Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 12 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Кубок Гагарина, «Зенит» — «Краснодар», теннис и Фьюри — Махмудов
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 апреля 2026 года
Яркое 12 апреля: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в РПЛ, «Челси» — «Ман Сити», волейбол, финал для Мирры, УНИКС — ЦСКА в Basket Cup и UFC!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько голов забьёт Капризов?

Кирилл Капризов, если бы не пропустил несколько игр и был чуть более стабильным на дистанции, точно боролся бы за «Морис Ришар», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. «Нэшвилл» борется за вторую позицию в зоне уайлд-кард, и ему нужна только победа. Будет ли она?

Капризову в прошлом матче покорились два достижения:
🏆🥊 1:30*: Тайсон Фьюри (Великобритания) — Арсланбек Махмудов (Россия), титульный бой

Интрига: как пройдёт возвращение Фьюри?

Тайсон Фьюри снова возвращается в бокс — уже не в первый раз. На этот раз Цыганский король выбрал в соперники россиянина Арсланбека Махмудова: тот обладает могучим ударом и очень опасен в стартовых раундах, но не может похвастаться серьёзной выносливостью. Фьюри должен показать отличные кондиции, чтобы превзойти настолько тяжело бьющего соперника. Тайсон готовился с новой командой и в непривычной локации, что лишь добавляет интриги. Как бы ни сложился поединок двух огромных ребят, он точно будет интересным, и пропускать такое событие нельзя.

👊 5:30*: Азамат Мурзаканов (Россия) — Пауло Коста (Бразилия), UFC 327

Интрига: Мурзаканов станет претендентом на титул?

Азамат Мурзаканов постепенно подбирается к вершине полутяжёлого дивизиона UFC. На этот раз соперником возрастного россиянина будет Пауло Коста: скандальный бразилец неожиданно поднялся в весе и хочет остановить взлёт Мурзаканова. Азамату очень нужна победа над настолько медийным парнем, как Коста, который умеет давать шоу. Но и цена поражения невероятно велика: в случае неудачи Мурзаканов откатится далеко назад. Оба бойца любят работать на руках, бой наверняка получится эффектным.

🏆👊 6:00*: Иржи Прохазка (Чехия) — Карлос Ульберг (Новая Зеландия), UFC 327, титульный бой

Интрига: титульный бой полутяжей

После ухода Алекса Перейры в тяжёлый дивизион неожиданно освободился пояс полутяжёлого веса. По логике, за него должен был бы драться Магомед Анкалаев, но руководство UFC откровенно ненавидит россиянина. Поэтому за титул будут драться очень яркие парни — Иржи Прохазка и Карлос Ульберг. Заслужили ли они такую честь — большой вопрос, но они точно не разочаруют зрителей. Как Прохазка, так и Ульберг дерутся без лишней оглядки на защиту и стремятся к нокауту.

🎿 10:00: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, мужчины, 70 км

Интрига: кто бросит вызов Большунову в последней гонке?

Официальный российский сезон завершается супермарафоном на 70 км классикой в Мончегорске. В отличие от женского «полтинника», который спортсменки сборной России в полном составе пропустили, на мужской заявились и Алексей Червоткин, и Илья Семиков, и Сергей Забалуев, и Константин Тиунов. Но всё внимание будет приковано к Александру Большунову, который может оформить 31-й титул чемпиона России.

🏒 13:30: «Салават Юлаев» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «Салават» сможет забросить хоть одну шайбу?

В первых двух матчах «Локомотив» не дал сопернику забросить ни одной шайбы, выиграв обе встречи всухую. Лидеры уфимцев пока проваливают серию, а Евгений Кузнецов каждый раз находится на льду, когда команда пропускает. Если «Салават» уступит в матче, то отыграться будет практически невозможно. Получится ли это сделать у подопечных Козлова?

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Сочи», РПЛ, 24-й тур

Интрига: использует ли «Сочи» один из последних шансов в борьбе за выживание?

На первый взгляд это матч с самым предсказуемым результатом в туре. «Сочи» – практически безнадёжный аутсайдер РПЛ. У южан шесть поражений подряд и девять – в последних 10 матчах. ЦСКА, напротив, приходит в себя после неудачного отрезка. Команда Фабио Челестини одержала две победы кряду в чемпионате и вышла в финал Пути регионов Кубка России. В общем, трудно понять, за счёт чего «Сочи» сможет навязать борьбу армейцам. Но иногда сенсации случаются там, где их совсем не ждёшь.

