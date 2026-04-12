«Часы от Галицкого идут, ношу». Искренний разговор с легендой «Краснодара»

У легенды «Краснодара» Александра Мартыновича (он одним из первых получил именные Rolex от президента Галицкого за 100 матчей в клубе) в последние годы что ни приезд в Петербург, то памятное приключение. Предыдущее, в апреле 2024 года, было приятным: гол и победа его «Рубина» над «Зенитом». Последнее, в мартовскую паузу сборных, вышло экстремальным: «Кайрат», в котором 38-летний защитник теперь капитанствует, более суток добирался до Северной столицы на товарищескую игру с вице-чемпионом России. С дорожных передряг чемпионов Казахстана мы и начали разговор. «Зенит» с «Краснодаром», которым сегодня предстоит битва за лидерство в РПЛ, разумеется, тоже обсудили.

«До Питера долетели — и тут атака»

— Вам когда-нибудь приходилось проводить столько времени в пути?

— Был один момент в сборной, но там мы заранее знали, к чему готовиться. Чтобы 25 часов добираться на игру без питания и сна — такое со мной впервые. Поэтому нашей основной задачей на матч с «Зенитом» было обойтись без травм и прочих форс-мажоров. Когда тебе 38, периодически переходить в «save режим» особенно важно.

— Вас уже над Петербургом развернули и перенаправили в Москву?

— Да, до Питера вроде бы долетели — и тут атака. Немного покружили над городом, и нам объявили, что летим в Архангельск. Там заправились, полетели обратно. Вернулись к Петербургу — опять та же история. После нескольких кругов пилот принял решение лететь в Москву. Прилетели, пока паспортный контроль прошли, уже три часа ночи. Что дальше делать, непонятно. Уже предлагали руководству вернуться обратно, в Алма-Ату. Всё-таки у нас впереди важные игры в чемпионате Казахстана, и к ним нужно качественно подготовиться. В 7:30 утра всё же было решено ехать в Питер на автобусе. По пути несколько раз останавливались на заправках — размять ноги, съесть хот-дог. В пятничных питерских пробках тоже потолкались. Поэтому долговато получилось — часов восемь.

— И как вам понравился «Зенит» без «сборников»?

— Хорошая команда. Но сразу нужно делать сноску на статус матча. Для нас было важно получить определённую нагрузку, сохранить игровой тонус и в более-менее нормальном состоянии вернуться домой. У «Зенита», думаю, похожая история: вышли футболисты, которые получают меньше игровой практики, молодые ребята. У них не было нескольких «сборников», у нас — шести человек основы. Поэтому и рассматривать этот матч как показатель чего-то, не стоит. Чисто техническая игра, как спарринг на сборах. Порадовало, что на встречу пришло довольно много болельщиков. Это здорово. Когда «Зенит» два года назад прилетал к нам, игра тоже прошла в праздничной атмосфере. Такие матчи нужны. Просто в этот раз возникли непредвиденные сложности.

— Соболев с тех пор, как не виделись, заметно окреп, прибавил?

— Мы с ним парой фраз перекинулись. Поздравил его со вступлением в «Клуб 100». Я правда не понимаю, почему в его сторону сыплется столько хейта и негатива. Хороший нападающий. Много в чемпионате России игроков, которые 100 голов забили? Мне кажется, это серьёзное достижение, и Саша большой молодец.

— Из недавних соперников по Лиге чемпионов с кем поставили бы «Зенит» на один уровень?

— Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» — соответственно, послабее. Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ. В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно.

— «Кайрату» непросто дался старт нового внутреннего сезона. Эхо Лиги чемпионов?

— Не хочу, чтобы прозвучало как отговорки, но определённые факторы сыграли негативную роль. Из четырёх матчей три мы сыграли на искусственном поле, два из них — очень плохого качества. Доходило до абсурда: соперникам предлагали оплатить все расходы, лишь бы сыграть в нормальных условиях. Но нет: там посчитали, что лучше сыграть на плохом газоне, причём даже не на своём. Мне такая позиция немножечко непонятна. Плюс против «Кайрата» теперь у всех запредельный настрой: каждому хочется отобрать очки у чемпиона двух последних лет и участника групповой стадии ЛЧ. А у нас команда серьёзно обновилась — нужно сыгрываться. В атаке ещё не всё складывается, как хотелось бы. Ничего, с этим можно работать. Пришли хорошие ребята. Думаю, всё нормально будет.

— Привыкаете играть без Сорокина? Как он там в Китае?

