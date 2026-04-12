Кто полетит в космос от мирового спорта? Собираем экипаж вместе

12 апреля – годовщина первого полёта человека в космос. 65 лет назад Юрий Гагарин совершил свою историческую миссию: первый орбитальный полет вокруг Земли на космическом корабле-спутнике «Восток».

Невозможно представить, что ощущал Гагарин, который один (!) впервые летел в тотальную неизвестность! Теперь в космос отправляются экипажи. И мы подумали: а что, если собрать настоящую космическую команду спортсменов – кто справится?

Так мы собрали «космическую миссию» из мирового спорта и разложили её на роли, как в настоящем экипаже:

кто-то должен вести за собой

кто-то – хладнокровно решать в критический момент

кто-то – держать систему

а кто-то – выживать в условиях максимального давления.

Дальше всё зависит от вас. В каждом раунде – жёсткие выборы без очевидных ответов: легенды против легенд, лидеры против гениев, стабильность против таланта.

Голосуйте в каждом блоке и соберите свой экипаж. Посмотрим, окажется ли он сильнее версии редакции. Кого вы выбрали и почему? Кого стоило добавить? Пишите в комментариях!

Командир миссии

Профиль: тот, кто отвечает за всё. Когда что-то идёт не по плану, именно он принимает решения – быстро и без права на ошибку.

Командир – не обязательно самый талантливый, но именно он держит команду в критический момент: гасит панику, берёт ответственность и ведёт вперёд, когда остальные могут «поплыть».

Кого выбрать – харизматичного лидера или хладнокровного системного капитана?

Александр Овечкин

Овечкин – человек, который более остальных подходит на эту роль. В стрессовой ситуации он примет спокойное и взвешенное решение, будто это не решающий момент в чьей-то судьбе, а выбор блюда на ужин. Но этой уверенностью ещё надо уметь заразить, и с этим тоже проблем не будет. Когда Александру летит в лицо шайба со скоростью более 100 км/час, он с каменным лицом поправляет расшатывающийся зуб, одновременно давая понять, что оправданий слабости нет.

Его слова для подчинённых – как священная книга для верующих, а держать в узде он может как своих, так и чужих – когда он вытаскивает соотечественников из заварушки, те даже не пытаются с ним спорить, покорно преклоняясь пред масштабом личности Александра.

Криштиану Роналду

Говорим «командир» — подразумеваем Роналду. Какие могут быть сомнения, если он, даже находясь вне поля, не отпускает роль вожака и настраивает партнёров бешеной заряженностью, как случилось в победном для Португалии финале Евро-2016? Его трудолюбие и стремление быть образцом выкручены на максимум. Если в вузах появится курс «Учимся брать на себя ответственность в решающих моментах и сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях», более искусного преподавателя не найти. Но это потом. А пока он в деле, и ему всё мало: не уходит на покой даже в 41 год и гонится за двумя желанными вершинами — 1000-м голом в карьере и победе на ЧМ. Космическая миссия его тоже, несомненно, замотивировала бы.

Леброн Джеймс

Если в 2026-м на Луну соберутся — обязательно берите Леброна в командиры. Он не просто раздаёт приказы: когда случается форс-мажор, не будет стоять в сторонке с умным видом, а первым наденет скафандр и сам полезет чинить трещину в борту. Потому что привык брать ответственность на себя и всегда готов делать самую трудную работу. Играет на три шага вперёд, всегда видит всю картину, а его физуха даёт фору любому астронавту. Такой пилот и на Марс довезёт.

Антуан Дюпон

Он решает все задачи и вопросы здесь и сейчас, не отсиживается в обороне, а ведёт свою команду вперёд. Антуан Дюпон – идеальный капитан для команды, перед которой стоят невиданные в истории человечества задачи. Регбист будет контролировать и держать в тонусе всех партнёров по миссии. Антуан может зажечь команду даже в моменты, когда ситуация кажется безнадёжной.

