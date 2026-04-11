«Реал» не выиграл даже после «суперпушки» Вальверде! К судейству будут огромные вопросы

Впрочем, основные претензии должны быть к собственной реализации. Не справились с «Жироной» и окончательно заруинили чемпионскую гонку.

После 30-го тура Ла Лиги «Реал» практически лишился шансов на чемпионство, уступив «Мальорке» (1:2). Минус семь очков от «Барселоны» за восемь туров до финиша – уже перебор. Вернее, недобор, и большой. С «Жироной» мадридцы тоже не справились. Несмотря на очередной шедевр Вальверде.

На днях появился слух о конфликте Альваро Арбелоа с Асенсио: якобы защитник откровенно высказал тренеру недовольство из-за непопадания в старт на встречу с «Манчестер Сити». Рауль всё равно вышел с первых минут. Как и Лунин, Милитао, Карвахаль, Фран, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Браим, Винисиус и Мбаппе. А вот дисквалифицированный на ответный матч с «Баварией» Тчуамени всё равно остался на лавке.

«Реал» сразу же принялся давить «Жирону» и неплохо катал мяч. Хотя главный момент возник после перехвата Беллингема у Унаи на своей половине. Браим отменно прострелил на дальнюю штангу, где Мбаппе пробил мимо Гассаниги. Гол? Нет, вратаря подстраховал Морено. Резкий ответ каталонцев получился не менее опасным: Лунин не дал тому же Унаи вскрыть ближний угол.

Браим продолжил выводить партнёров на удар. После его навеса Беллингем не сумел попасть в правый угол. А Лунин напихал защитникам за пассивность, когда те дали Мартинесу остро пробить издалека рядом со штангой. Ещё Вальверде со скидки Карвахаля заряжал в сторону левой девятки – так на 28-й минуте впервые показал себя Гассанига.

Асенсио психанул: обыгрался с пяткой Браима и выбегал на ворота. Коряво пробив в борьбе с Цыганковым – всё-таки защитник есть защитник. Параллельно разжигал обстановку судья Рохас: дал жёлтую Мбаппе за отмашку от Франсеса и разговоры, но при этом простил Мартинеса за тычок локтем до крови Франа.

На ожидаемый гол до перерыва «Реал» наиграл. Не хватало реального. Что в целом стало проблемой: статистический портал Sofascore насчитал у мадридцев семь железных моментов за матчи с «Мальоркой», «Баварией» и в первом тайме встречи с «Жироной». Реализовали из них всего два. Вдобавок мадридцы не забили за первую половину в четырёх играх кряду. Такого не было с 2024 года.

Настал второй тайм, и Беллингем после перехвата Винисиуса сам удивился: как так вместо удара в угол я послал мяч прямо в руки вратарю? Кто пришёл на помощь? Вальверде, конечно! На 51-й минуте Феде в фирменном стиле жахнул из-за штрафной. Гассанига опешил, попытался по-волейбольному отразить мяч и допустил ошибку. Что нисколько не умаляет заслуг мадридской палочки-выручалочки.

Федерико Вальверде Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Феде тут же ещё и ассист едва не сделал, только Мбаппе не дотянулся до мяча с его прострела. Впрочем, «Реал» не был бы «Реалом», если бы не пропустил. Лемару дали спокойно выстрелить из-под Камавинга с дуги штрафной на 62-й минуте. У Лунина не осталось шанса на спасение: мяч сильно полетел впритирку с правой штангой.

Арбелоа призвал спасать положение сначала Гюлера и Хёйсена, затем – Тчуамени, Менди и Гонсало Гарсию. Бесполезно. Мбаппе мог всё исправить и красиво обошёл Морено. Но, на радость Гассаниги, бесхитростно пальнул в ближний угол. Килиан претендовал и на пару пенальти. Да только Рохас его почему-то не обрадовал. Даже после отмашки Рейса локтем. Подумаешь, разбили до крови лицо. Позже мадридцам не дали и чистый угловой.

Мбаппе после удара локтем Фото: Diego Souto/Getty Images

Если «Барса» сломит в дерби «Эспаньол», то увеличит отрыв до девяти очков. Такое не отыгрывается. У «Реала» есть только одна возможность спасти сезон – исправиться в Мюнхене и взять реванш у «Баварии» после домашних 1:2. Можно сколько угодно пенять на судейство, но мадридцы не способны победить третью встречу подряд. 2,22 xG – один гол. Куда делась реализация?