— Да, мы с Егором на связи. Ему всё нравится. Когда он только приехал, рассказывал, что по организации чемпионат Китая напоминает РПЛ. Полные стадионы, ажиотаж вокруг футбола. Есть некоторые языковые трудности. Ну и нам пока без Егора немного непривычно. Всё-таки определённое взаимопонимание у нас уже сложилось. Поэтому и в защите ещё возникают шероховатости. Есть над чем работать.

«Мбаппе как лань — срывается с места и улетает»

— «Кайрат» выдал исторический евросезон. Самый счастливый день и час в нём?

— Самый счастливый час — после второго матча с «Селтиком», когда поняли, что «Кайрат» уже там. Мы прекрасно понимали, куда попали и какие клубы на этой стадии собраны. Поэтому и при жеребьёвке хотели получить в соперники грандов, чтобы сыграть на легендарных стадионах, ощутить эту атмосферу. Основной задачей «Кайрата» было попасть в основной этап. Всё-таки у нас с европейскими топами разные бюджеты. Ещё и трансферное окно в Казахстане к тому времени закрылось — не было возможности усилиться. Играли тем же составом, которым начинали сезон. Мы отдавали себе отчёт, что нас ждёт на общем этапе. Поэтому и общий посыл со стороны руководства, тренерского штаба был простой: «Ребята, проявляйте себя и получите удовольствие от Лиги чемпионов».

— Получается, жребий все ваши пожелания исполнил?

— Да-да, получили одни из лучших команд мира.

— Когда выходили против «Реала», верилось, что это наяву?

— Верилось, но столько суеты было перед этим матчем! Ажиотаж чрезмерный. Казалось, люди весь сезон жили одной игрой — ничего, кроме «Реала», не интересовало! Некоторые готовы были купить билеты на все оставшиеся матчи года, лишь бы попасть на «Мадрид». Эта шумиха немного утомляла.

— Вы-то воспользовались «служебным положением»?

— Стадион у нас небольшой, а желающих попасть на «Реал» было очень много.



Нам изначально выделили бесплатно по пять билетов. Жена, ребёнок, папа, мама — вот и всё. А есть ещё друзья, знакомые. Мы попросили в клубе дополнительную квоту. И нам пошли навстречу. Билетов 300-400 на команду дополнительно выкупили.

— Мбаппе — самый крутой нападающий из тех, против кого играли, в жизни?

— Наверное, да.

— В чём его уникальность, с точки зрения опытного защитника?

— Он как лань — срывается с места и улетает с двух шагов. Классно открывается. Наверное, у Мбаппе тоже есть слабые места — например, в отборе он почти не участвует. Когда два-три человека из черновой работы выключаются, у «Реала» периодически возникают проблемы. Футбол сейчас такой, что отрабатывать все должны. Зато Мбаппе может создать момент из ничего.

— Играть с таким — мучение?

— Конечно, тяжело, когда человек быстрее, техничнее, пластичнее тебя. Да и не только тебя — большинства защитников в мире. Пробовали, старались. Но из всего матча положительно оценить можно только первые 20 минут, в которые «Реал», видно, не ожидал от нас такой прыти. Тренер нам ещё на теоретических занятиях говорил: «Будем бить их там (в смысле на чужой половине поля). Накрывать, прессинговать». Мы ещё с Егором переглянулись: «В смысле?» В игре старались как могли. На 20 минут нас вроде бы хватило, но, когда тебя постоянно разворачивают и так работают с мячом, как ребята в «Реале», любому тяжело будет.

— Вы и майками с Килианом поменялись?

— Да.

— Какие ещё раритеты есть в коллекции?

— Например, есть футболка ван Дейка из сборной Нидерландов. Много маек скопилось. Часть в Минске лежит, часть — в Краснодаре. За переездами руки никак не дойдут всё разобрать и развесить.

— 0:5 — больно или против «Мадрида» не так обидно?

— От любого соперника 0:5 — больно. Если бы пропустили поменьше, наверное, было бы окей. Были моменты, в которых могли бы по-другому сыграть, чтобы немного исправить ситуацию. Но, если помните, у нас тогда все основные вратари сломались — играл 17-летний парень. Плюс вся эта суета где-то сказалась. Если бы закрылись и встали свиньёй в своей штрафной, наверное, получили бы меньше, два-три мяча. Мы выбрали тактику блицкрига — и не совсем всё получилось (улыбается).

— Страшновато выходить против «Реала» с 17-летним новичком в воротах?

