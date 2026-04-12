Самый мощный день РПЛ весной! «Зенит» vs «Краснодар», а ещё ЦСКА, «Локо» и «Спартак». LIVE

Мы в редакции часто делим футбольные дни на топовые и не очень. Наверное, так делают вообще большинство болельщиков, и не только в России. И сегодня, 12 апреля 2026-го, настоящее топовое воскресенье в Мир РПЛ. Таких дней за сезон в принципе не так много. Играют не только две лучшие команды лиги, но и почти все их ближайшие преследователи. Не воскресенье, а подарок фанату футбола.

Разогреемся московским матчем ЦСКА и «Сочи». Здесь можно ждать много голов, увы для болельщиков гостей, не в ворота ЦСКА. Команда Челестини из кризиса выходит, недавно пять мячей «Крыльям» забила – и это в гостях. Что же будет с «Сочи», который уже смирился с вылетом? Шанс на сенсацию, конечно, оставим: у каждого аутсайдера бывают дни, когда они внезапно вмешиваются в распределение мест наверху таблицы. Хотя для большинства болельщиков в этой игре один вопрос – сколько забьёт ЦСКА.

Дальше – две встречи одновременно. В Москве играют «Локо» и махачкалинское «Динамо». Во-первых, третье место команды Галактионова уже под вопросом, тем более после недавнего поражения от «Спартака». Во-вторых, Махачкала может закрыться и неудобно выбегать в контратаки даже на выезде с топ-соперником: спросите у «Зенита», который прошёл команду Евсеева в Кубке России только с помощью очень сомнительного пенальти. Да и терять «Динамо» уже нечего. И, наконец, в-третьих: у хозяев не сыграют и Дмитрий Воробьёв, и Николай Комличенко. Оба нахватали лишних карточек. И кто будет завершать атаки?

Одновременно с матчем в Черкизове сыграют «Ростов» и «Спартак». Гости – однозначно на эмоциональном подъёме после побед над «Локо» в РПЛ и «Зенитом» (по пенальти) в Санкт-Петербурге в Кубке. «Ростов», кажется, свою главную (окей, одну из) встреч весной выиграл в прошлом туре – минимальная победа над «Пари НН» в гостях. У кого на очный матч больше сил? А эмоций? Кажется, ключевым фактором будет именно это. Хотя последние два выезда «Спартака» в Ростов-на-Дону заканчивались успешно (победы 3:0 в РПЛ и 2:1 – в Кубке). Класс у гостей точно выше, однако вряд ли кто-то удивится вязкой игре и потере очков гостями.

И, наконец, кульминация. «Зенит» — «Краснодар» в Санкт-Петербурге.

Тут говорить про интриги смысла нет. Такие матчи просто не пропускаются.

В этом материале мы проведём онлайн-трансляцию трёх из четырёх встреч. На игру «Локомотива» – дадим ссылку на соседний онлайн, чтобы вы и там ничего не упустили. Так что подключайтесь! Будем следить за нашим любимым чемпионатом вместе.