Абдулрашид Садулаев

Отсутствие паники, холодная голова в ключевые моменты и принятие решений за считаные доли секунды. Всё это присуще одному из лучших борцов на Земле — абсолютному №1. Абдулрашид Садулаев выиграл у себя на планете все турниры и готов покорить просторы нашей Вселенной. Русский танк не боится звёздной пыли, встречи с инопланетянами и всегда добивается нужного результата. Такой характер есть у настоящего чемпиона, который без проблем возьмёт на себя обязанности командира миссии.

Сидни Кросби

Командир миссии должен пользоваться безграничным уважением в коллективе, именно таким является Кросби. Ни один человек, проведший с ним бок о бок хоть одну игру, никогда не ставил под сомнение авторитет Сида.

Канадец в решающий момент никогда не зарывает голову в песке, думая, что всё решится само собой. Он идёт и показывает собственным примером, как надо добиваться цели, будь то тренировка за закрытыми дверьми или финал Олимпиады.

Новак Джокович

Хладнокровие, непоколебимость и самоконтроль – лишь частица во вселенной ценных качеств, присущих Новаку Джоковичу. Сербский мальчик из бедной семьи в одиночку прошёл путь до 98% мировых рекордов. Единственный среди мужчин выиграл 24 турнира «Большого шлема», а в 37 лет наконец дотянулся до заветной мечты – олимпийского золота. Если у Новака есть цель – он не посмотрит по сторонам. Возьмёт только верных людей, распределит задачи и приведёт всю команду к звёздам. Да и легенды из одиночных видов спорта всегда вызывают особенный трепет и уважение, правда?

Пилот

Профиль: это про исполнение здесь и сейчас. Когда наступает решающий момент, именно он «ведёт корабль». Точно, спокойно и без лишних эмоций.

Это спортсмен, которому можно отдать последний бросок, решающий пенальти или финальный розыгрыш – и быть уверенным, что он не дрогнет.

Кто надёжнее под максимальным давлением — гений момента или машина стабильности?

Гарри Кейн

Кейн — это футбольный киллер «Баварии», которому для выполнения миссии хватает полупустой обоймы. Поставь его пилотировать хоть звёздный крейсер, хоть огромную ржавую консервную банку, можно не переживать — результат будет. Любые космические преграды станут для него пшиком, потому что пережил он и так достаточно — и со всем блестяще справлялся. Гарри отчисляли из академии «Арсенала», мотали по арендам вдали от АПЛ, не замечали в «Тоттенхэме». А когда заметили и тот выстрелил, со скептицизмом называли игроком одного сезона. Сколько теперь таких сезонов? Собьётесь со счёта. Лучший бомбардир клуба в истории. Человек, способный вывести «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, автоматически должен побеждать в таком голосовании. Если надо — и форварда-опорника сыграет. А потом атаку замкнёт. Голов у него, кстати, уже больше 500.

Арина Соболенко

Женщина на корабле – к большой удаче и неземному успеху! Особенно если это первая ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска на лету схватывает новую информацию, тут же удачно применяет её на практике и берёт самые элитные и ценные трофеи, что только есть в теннисе. Например, четыре «Больших шлема» за последние три года в условиях невероятной конкуренции в женском туре. Соболенко всегда готова взять на себя ответственность и принять волевое, смелое решение. И космические скорости Арине не страшны: её удар справа в среднем летит под 130 км/ч, подача – под 180 км/ч. Даже быстрее, чем у некоторых игроков в мужском туре.

Йоханнес Клебо

Человек, который демонстрирует немыслимую выносливость. Такие как он выжидают нужного момента и атакуют тогда, когда у остальных иссякли все ресурсы. Ему уже знакомы все нюансы передвижения по космосу, ибо в своей жизни Йоханнес не просто передвигается, а летит с немыслимой скоростью, удерживая при этом равновесие и сохраняя тело в безопасности. Организм короля лыж с самого детства готовился к серьёзным испытаниям, и, кажется, момент истины для Клебо уже настал.