🏆🏀 14:00: УНИКС — ЦСКА, Winline Basket Cup, финал

Интрига: кто станет чемпионом нового турнира?

Новый внутрисезонный международный турнир Basket Cup близится к своему завершению. Первое чемпионство разыграют лучшие клубы Единой лиги ВТБ на данный момент ЦСКА и УНИКС. В этом сезоне команды встречались между собой четыре раза, не выявив сильнейшего в противостоянии — 2-2. Кто же станет первым обладателем трофея Basket Cup?

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: вернётся ли серия в Казань?

В этом ярком противостоянии казанцы забрали третий матч и теперь находятся в шаге от победы. Вопрос, как отреагирует «Локомотив» в ситуации, когда отступать некуда. Сможет ли при горячей поддержке зала перевести серию в пятый матч или же всё завершится в четвёртой игре? В третьей встрече хозяев не спасла даже подача, несмотря на 14 эйсов. Как будет на этот раз?

🏆🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Анастасия Потапова (Австрия, LL), Линц, финал

Интрига: завоюет ли Мирра в Линце свой второй титул в сезоне?

Первая ракетка России Мирра Андреева добралась до решающего матча на «пятисотнике» в Линце и теперь сразится за титул с Анастасией Потаповой, которая в межсезонье взяла австрийское гражданство. Теннисистки ранее играли трижды. В Монастире-2022 сильнее была Потапова, а на Уимблдоне-2023 и US Open — 2025 уже первенствовала Андреева. Для 18-летней россиянки это шестой финал в карьере, и в предыдущих пяти соотношение побед и поражений у неё — 4-1. Последнего успеха она добилась в январе этого года на таком же «пятисотнике» в Аделаиде. В случае успеха в Линце Мирра поднимется с 10-го места в рейтинге WTA на девятое.

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 12-й тур

Интрига: смогут ли наши девушки сотворить чудо?

11-й игровой день турнира претендентов получился неудачным для российских шахматистов. Есипенко, потерявший шансы на первое место, пока не может даже покинуть последнее. Горячкина не просто проиграла, а позволила лидеру – Вайшали Рамешбабу – оторваться. И теперь даже Екатерине Лагно будет тяжело устроить финальную погоню. Чтобы пробиться в чемпионский матч, нашим девушкам нужно чудо: Горячкина постарается сотворить его в партии с Музычук, Лагно – с Асаубаевой. Есипенко же уже на расслабоне сыграет с Прагнанандхой.

⚽️ 16:00: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», АПЛ, 32-й тур

Интрига: приблизится ли Унаи Эмери к Лиге чемпионов?

У «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест» разные цели, но от их выполнения зависит будущее клубов. Команда экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери рвётся в Лигу чемпионов и замыкает топ-4 в АПЛ, вот только «Ливерпуль» и «Челси» сидят на колесе. Для «Астон Виллы» в её финансовой ситуации средства, полученные от ЛЧ, особенно важны. «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание. Перед этим туром был в трёх очках от зоны вылета, однако «Вест Хэм» уже догнал «лесников». А «Тоттенхэм» в случае собственной победы и поражения «Ноттингема» обойдёт.

🏆🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 2), Монте-Карло, финал

Интрига: кто сорвёт банк — Синнер или Алькарас?

Лидеры мужского тенниса последних трёх сезонов — Карлос Алькарас и Янник Синнер — в это воскресенье впервые за 2026 год сойдутся в очном поединке. В финале «Мастерса» в Монте-Карло они разыграют не только престижный трофей, но и звание первой ракетки мира. Победителю достанется всё! Теннисисты ранее пересекались на корте в официальных матчах 16 раз, и Карлос пока уверенно лидирует — 10-6. Но их последняя встреча — в рамках финала Итогового чемпионата ATP — 2025 осталась как раз за Янником. Кто окажется сильнее на этот раз?

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 24-й тур

Интрига: Вадим Евсеев на пути «Локомотива»

Вадим Евсеев – вновь в центре внимания после того, как наговорил на крупный штраф в интервью по окончании матча с «Балтикой». Да и команда у него нескучная. Правда, на своём поле играет интереснее, чем в гостях. Впрочем, турнирное положение не оставляет динамовцам выбора: даже в Москве надо чувствовать себя как дома. Смелее атаковать, набирать очки. Экс-игрок железнодорожников может остановить свою бывшую команду, борющуюся за топ-3. «Локомотив» трясёт: лишь одна победа за последние четыре тура.

