«Арсенал», у тебя вообще всё в порядке?

«Арсенал» продолжает борьбу за чемпионство. И тут выпал домашний матч с середняком «Борнмутом». С командой, которая последние пять туров играет вничью. Артета выпустил относительно неожиданный состав. Под Дьёкерешем оказались Мартинелли, Хаверц и Мадуэке. С последним ещё понятно, потому что Сака травмирован, а вот отсутствие Троссарда и Эзе немного удивило.

С первых минут «Борнмут» смотрелся не хуже. Возможно, потому что был свежее – последние 20 дней отдыхал, в отличие от «Арсенала», который только-только вернулся из Лиссабона с четвертьфинала ЛЧ. В результате хозяева часто допускали невынужденные ошибки. То Хаверц ошибался с передачей в простой ситуации, то Мадуэке на дриблинге уходил с мячом за боковую.

Так что гол «Борнмута» на 17-й минуте не так уж сильно удивил. Правда, гостям помог рикошет от ноги Салиба. Мяч предательски опустился парашютиком на дальнюю штангу, где Крупи в касание засадил по воротам – 1:0. Для 19-летнего нападающего это уже 10-й гол в этом сезоне АПЛ! Получилось, что «Борнмут» открыл счёт первым же ударом по воротам соперника.

Эли Крупи Фото: Adam Davy/Getty Images

В этот момент за «Арсенал» стало страшновато. В случае победы команда Артеты отрывалась от второго места на 12 очков (да, у «Сити» два матча в запасе, но всё равно «12 очков отрыва» звучит мощно). А вот когда «Арсенал» пропустил, то уже другая математика возникала в голове. Получалось лишь +3 очка по потерянным, а через неделю играть с «Сити» в гостях. И велика вероятность, что там окажется уже равенство очков.

В этой ситуации «Арсеналу» было важно вернуться в игру как можно скорее, и ещё до перерыва лондонцы заработали пенальти. После углового Габриэл пробил с нескольких метров, и мяч попал в руку Кристи. Она была на уровне головы. Судья Оливер сразу указал на «точку», а VAR не стал вмешиваться. С 11 метров точно пробил Дьёкереш.

Фол «Борнмута» в своей штрафной Фото: Кадр из трансляции

Перед перерывом «Борнмут» поддавил и даже чуть-чуть больше владел мячом в первом тайме (51%). Казалось, что «Арсенал» далёк от того, что хочет видеть на поле, и замены последуют в самое ближайшее время. Так и вышло: на 53-й минуте случилась сразу тройная: вполне ожидаемо ушли Мадуэке, Хаверц и Мартинелли, а вышли Доумен, Эзе и Троссард.

В целом стало повеселее. Тем более когда Райя обрезался с пасом в своей штрафной, но гости не наказали вратаря. Затем начался отрезок, когда «Арсенал» наконец поддавил соперника и много бил по воротам. И гол всё-таки пришёл, однако только в исполнении гостей. После элементарной комбинации Скотт вышел один на один с вратарём и уверенно реализовал свой шанс. Празднуя, полузащитник изобразил разговор по телефону.

Алекс Скотт Фото: Robin Jones/Getty Images

Само собой, при счёте 1:2 «Арсенал» оказался активнее, однако каких-то явных моментов у него уже не было. Разве что когда Габриэл открылся в центре нападения, но далеко отпустил от себя мяч. «Борнмут» удержал нужный счёт. Возможно, это один из ключевых результатов в чемпионской гонке АПЛ.