— Так у нас ведь не было суперожиданий, что нужно кровь из носу обыграть «Реал». Мы выходили на поле получить удовольствие от момента, от самой атмосферы. Если бы ещё и в игре всё сложилось идеально, было бы замечательно. Не сложилось — ничего страшного. А наш молодой вратарь за этот матч машину получил — молодец (улыбается).

— Зато финальный аккорд на «Эмирейтс» у вас крутым получился.

— Давно нас так не полоскали, ха-ха. Игроки «Арсенала» постоянно несутся, накрывают. Даже с «Реалом» было полегче, хоть и получили пять. Голы на «Эмирейтс», конечно, подсластили пилюлю. Там и один-то мало мало кому удаётся забить, а мы два забили. В эмоциональном отношении это был большой плюс, но очков или ещё каких-то бонусов «Кайрату» не добавило.

— Объективно выдали максимум на общем этапе?

— Думаю, могли ещё где-то очки зацепить, если бы основные вратари были здоровы, Дастан [Сатпаев] не пропускал матчи. Я тоже из-за травмы три игры пропустил. У нас неплохая команда, но футболистов не так много. Если два-три человека вылетает, уже тяжело. Мы и прошлый сезон прошли с обоймой в 13 человек; остальные ребята — молодёжь по 16-17-18 лет. Не много же ребят в таком возрасте играет в РПЛ? Пару человек всего, а чтобы ещё и на ведущих ролях — наверное, и нет таких.

«Если ты платишь $ 100 тыс. в месяц Нани, неужели нельзя постелить поле?»

— Тем не менее у вас шикарная статистика в Лиге чемпионов для 38 лет: 13 полных матчей. Делитесь секретом: как?

— Никакого секрета нет. Стараюсь вести правильный образ жизни: питание, сон. За всем следим (показывает на умные часы). Естественно, что с годами приходится больше времени уделять восстановлению и подготовке. Молодые ребята уже оттренировались, покушали и собираются домой, а ты ещё дорабатываешь в тренажёрке или лежишь на массаже. Вроде бы физически чувствуешь себя окей, серьёзных проблем нет, и супермного бегать на моей позиции не надо. Но всё равно организм иногда даёт о себе знать какими-то мышечными микротравмами. К нему нужно прислушиваться.

— Артём Дзюба на год младше, однако его тренер Тедеев не утруждает кубковыми матчами. Вам такие привилегии положены?

— Я тоже периодически бывал в ротации, как и Артём. И не только я. После лигочемпионских квалификаций перелёты бывали утомительные: не все рейсы через Россию проходят, приходилось делать приличные крюки. На ближайшие матчи чемпионата Казахстана тренеры давали основным игрокам паузы. Отчасти из-за этого мы в июне несколько очков и потеряли.

— Почему недавний матч с «Актобе» смотрели с лавки?

— Надо было ещё немного подлечить небольшую мышечную травму, не усугубить. Поэтому я пропустил два тура и сейчас уже набираю форму.

— Против «Кайрата» как раз вышел ваш ровесник Нани. Как со стороны смотрелся после двухлетней паузы в карьере?

— Нани — профессор в любом случае. С мячом по-прежнему неплох. Но в современном футболе надо много бегать, открываться за спины. Думаю, он пока осваивается в Казахстане. Боюсь, тяжеловато ему придётся — специфический чемпионат.

— Что вы имеете в виду?

— Думаю, я не первый об этом скажу. Очень большая проблема чемпионата Казахстана — это инфраструктура. Мало кто этому внимание уделяет. На всю лигу — четыре-пять нормальных стадионов. Остальные вызывают большие вопросы. Возможно, с приходом в клубы частных инвесторов что-то в этом плане поменяется. Если взять тот же «Актобе», это клуб с большой армией болельщиков, которые ездят за командой на все выезды. На матч с «Кайратом» в Алма-Ату приехали семь тысяч человек! В городе очень любят команду. Но при этом тренируется «Актобе» в Астане, играет не на своём стадионе. В прошлом сезоне они вообще играли на каком-то школьном стадионе. К новому чемпионату его не допустили. Если ты платишь $ 100 тыс. в месяц Нани, неужели нельзя постелить поле, сделать трибуну на своей арене, чтобы твоя команда работала и выступала дома? Случай из другой команды. Выиграли 1:0 или 2:0, приходит инвестор в раздевалку и объявляет: «Отныне у нас новое правило: автор победного гола получает бонус — миллион тенге» (это примерно $ 2000). И вратарь, сыгравший «на ноль», — столько же. Здорово, когда люди любят футбол и вкладывают в него свои деньги. Но рядом с ними должны быть профессионалы, понимающие специфику футбола. Которые объяснят меценату, что футбол — это командная игра. Чтобы вратарь сыграл «на ноль», защитники с полузащитниками должны проделать определённую работу. Смотришь иногда на такие вещи и удивляешься. Есть и другие примеры.

