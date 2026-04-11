Очередной матч РПЛ, который хочется поскорее забыть

Хотя в старт «Рубина» вернулся Даку, а «Оренбург» снова не проиграл.

В прошлом туре Мирлинд Даку наконец-то сыграл за «Рубин» – впервые за четыре месяца. В матче с «Сочи» (1:0) он вышел на 22 минуты и особо ничем не отметился. А вот с «Оренбургом» начал биться в старте. И тоже остался незамеченным.

Оренбуржцы перестроились на схему с тремя центральными защитниками, отзеркалив расстановку казанцев. В атаке они всё равно выглядели интереснее. Однако голов зрители так и не дождались. Да и сценарий игры особо к ним не располагал.

Впервые в этом сезоне Мир РПЛ сыграл 19-летний воспитанник казанцев Васильев, составив дуэт в полузащите с Сааведрой. Ещё из необычного – рокировка Рожкова на Нижегородова слева. Ильдар Ахметзянов же отправил в центр обороны сразу и Паласиоса, и Татаева, и Хотулёва.

И Даку, и другие атакующие игроки обеих команд никак себя не проявляли. Общие 0,2 ожидаемого гола к 35-й минуте – сонное царство. Ну как общие, практически целиком оренбургские. «Рубин» больше контролировал мяч и заставлял Ду Кейроса часто фолить, но вообще не бил по воротам. «Оренбург» старался остро колоть в контрвыпадах и всё равно долго толком не беспокоил Ставера.

Только под конец первого тайма игра временно оживилась. Безруков не попал в дальнюю девятку, хотя всё равно ранее залез в офсайд. Татаев замыкал головой под перекладину после стандарта от Томпсона. Ставер справился и вскоре запустил шикарную контратаку, завершившуюся кручёным ударом Грипши с линии штрафной. Овсянников отбил перед собой, но добивания не последовало.

Во второй половине «Оренбург» уже диктовал условия: не уступал по владению и порой откровенно вжимал казанцев в штрафную. Тем не менее обходилось без голевых моментов.

Даку всё-таки забил, причём очень даже эффектно: перекинул мяч через Овсянникова. Радость Мирлинда перечеркнул явный офсайд.

Встреча завершилась логичными нулями на табло, пусть команда Франка Артиги и активизировалась в концовке с выходом Кабутова. «Рубин» должен радоваться ничьей. Казанцы заметно уступили и по количеству ударов (5:14), и по ожидаемым голам (0,40 xG на 0,69 xG).

Интересно, как сейчас дела у Рашида Рахимова, которого критиковали за скучный футбол? Три последние встречи «Рубина» – один гол. Такую игру смотреть тяжеловато.