Леон Маршан

В космосе важна любая деталь, будь то касание кнопок в аппаратной корабля или же отталкивание от поверхности в невесомости. Если вы ищете капитана, способного действовать быстро и слаженно, то повелитель воды на Земле идеален для этой космической миссии. Леон не бросается вперёд к неизведанным звёздам без плана, не делает фальстартов, а знает, когда нужно прибавить, чтобы точно в назначенный час и секунду достичь цели.

Дмитрий Бивол

Для любого пилота важно хладнокровие: сохранять самообладание и трезвый расчёт даже в самых стрессовых ситуациях — редкий дар, которому нельзя научить. Дмитрий Бивол был абсолютно спокоен, даже когда его пытался вырубить самый страшный нокаутёр дивизиона. Российский боксёр не просто пытался выжить, но и успевал забирать микроэпизоды за счёт невероятной скорости мысли и тела. Спокойствие и острый ум Бивола точно пригодились бы любой космической команде.

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид давно доказал, что он может управлять любым летательным средством: хоть самым совершенным, хоть разваливающимся на ходу. У пилота должен быть огромный набор инструментов для выполнения цели. У Макди с этим проблем не будет – он умеет то, что другие даже в голове воспроизвести не способны.

Ситуации могут произойти разные, но у человека, мыслящего максимально широко, всегда найдётся решение, а внутреннее знание собственного совершенства позволит с холодной головой закончить начатое.

Инженер системы

Профиль: мозг миссии. Он понимает, как всё устроено, видит события на несколько шагов вперёд и находит решения там, где другие пугаются хаоса.

Без него команда может быть яркой, но не станет устойчивой: именно он связывает всё в работающую систему.

Кого взять – интуитивного гения или холодного архитектора игры?

Лионель Месси

Если бы размер мозга был прямо пропорционален футбольному интеллекту, Месси не смог бы ходить. Потому что голова тогда перевесила бы всё его тело. Лео читает игру как открытую книгу. И если для большинства она по сложности сопоставима с курсом высшей математики, то для него — словно азбука. Космос загадочен и изведан далеко не полностью. Прямо как техника и дриблинг аргентинского гения — вместе с журналистами эту контролируемую хаотичность должны изучать учёные. Лучший кандидат на роль инженера системы ещё не родился. Лионеля оправданно называют инопланетянином. Путешествуя по космическим просторам, может, получится найти его реальных сородичей. На борт обязательно захватим восемь «Золотых мячей» Лео.

Никола Йокич

Если в космической команде ищут человека, который понимает ритм игры на интуитивном уровне, тут бесполезно искать кого-то лучше, чем Никола Йокич. Для него происходящее на/в космосе (как и на паркете) — как карта для хорошего пилота: он сразу видит каждую деталь. Йокич заранее предугадывает любые проблемы и их решения. С ним даже самые неприятные сюрпризы не выбивают команду из колеи — всегда найдётся запасной план.

Фернандо Алонсо

Годы – если не десятилетия — без быстрейшей техники научили двукратного чемпиона Формулы-1 смирению и сверхспособности выжимать из имеющихся возможностей всё. Причём нередко — какими-то креативными, нестандартными средствами. Изменить технику пилотажа, неожиданно для соперников замедлиться или ускориться, заранее просчитать тактику оппонентов — за всем этим обращайтесь к опытнейшему Деду из Испании. Так что если в полёте что-то пойдёт не так, именно Фернандо подскажет, как побороть технические неполадки.

Магнус Карлсен

Магнус с детства просчитывает ходы, оценивает риски и крайне редко допускает фатальные ошибки. Он знает то, что другим даже неведомо. Любые попытки внеземных цивилизаций сбить с курса космический корабль будут пресечены, ведь у Магнуса в голове есть несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Он не просто мозг, а адронный коллайдер космической миссии, который видит слабые точки и преобразует их в сильные стороны. Согласитесь, такая живая машина нужна как воздух?!

