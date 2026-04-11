Один из участников того разгрома ещё в деле, разве что Ерохин сменил скамейку. Команда Спаллетти 14 лет назад была безжалостна.

Первый выезд «Краснодара» к «Зениту» — кошмар. Какого же скачка добился Галицкий с тех пор

«Краснодар» – действующий чемпион и лидер Мир РПЛ за семь туров до финиша. Мы всё ещё привыкаем к такому его статусу, ведь по-настоящему бороться за самые высокие места южане начали с позапрошлого сезона. Хотя и первыми шагами в элите они порой подвозили неприятности большим клубам. В том числе «Зениту». Конкретно от петербуржцев прилетал жёсткий ответ.

Сегодня гости отыграют в Санкт-Петербурге важнейший для «золотой» гонки матч. Самое время вспомнить их дебютный выезд туда. И наглядно оценить, какого скачка они добились за эти 14 с половиной лет. Один из участников той встречи, к слову, до сих пор не завершил карьеру. Только поменялся клубами и заодно стал легендой.

«Краснодар» резко поднялся в РПЛ и периодически кусал грандов. Включая «Зенит»

«Краснодар» прошёл путь от создания до захода в РПЛ за каких-то три года. Молниеносному становлению помог финансовый кризис: пока Сергей Галицкий строил империю, многие конкуренты терпели бедствие. В 2008-м удалось выйти в ФНЛ с третьего места зоны «Юг» Второй лиги, в 2010-м – с пятой строчки Первой лиги.

Галицкий планировал задерживаться в каждой лиге и постепенно готовиться к любому повышению. Жизнь вносила корректировки. Вполне возможно, «Краснодар» отказался бы от участия в Премьер-Лиге по примеру «Нижнего Новгорода» и «КАМАЗа». Но руководство российского футбола вовремя решилось перейти на систему «весна-осень», из-за чего сезон-2011/2012 растянули на полтора года. Основатель клуба здраво рассудил: этого времени хватит, чтобы окрепнуть и не стать «командой-лифтом».

Галицкий обозначил: играем в атаку и растим молодёжь. Второе – процесс небыстрый, поэтому до появления Сафоновых и Сперцянов клуб затаривался множеством опытных футболистов. Первопроходцами среди прочих стали Душан Анджелкович («Црвена Звезда» и «Ростов»), Никола Дринчич («Амкар» и «Спартак»), Александр Амисулашвили («Динамо» Киев и «Спартак-Нальчик») и Александр Кульчий («Динамо» Москва и «Томь»). Тогда же арендовали у «Спартака» Фёдора Кудряшова и подписали будущих легенд клуба: Александра Мартыновича, Жоаозиньо и Юру Мовсисяна.

Александр Ерохин, Юра Мовсисян, Александр Амисулашвили и Душан Анджелкович Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Закупка «Краснодара» и приглашение бывшего тренера «Локо» Славолюба Муслина не прошли даром. В первых пяти турах «быки» ни разу не проиграли, в том числе звёздному «Анжи» с Роберто Карлосом (0:0) и ЦСКА с Сейду Думбия (1:1). В мае удалось сдержать и «Зенит» Лучано Спаллетти (0:0). Но стабильностью и не пахло. Особенно больно команду жалили «Локомотив» Юрия Красножана (1:4) и «Спартак» Валерия Карпина (0:4).

В середине июля «Краснодар» уступил «Крылышкам» Андрея Кобелева (1:2) и вновь «Локомотиву» (0:1), но уже под руководством Жозе Коусейру. Как раз с «Локо» краснодарцы соперничали за попадание в топ-8 перед разделением чемпионата на две восьмёрки. Отставание от москвичей увеличилось до семиочкового. А следующий тур принёс «быкам» ещё большее разочарование.

«Зенит» отомстил «Краснодару» и устроил тотальный разнос

Вообще-то «Зенит» выиграл тот сезон с доминантным перевесом в 13 очков. Но до 11-го тура конкретно барахлил, уступив «Томи» и разделяя с конкурентами четвёртое-седьмое места. Поворотной точкой стал разгром «Спартака» (3:0) с дублем Александра Кержакова. После него за весь следующий календарный год петербуржцы уступили в РПЛ всего лишь два раза.

К 22-му туру они сократили отставание от ЦСКА до двух очков. А ведь его могло и не быть вовсе: в личной встрече первого круга «Зенит» не указал в заявке молодого доморощенного футболиста, и 1:1 превратились с техническое поражение (0:3). Армейцы как раз проводили дерби со «Спартаком». Появился неиллюзорный шанс запрыгнуть на первую строчку, и замотивированные петербуржцы разнесли дома «Краснодар».

Константин Зырянов, Мигел Данни и Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Вот в каких составах сыграли команды.