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Спартак» Москва, РПЛ, 24-й тур

Интрига: дуэль испанских тренеров в РПЛ

«Спартак» на эмоциональном подъёме после победы над «Зенитом» в Кубке России и выхода в финал Пути регионов. Остаются важные задачи и в РПЛ – финишировать в топ-3. Однако в воскресенье красно-белых ждёт ещё один сложный выезд. «Ростов» с опаской поглядывает на зону стыков и даже на 15-е место, с которого вылетают напрямую, поэтому будет максимально заряжен. Дуэль испанских тренеров Джонатана Альбы и Хуана Карлоса Карседо обещает многое. Ростовчане постараются затянуть соперника в свой футбол – простой, с большим количеством единоборств.

🏒 17:00: ЦСКА — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: сколько очков наберёт Окулов?

Константин Окулов в первых двух встречах набрал четыре очка и был самым заметным игроком в составе омской команды. «Авангард» неожиданно для многих забрал оба матча, а также пять периодов подряд не давал ЦСКА пробить Серебрякова. Третья встреча станет ключевой в серии, смогут ли армейцы переломить ход противостояния?

🏆🏐 17:00: «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига, женщины, плей-офф, финал, третий матч

Интрига: чемпион страны определится уже после третьего матча?

Казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно доминирует в финале и теперь находится всего в шаге от чемпионства. Поэтому для подмосковного «Заречья» матч в Одинцове станет последней возможностью зацепиться за серию. Принесёт ли удачу домашняя площадка команде Константина Ушакова или «Динамо-Ак Барс» уверенно закроет серию в третьей игре и вернёт себе титул?

⚽️ 18:30: «Челси» — «Манчестер Сити», АПЛ, 32-й тур

Интрига: один из самых тяжёлых матчей «Сити» на финише чемпионской гонки

В английской Премьер-лиге большой матч – «Челси» против «Манчестер Сити»! Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на девять очков от «Арсенала» при двух играх в запасе. Догнать лидера реально. Но в этом туре «Сити» ждёт одна из самых сложных битв на финише сезона АПЛ. Тяжелее, наверное, только встреча с самим «Арсеналом» через неделю. У претендента на титул – восьмиматчевая беспроигрышная серия. «Челси» победил лишь однажды за последние шесть туров, но стремится в Лигу чемпионов. Попасть в неё ещё возможно.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Краснодар», РПЛ, 24-й тур

Интрига: самая важная встреча во второй части сезона РПЛ

Сегодня пройдёт и главный матч второй части сезона РПЛ. Два оставшихся претендента на чемпионский титул («Локомотиву», при всём уважении, вряд ли по силам отыграть отставание в восемь очков) встретятся в Санкт-Петербурге. «Краснодар» в случае успеха оторвётся в «золотой» гонке, а «Зениту» победа поможет вернуться на первое место. Интересно, как повлияют на команду Сергея Семака поражение от принципиального соперника «Спартака» в середине недели и вылет из Кубка России. Возможно, добавят злости, а быть может, и подкосят. Вообще, Семак, как правило, обыгрывает Мурада Мусаева (+8=1-1).

⚽️ 21:45: «Комо» — «Интер» Милан, Серия А, 32-й тур

Интрига: поможет ли команда Фабрегаса сохранить «золотую» интригу?

Многообещающая игра состоится и в чемпионате Италии. «Интер» приближается к скудетто – лидирует с отрывом в семь очков. Сенсационный «Комо» уже в топ-4 – летит в Лигу чемпионов. Команда Сеска Фабрегаса может продлить «золотую» интригу на финише сезона, если покусает «нерадзурри» на своём поле. «Комо» точно способен на это, а в последнее время вообще не проигрывает: пять побед и две ничьих в семи турах. Зато на «Интер» как будто давит титул. Команда Кристиана Киву выиграла только однажды за четыре матча.

🏒 22:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: последний очный матч Кросби и Овечкина в карьере?

Матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» может стать окончанием великой эпохи. Речь о противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби, которые в своё время спасли НХЛ. Ови пока ничего не говорил о том, завершит ли он карьеру, но после окончания сезона это может случиться, всё-таки Александр уже не молод. Сможет ли капитан «столичных» забить?