Никита Кучеров

Кучеров – человек, в мозг которого зашит беспроводной компьютер, безошибочно выбирающий не только правильное, но и по редкости эффектное решение. Никита даже из рванного и никому не нужного материала, найденного в давно забытом сарае, сошьёт что-то уникальное. Своим нестандартным мышлением, умением управлять темпом и читать ситуацию на несколько ходов вперёд он строит настолько прочные связи, что для их познания не хватит и самой большой библиотеки в мире.

Пётр Гуменник

В фигурном катании мало кто выделяется умом — уж слишком много сил и времени занимает этот вид спорта. Но Пётр Гуменник сумел добиться выдающихся результатов и на льду, и в учёбе — он сдал ЕГЭ на солидные баллы и даже пробил «сотку» по информатике. Да и вообще Петя известен как «стратег», чья тактика действительно работает: он отобрался на Олимпиаду, выступил на ней очень достойно и добился огромной популярности просто за то, что он такой, какой есть. Его даже в шутку называют «сыном маминой подруги» — настолько он хорош во всём.

Герой открытого космоса

Профиль: это тот, кто выходит в самые опасные условия. Когда риск максимальный, а запас прочности на нуле – именно он идёт вперёд.

Герой открытого космоса – про выносливость, характер и умение действовать в хаосе, где нет права на слабость.

Кто выдержит больше – хладнокровный разрушитель или эмоциональный боец?

Ислам Махачев

Отчаянно смелый, нереально сильный и при этом уникально скромный. Россиянина точно можно назвать экстремалом: он уже много лет выходит драться с лучшими бойцами планеты и даже успешно сменил весовую категорию. Про готовность к перегрузкам и говорить ничего, если учитывать, какие физические страдания испытывает любой боец при весогонке. Махачев отлично подходит на роль героя любой космической комиссии.

Даниил Медведев

Теннисист с высочайшим уровнем интеллекта. Спортсмен, который помнит счёт своих первых побед, легко решает математические задачи и свободно говорит на трёх языках. Он делает экстраординарно всё: мыслит, принимает решения на корте, играет, побеждает. Медведев во время напряжённых матчей выдаёт такие легендарные цитаты, как «Я хардовый специалист» и «Ты маленькая кошка (small cat)». А ещё выдерживает пятичасовые марафоны на «Шлемах». Идеальный кандидат.

Макс Ферстаппен

Четырёхкратный чемпион мира не потянет роль командира: важные переговоры между членами экипажа превратятся в эмоциональные пререкания. Но когда ставки уже сделаны и кто-то должен взять на себя ответственность, выжав из этой «консервной банки» все 120% — зовите Макса. Поворчит, стиснет зубы и с задачей справится. Перегрузки? Не смешите Ферстаппена. Выживание в хаосе? Просто взгляните на нынешний из «Ред Булл», откуда ушли почти все, с кем Макс брал титулы.

Александр Большунов

Хаос – привычная среда для Сан Саныча. В этих условиях он выиграл три олимпийских золота и стал чемпионом мира. У Большунова — горячее сердце, которому ему поможет в холодном и всё ещё незнакомом для людей космосе. Километр за километром Александр дойдёт до цели, даже если ради этого нужно будет пожертвовать собственным комфортом, ведь любой вызов не может пройти без его участия! С ним можно быть уверенным — с дистанции наш корабль не сойдёт!

Арман Дюплантис

Бесстрашный и неутомимый! Арман Дюплантис не просто прыгун с шестом, а человек, раздвигающий границы возможного. Он уже доказал людям, что может улететь далеко и вернуться. И что выдерживает любые нагрузки, делая последнюю попытку победной. А теперь Арман поможет набрать высоту космической миссии в составе звёздного десанта.

