он дал результат в тот момент, когда буквально никто этого не ожидал. Но, ещё раз, он впервые оказался в клубе такого масштаба и круто выступил на короткой дистанции. Не было никаких гарантий, что он будет успешен и дальше. Особенно на фоне управленческого кризиса, который в «Севилье» только усиливался.

Мендилибар — победитель Лиги Европы

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В итоге, вместо того чтобы отпустить Мендилибара сразу после победы в ЛЕ и пригласить перспективного Ираолу, «Севилья» оставила главным Хосе Луиса. С тех пор прошло почти три года. Ираола классно работает с «Борнмутом» в лучшей лиге мира и, судя по всему, готов шагнуть ещё выше.

Мендилибар отлично устроился в «Олимпиакосе». Победа в чемпионате Греции – это база. А вот победа в Лиге конференций, да ещё и в афинском финале, – это история! У Мендилибара, который до 2023 года не поднимался выше Кубка Интертото, теперь два евротрофея! Плюс в этом сезоне он вывел «Олимпиакос» в плей-офф Лиги чемпионов.

Такое мы смотрим!
«Челси» — «Манчестер Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных
Рейтинг
«Челси» — «Манчестер Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных

А что «Севилья»? «Севилья» перебирает тренеров, страдает от финансовых и менеджерских проблем и чувствует себя всё хуже, хуже и хуже. Этот сезон начали с Матиасом Алмейдой. Аргентинец – не чужой для клуба человек. Он играл за «Севилью» в 1996-1997 годах. Правда, вспоминать то время Алмейда, как и красно-белые болельщики из Андалусии, вряд ли любит. Матиас пропустил несколько туров в концовке чемпионата, команда вылетела, и сразу после этого аргентинец ушёл.

Последние туры нынешнего сезона Алмейда тоже пропустит, потому что он уже уволен. Кресло шаталось под ним почти весь сезон: когда-то – больше, когда-то – меньше. Плюс в феврале ему влепили дисквалификацию на семь (!) матчей за то, что он якобы слишком рьяно спорил с судьями и вообще мешал проведению встречи с «Алавесом».

Сразу после этого «Севилья» в гостях одолела «Хетафе». А дальше – сыграли вничью 2:2 в дерби с «Бетисом» (в первом круге – уступили), упустили победу над «Райо Вальекано» (1:1), после чего получили 2:5 от «Барселоны» и 0:2 – от «Валенсии». К тому времени команда хорошенько обосновалась внизу таблицы, и руководство решило, что Алмейда её оттуда не вытащит.

Матиас Алмейда и Луис Гарсия Пласа

Фото: Getty Images

Вместо него назначили Луиса Гарсию Пласу – того самого, которого, по слухам, сильно хотел затащить в «Спартак» спортивный директор Фрэнсис Кахигао. Дебют у нового тренера получился так себе: «Севилья» проиграла 0:1 «Овьедо» с последнего места.

Впереди у андалусийцев матч с «Атлетико». Да, команда Диего Симеоне будет после Лиги чемпионов. Но всё равно «Атлетико» и «Севилья» сейчас – с абсолютно разных планет, их класс несопоставим. Так что рассчитывать на очки Луису Гарсии и его новой банде будет тяжело.

У «Севильи» на финише вообще сложный календарь: помимо «Атлетико», также сыграют с мадридским «Реалом», «Вильярреалом» и «Реалом Сосьедад», который резко добавил после смены тренера. Плюс будут тяжёлые выезды к «Осасуне» и «Сельте». И, конечно, важнейший выезд к «Леванте» – это прямой конкурент «Севильи» в борьбе за выживание.

Возможно, криминал. По коням?
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве

Последний тренер, который отработал в «Севилье» как минимум один полноценный сезон, – Хулен Лопетеги. Он вообще трудился несколько лет, выиграл Лигу Европы и стабильно выводил команду в Лигу чемпионов. «Севилья» Лопетеги не была яркой, однако ни разу не финишировала в чемпионате ниже четвёртого места.

