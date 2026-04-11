Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Крылья Советов — Ахмат — 2:2, обзор матча 24-го тура, видео голов, РПЛ-2025/2026

Огненный старт тура РПЛ! «Крылья» спасли ничью, а Мелкадзе повторил личный рекорд. Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт «Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:2
Комментарии
Забил седьмой гол, но победу «Ахмат» упустил.

«Крылья Советов» не почувствовали быстрый эффект от смены главного тренера. После ухода Магомеда Адиева команду возглавил Сергей Булатов, а в первом же матче команду ждал «Зенит». Сыграли достойно, однако уступили 1:2. Следом – ЦСКА в Кубке России. И там самарцы уже развалились. Можно проиграть по-разному, тем более вряд ли кто-то ждал победы, но 2:5 – уж слишком болезненный результат. Возможность реабилитироваться представлялась во встрече с «Ахматом». Неделю назад грозненцы уступили «Краснодару», однако всё равно находятся далеко от зоны стыковых матчей и вылета. По сути, ни за что не борются. Хотя вряд ли с таким отношением в команде Станислава Черчесова можно задержаться.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 4'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

Тренеры, вероятно, смогли удивить друг друга. В центре обороны «Ахмата» неожиданно появился Мехди Заре. Видимо, это связано с проблемами со здоровьем у Усмана Ндонга. Мануэл Келиану тоже пропускал встречу, его заменил Папа Гадио. У самарцев отмечаем очередной выход Амара Рахмановича, появление Химми Марина и Максима Витюгова. Булатов объяснил не совсем привычные опции в составе «желанием победить».

И началось всё слишком здорово. Грозненцы провели пару атак на первых минутах, но уже на пятой доставали мяч из сетки собственных ворот. Интересно, что гол сделали два игрока, которые не особо ценились Адиевым – Витюгов и Рахманович. Первый протащил и отдал на партнёра, а второй забил. Получилось слишком просто, если учитывать, что мы знаем надёжность игры «Ахмата» в обороне.

Радость была недолгой. Гости как ни в чём не бывало продолжили давление, обозначенное на первых минутах. И уже на 10-й сравняли счёт. И опять простой гол: Максим Самородов с края навесил в штрафную, там Георгий Мелкадзе выиграл борьбу у Сергея Божина и переправил мяч в сетку. Затылком. Для Георгия это седьмой гол в нынешнем сезоне и повторение собственного рекорда. Больше (за сезон) он никогда не отличался, столько же было в сезоне-2019/2020 в «Тамбове».

Грозненцы продолжили владеть мячом и преимуществом. А самарцев словно устраивала игра вторым номером. Но это никак не диссонировало с их желанием победить. Ведь владение – не равно результат. Тем более свои шансы у них были. На 31-й минуте Сергей Бабкин почти повторил питерский трюк, прорвался через двоих, однако его удар пришёлся чуть выше перекладины. А на 37-й минуте в штрафной рухнул Мелкадзе после борьбы с Евгением Черновым. Ян Бобровский сообщил, что нужно продолжать игру, однако его поправили видеоассистенты. Пригласили к монитору и указали, что защитник всё-таки задел ногу нападающего. Решение – пенальти. К мячу подошёл Касинтура и вывел «Ахмат» вперёд.

На 45-й минуте гости могли всё закончить, но Клисман Цаке бахнул в перекладину. Команды ушли на перерыв, а на поле не вернулся Бабкин. Его заменил Михайло Баньяц. Видимо, в перерыве Булатов убедил игроков изменить стиль и поиграть первым номером. И им это удалось. Самарцы забрали инициативу и стали куда больше атаковать. На 66-й минуте они упустили первый шанс сравнять счёт: Ильзат Ахметов из выгодной позиции пробил здорово, однако Вадим Ульянов сыграл ещё лучше. А на 70-й вратарь уже не помог. Чернов оказался лучше двух соперников в верховой борьбе после углового и забил, тем самым реабилитировался за пенальти.

В концовке самарцы продолжили давить, явно показывая, что победа им нужна куда больше. «Ахмат» несколько раз тоже пытался придумать что-то впереди, но не очень удачно. Итог – ничья, которая не особо исправила позиции «Крыльев» в таблице и не улучшила место грозненцев. Хозяева остаются в борьбе за выживание, и на своём поле им необходимо набирать больше очков.

После этого тура «Крылья» могут оказаться в зоне стыков. Таблица РПЛ