Федерико Вальверде

Ох, этот человек смог бы своей великой многозадачностью заменить вообще весь экипаж нашего космического корабля. Но тогда ему стало бы скучно, поэтому ради приличия всё же соберём полный набор. Вальверде делает разницу абсолютно на любом участке поля. Разве что в ворота пока не вставал. Перегрузки для остальных — лёгкая прогулка для него. Хаос — его второе имя. Прибить могучий «Манчестер Сити» хет-триком за 22 минуты, будучи полузащитником, — что-то на непревзойдённом. Соперники терялись при его перемещениях. В Суперкубке Испании — 2020 он ценой удаления в самой концовке не дал забить «Атлетико». Рамос крикнул «прикончи его» — и Вальверде свалил форварда при выходе один на один. А «Реал» после этого победил в серии пенальти. Даже не раздумывайте, Федерико проявит героизм и в космической миссии.

Евгений Малкин

В 39 лет Малкин пережил множество травм, соперники нещадно долбили его в каждой игре, люди списывали со счетов, но он шёл дальше, невзирая на боль, и жертвовал собой во имя результата, который для него был определяющим.

Он везде был номером два – в сборной после Овечкина, в клубе после Кросби. Но это не мешало ему в ключевые моменты становиться героем: эпизода, матча, кубка. Причём тем, кто плащ обычно не носит, ему это и не надо.

Александра Трусова

Она — фигуристка, которая буквально перевернула женское одиночное катание и сотворила настоящую революцию. Для неё нет понятия «страх» — она даже после рождения ребёнка выходит на лёд и делает многооборотные прыжки так, как умеет только она. В фигурном катании просто нет и вряд ли в ближайшее время будет кто-то, подобный ей. Не зря именно Саше дали её знаменитое прозвище Русская ракета.

Руководитель ЦУП

Профиль: этот человек не на корабле, но без него миссия невозможна.

Это стратег – видит картину целиком, управляет процессом на дистанции и принимает решения, влияющие на всех. Руководитель Центра управления полётами – про контроль, расчёт и понимание системы лучше, чем у любого внутри неё.

Кому доверить управление — великому тактику или интуитивному гению игры?

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Как-то Гвардиола сказал: «Мои игроки бесценны. Не знаю, сколько титулов мы выиграем, но это ни капельки не изменит моего мнения о них». Пеп как никто другой умеет управлять звёздными коллективами и мудрой дипломатией выжимать из них максимум. А наш космический как раз будет таким. Его «Барселону» не просто так называют лучшей в истории, хоть она и уступает по титулам Лиги чемпионов «Реалу» образца 2010-х. Головокружительный футбол той «Барсы» очаровывал, эмоции не обманешь. «Ман Сити» Гвардиолы стал династией и точно одной из самых успешных команд в истории АПЛ. Другая цитата испанца: «Я просто тренер, а не Гарри Поттер. Но на поле командуют не тренеры, а мяч». Кому ещё возглавлять миссию с таким набором эгоманьяков?

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб после завершения бойцовской карьеры превратился в эталонного руководителя. Он успевает заниматься бизнесом, создал собственный промоушен, а главное — показал себя великолепным тренером. Под руководством Хабиба стал чемпионом UFC Ислам Махачев, а Усман Нурмагомедов выиграл титул PFL. Хотя большинство подопечных Хабиба связаны со своим наставником родственными или дружескими связями, Орёл не допускает панибратства: тренировки под началом Нурмагомедова славятся невероятной сложностью, а во время боёв он требует неукоснительного выполнения инструкций. Именно такой руководитель нужен космической миссии — мудрый, опытный и жёсткий.

Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе

Когда Этери Георгиевна каталась сама, то больших успехов она не достигла. Зато её ученики известны на весь мир: и это уже не только девочки с четверными прыжками, но и мужчины, и спортивные пары. В женской одиночке она сотворила революцию, после которой из года в год именно ученицы Тутберидзе завоёвывали многочисленные награды на самых разных турнирах. Дети мечтают тренироваться у Этери, чтобы добиться успехов. А она сама просто делает свою работу под своим знаменитым девизом: «Работаем дальше!».

Кого не хватило в предложенных списках? Пишите в комментариях!