После Лопетеги в «Севилье» поработали уже семь тренеров. Луис Гарсия – восьмой. Никто из них не провёл даже одного полного сезона. Людей назначали абсолютно разных: от Хорхе Сампаоли (который в 2017-м был с «Севильей» в плей-офф ЛЧ) до ветерана Кике Санчеса Флореса; от Хосе Луиса Мендилибара до Диего Алонсо (продержался меньше двух месяцев, ни разу не выиграл ни в Ла Лиге, ни в ЛЧ); от Хоакина Капарроса, которого попросили отработать несколько туров в конце сезона-2024/2025, до Хавьера Гарсии Пимьенты, которого звали всерьёз и надолго, но всё равно уволили уже в конце первого сезона.

Хорхе Сампаоли, Хавьер Гарсия Пимьента и Диего Алонсо

Фото: Getty Images

В этом сезоне – Алмейда и теперь Луис Гарсия, призванный удержать команду в Ла Лиге. В выборе тренеров нет никакой системы. Все – очень разные, ставят совершенно разный футбол. Боссы «Севильи» как будто каждый раз бросают кости: вдруг именно сейчас выпадет нужная комбинация? С таким подходом трудно рассчитывать на успех.

Отдельный вопрос – что руководство «Севильи» может дать тренеру? На самом деле, дать оно может мало. Клуб в тяжёлом финансовом положении, и это, конечно, сказывается на трансферных возможностях. «Севилья» готова продать любого футболиста, а вот с покупкой – очень сложно. С каждым годом трансферы на вход всё скромнее и скромнее. К примеру, летом 2025-го и в январе 2026-го андалусийцы не совершили ни одного (!) полноценного трансфера за деньги. Либо аренды, либо подписание свободных агентов.

К слову, летом 2025-го у «Севильи» сорвалась и большая продажа. «Наполи» хотел забрать флангового игрока Хуанлу, который провёл сильный прошлый сезон. Клубы долго торговались, однако сделка не случилась. В итоге «Наполи» неплохо чувствует себя и без Хуанлу. А «Севилья», во-первых, не получила денег, а во-вторых, получила игрока, который выступает заметно хуже, чем в прошлом сезоне.

Хуанлу Санчес

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Конечно, такое может произойти с любым клубом и любым футболистом. От такого невозможно застраховаться. Но по факту к и без того огромному кому проблем «Севильи» добавилась ещё одна. Точнее, даже две – потому что история с Хуанлу негативно повлияла и на финансы, и непосредственно на спорт.

На самом деле, Серхио Рамос наверняка пригодился бы нынешней «Севилье» даже в качестве футболиста. Наряду с «Леванте» андалусийцы пропустили в Ла Лиге больше всех – 50 мячей. Футбольный прайм Рамоса позади, он завершил карьеру. Но, вероятно, если бы сдул с бутс пыль и вышел в центр севильской обороны, хуже бы не стало.

Серхио, аларм!
Рамос спасёт родную «Севилью» от банкротства? Серхио нашёл € 450 млн и новых владельцев
Рамос спасёт родную «Севилью» от банкротства? Серхио нашёл € 450 млн и новых владельцев

Впрочем, проблемы «Севильи» намного глобальнее, чем просто плохая игра. Плохая игра и результаты – следствие проблем финансовых и административных. Так что помощь Рамоса и его компаньонов гораздо больше нужна в этой части.

Тем не менее если купля-продажа клуба и произойдёт, то только после окончания сезона. Пока ни на какую дополнительную помощь «Севилья» рассчитывать не может, надо рубиться своими силами. Впереди – восемь финалов. От их исхода будет зависеть, по какой цене клуб смогут купить Серхио Рамос и компания. А ещё – получат ли клеймо позора те, кто представляет «Севилью» сейчас.