Вячеслав Малафеев, Бруну Алвеш, Николас Ломбертс, Александр Анюков, Доменико Кришито, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Мигел Данни, Данко Лазович и Александр Кержаков. На замену у петербуржцев вышли Виктор Файзулин, Сабольч Хусти и Александр Бухаров.

Евгений Городов, Александр Амисулашвили, Неманья Тубич, Душан Анджелкович, Огнен Враньеш, Никола Дринчич, Александр Кульчий, Марсиу Абреу, Владимир Татарчук, Олег Самсонов и Юра Мовсисян. На замену у краснодарцев вышли Жоаозиньо, Андрей Михеев и Отар Марцваладзе.

Первым делом хочется отметить Самсонова: не зря он связан с обоими клубами. Олег ворвался в РПЛ из дубля «Зенита» и закончил с ней в «Краснодаре» через девять месяцев после описываемых событий: купленный за € 1,3 млн у «Крыльев» полузащитник не сработался с Муслиным и отказался возвращаться на меньшую зарплату, после чего ещё два года вхолостую тренировался и перестал котироваться на топ-уровне.

Спустя 14,5 года особый интерес обретает и человек, который тогда так и не вошёл в игру с краснодарской лавки – Александр Ерохин. В начале 2011-го полузащитника забрали у молдавского «Шерифа». Ему было всего лишь 22 года. Теперь это легенда «Зенита» с 13 сине-бело-голубыми трофеями за плечами, а за южан он провёл только 22 матча, в основном выходя на замены. Порядочно расти в цене Ерохин начал только в 2014 году в «Урале».

Александр Ерохин в матче за «Краснодар» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Связан сейчас с «Зенитом» и ещё один участник той встречи. Константин Зырянов играл за основу петербуржцев до 2014 года. До 2018-го – делился опытом с молодёжью в «Зените-2», в том числе будучи помощником Владислава Радимова и Анатолия Давыдова. После – и сам работал там главным тренером.

Пройдя через «Черноморец», в 2024 году Зырянов вошёл в зенитовский совет правления, чтобы летом 2025-го стать боссом клуба. Карьера получается на зависть: и футбольная с Кубком и Суперкубком УЕФА, множеством внутрироссийских трофеев, и послефутбольная в кабинетах.

И всё-таки пора вспомнить непосредственно сам матч. Получилось избиение.

23-я минута: Широков легко лишил мяча Самсонова в центре поля. Зырянов закинул черпачок на левый фланг, и Данни внешней стороной стопы тонко прострелил на гол Кержакову. Идеальное наказание.

30-я минута: Лазович запустил контратаку по левому краю и отдал тонкую разрезающую передачу мимо двоих соперников. Данни сблизился с Городовым и снова внешней стороной стопы отдал Кержакову на пустые ворота – есть дубли из голов и ассистов.

78-я минута: Жоаозиньо сбил в своей штрафной Зырянова, и Кержаков с пенальти оформил хет-трик.

85-я минута: Денисов идеально закинул с центра поля, причём в позиционной атаке, и вывел мимо троих соперников Широкова на дуэль с Городовым. Удар с лёта, вынимайте. Абсолютно классная комбинация.

90+2-я минута: Хусти перебросил мяч на левый фланг, а Данни – выбежавшего Городова. Максимально эстетски.

Константин Зырянов, Никола Дринчич, Виктор Файзулин Фото: fc-zenit.ru

Тот «Зенит» играл в, возможно, самый зрелищный футбол за всю свою историю. Позже с Сергеем Семаком петербуржцы шесть лет подряд не подпускали никого к золоту, но именно в эпоху Спаллетти больше всего восхищали командной игрой. Такой, какой не было ни при Халке, ни при Малкоме, ни тем более сейчас. Тот случай, когда множество индивидуально сильных игроков слились в один слаженный механизм.

Александар Лукович, Сабольч Хусти, Бруну Алвеш, Юрий Жевнов и Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

ЦСКА и «Спартак» скатали яркую ничью (2:2) в 22-м туре, тем не менее «Зенит» захватил лидерство чуть позже – с 24-го – и не отпускал его до самого финального 44-го, только наращивая.

Зенит празднует чемпионство в сезоне-2011/2012 Фото: Mike Kireev/Getty Images

«Краснодар» же стал безоговорочным лидером второй восьмёрки. И продолжал стремительно расти, постепенно внедряя собственную молодёжь: в 2014-м – первый финал Кубка России и дебют в основной стадии Лиги Европы, в 2015-м – бронзовые медали, в 2016-м – плей-офф ЛЕ, в 2020-м – участие в групповом этапе Лиги чемпионов, в 2024-м – серебряные медали, в 2026-м – золотые.

За 15 лет южане проделали путь от новичка РПЛ до её чемпиона и лидера. Первый выезд в Санкт-Петербург привёл их к боли и страданиям. Предстоящий же, вполне возможно, позволит приблизиться ко второму чемпионству подряд.