— Положительные?

— Да. Допустим, в Караганде решили начать с детского футбола. Да, «Шахтёр» сейчас в Первой лиге, но зато там строится академия, создаются условия для ребят. Со временем свои воспитанники начнут подпитывать главную команду, и она составит конкуренцию лидерам. На мой взгляд, так нужно работать.

— Допускаете ещё один такой поход «Кайрата» в Лигу чемпионов?

— Допускаем, однако будет сложнее, конечно. Всё-таки в прошлом году присутствовал момент недооценки, это 100%. Нас никто не воспринимал всерьёз. Теперь отношение изменится.

— Чувствуете себя прямо дядькой для молодёжи?

— Да, конечно. Юные ребята уже дядей Мартыном называют (улыбается). Если им по 16-17 лет, а мне — 38, ничего удивительного. Единственное, прошу по отчеству не обращаться — я ещё молод душой! В Казахстане к старшим очень уважительно относятся.

— В России не так?

— В «Рубине» был момент: спасибо, что нахрен молодой не послал (смеётся). Но это всё-таки единичный случай. В основном ребята тоже прислушивались.

«Гончаренко после своего назначения набрал: «Саша, ты как?»

— Со сборной вы закончили?

— С высокой степенью вероятности — да. Михалыч [Гончаренко] после своего назначения мне набрал: «Саша, ты как?» Я ответил: «Если вам нужна будет моя помощь, я не смогу сказать «нет». Конечно, приеду». Но, на мой взгляд, команду надо максимально омолодить. Может быть, одним-двумя циклами пожертвовать. Мы ведь тоже никуда не выходили. Допускаю, что будут какие-то неприятные счета, но и свои позитивные плоды такая перезагрузка способна принести. Я всегда считал, что в сборной должны играть сильнейшие, хоть 40 лет тебе, хоть 16. Но, возможно, в нашем конкретном случае есть смысл попробовать сделать ставку на молодёжь. Перспективные ребята есть.

— Верите, что Гончаренко поднимет команду?

— Он квалифицированный тренер, со своими идеями. Почему нет?

— Понимаете, почему заключительный отрезок в России у него получился скомканным? Не выгорел он эмоционально?

— ЦСКА, «Краснодар» — команды немного другого калибра, чем «Урал». Ты привык работать с футболистами одного уровня, а в новой команде он другой. Другие возможности. Наверное, не до конца удалось под это адаптироваться. Насколько я знаю Гончаренко и по «Краснодару», и по «Уралу», это отличный специалист, с интересным тренировочным процессом. У него есть всё, чтобы помочь сборной Беларуси. Первый матч 1:0 выиграли — посмотрим, как будет дальше.

— Верите, что у него ещё будет топ-клуб хотя бы на уровне РПЛ?

— Я думаю, приняв сборную Беларуси, он ничего особо не теряет. Если не решит задачи в отборочном цикле, его что, кто-то прямо будет журить? Наверное, нет. А если что-то получится, может, новыми глазами посмотрят на его потенциал, и это ему ещё и поможет. Хотя надо понимать, что сборная — не клуб. Это совсем другое. Что ты натренируешь за три дня? Там больше атмосферу поддерживать нужно, какие-то тактические акценты расставлять. А в клубе, повторюсь, мне было интересно и комфортно с Михалычем работать.

«Наш «Краснодар» был более безбашенный, сегодняшний — прагматичен»

— Вы для себя какие-то финишные ориентиры уже ставите потихоньку?

— Я иду от сезона к сезону и ничего не загадываю. В голове нет рамок: ещё год — и заканчиваю. Пока буду чувствовать, что нужен и способен приносить пользу, буду играть. Пойму, что больше не тяну — закончу. У меня сложилась большая и долгая карьера. Жалеть не о чем. Всему своё время.



— Часы от Галицкого за 100 матчей в «Краснодаре» ещё целы, идут?

— Да, есть, работают. Отличные часы и памятный подарок для меня. Периодически надеваю.

— С самим Сергеем Николаевичем связь оборвалась?

— Иногда поздравляем друг друга с праздниками в СМС-формате. Когда последний раз был на стадионе, больше года назад, зашёл к нему, пообщались немного. Я всегда рад его видеть. Этот человек очень много сделал для меня. Всё, что есть у меня из благ — благодаря Сергею Николаевичу. Только слова признательности ему. С большой любовью к «Краснодару» отношусь.

— Для российского футбола это уникальный человек?

— Конечно, уникальный. Столько для футбола и города сделал!

— Из тех времён что приятнее всего вспомнить?

— Много чего вспомнить можно. Это и первый выход в еврокубки, Лига чемпионов. Я же все стадии становления с клубом прошёл — от 3000 зрителей на «Кубани» до аншлагов на новом стадионе, когда нельзя было купить билет. Все эти моменты помню. Что хотелось бы вернуть городу и клубу, так это дерби с «Кубанью». При нас это были очень эмоциональные матчи. Будь в Краснодаре ещё одна команда РПЛ, это добавило бы пикантности футбольной жизни всего края.

— Немного обидно, что до чемпионских времён не задержались?

— А на что или на кого мне обижаться? Я в Казахстане стал двукратным чемпионом. Если вы смотрели фильм «Путь к чемпионству», то у меня был момент, когда я мог оказаться в этой «золотой» команде. Не получилось — в «Кайрате» я оказался нужнее.

— А ведь состав середины 2010-х кажется даже мощнее нынешнего, нет?

— Не знаю, мощнее ли. В любом случае все запоминают результат. «Краснодар» и сейчас отлично играет. Понятно, что огромный фактор в этой команде — это Кордоба. Человек может придумать гол из ничего. Может быть, у нас команда была более безбашенная, с идеями, креативом. Сегодняшний «Краснодар» более прагматичен. Тем не менее в футбол в России он сейчас играет лучше всех. На мой взгляд, это сильнейшая команда РПЛ. Другое дело, что тогда все команды были с топовыми легионерами. Тяжело было представить, что «Локомотив» будет молодёжью играть. «Краснодар» в последние годы стал играть более нацеленно на результат — и вот, пожалуйста, чемпионство. От «Краснодара» очень рано начали чего-то требовать. Разве много команд у нас образовалось в 2000-х и уже стало чемпионами?

— Нет таких больше.

— Вот. У «Краснодара» свой путь, и, как видим, он правильный. Они большие молодцы.

— Вы как защитник понимаете, как против Кордобы играть?

— А как тут понять? Зверь (смеётся)! Он сам ищет контакт в чужой штрафной, ему это нужно. Если ты к нему прилипаешь, Джон готов двоих на себя посадить и бежать. Я застал его в «Краснодаре». Его сразу выделяла заряженность, каждая тренировка — от ножа. Он не даёт себе поблажек. Злой спортсмен, голодный до результатов — это Джон Кордоба. Вижу, что эту планку он держит до сих пор.

— Защитят они титул в этом сезоне?

— Очень хочется в это верить. На мой взгляд, «Краснодар» играет лучше всех по качеству футбола.

— Но в целом уровень РПЛ просел?

— Как понять, что он просел, есть какая-то статистика?

— На глазок.

— Я не знаю, просел ли он. Раньше уровень чемпионата во многом определял класс легионеров. Мы всегда тянулись к уровню топ-иностранцев. Но я сейчас по телевизору смотрю: есть неплохие матчи, накал.

— Что вас сегодня связывает с Россией, Краснодаром?

— Да всё связывает: клуб, в котором 12 лет пробыл. У меня в Краснодаре дом, и я планирую там жить.

— Краснодарские пробки не смущают?

— А где сейчас нет пробок? В Москве, Питере? В любом большом городе они есть. Вернусь после карьеры в Краснодар, попробую там стартовать, а дальше — куда кривая новой жизни выведет.

— Возвращение в клуб допускаете?

— Конечно, допускаю. Мне в любом случае хотелось бы остаться в футболе. Но надо понимать — в каком качестве.

— Тренером себя не видите?

— Спорный момент. На данный момент ответ — скорее нет, чем да. С одной стороны, с моим аналитическим складом ума у меня, возможно, получилось бы в тренерстве. Но пока я к этому не готов. Понимаю, насколько это большой и неблагодарный труд. Очень мало тренеров надолго задерживаются в одной команде. Сегодня ты здесь, завтра — там, без семей, без детей — меня такая жизнь не очень прельщает. А может, мне так понравится, что я готов буду закрыть глаза на какие-то издержки.