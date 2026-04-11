Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Вторая лига — 2025/2026, Машук-КМВ, Артур Садиров, рекорд российского футбола по ничьим подряд, разбор игры команды

Главная аномалия нашего футбола прямо сейчас. «Машук–КМВ» идёт на национальный рекорд
Александр Симбирский
«Машук–КМВ» идёт на национальный рекорд
Семь ничьих подряд — до такого не дотянулось даже армавирское «Торпедо» Карпина. Но за «Машуком» стоит следить не только поэтому.

Рекордные цифры и серии действуют на людей магическим образом. Даже те, кто не следит за хоккеем, наблюдали за количеством шайб Александра Овечкина в НХЛ. Из свежего можно вспомнить болельщика «МЮ», который превратился в персонажа из типичной глэм-рок группы, но так и не дождался пятой победы подряд.

У фанатов российского футбольного андеграунда сейчас тоже появился свой «сериал». «Машук-КМВ» из Leon-Второй лиги «А» решил, что в футболе больше нет побед и поражений. Семь туров – семь ничьих. Разбираем уникальный старт одной из самых интересных команд нашего подземелья.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
Не начался
Машук-КМВ
Пятигорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Артур Садиров и его банда

Официальная дата рождения «Машука» – 1936 год. Тогда команда из Пятигорска называлась «Динамо». Клуб много раз менял имена, в 1990-х на время потерял профессиональный статус, но потом полноценно вернулся на футбольную карту. «КМВ» в имени – это Кавказские Минеральные Воды.

Высшее достижение «Машука» – 13-е место в Первом дивизионе – 2006. Вскоре клуб вылетел во Вторую лигу и долгое время обитал в зоне «Юг». В 2023 году главным тренером стал Артур Садиров (бывший игрок команды и бывший главный тренер «Анжи»), с которым команда вышла в «Серебро». В сезоне-2024/2025 «Машук-КМВ» поднялся в «Золото». По итогам весеннего этапа команда заняла третье место и вышла в стыковые матчи за право сыграть в Лиге Pari.

Если вы забыли структуру Второй лиги — тут все есть:
Масштабное превью Второй лиги. Трансферы, итоги зимы, фавориты и ожидания на весну
Увы, до стыков дело не дошло. У «Машука-КМВ» скромные ресурсы – клуб просто не получил лицензию РФС-2. В итоге в стыки отправился «Волгарь», который уступил «Челябинску». Первый этап «Золота»-2025/2026 команда завершила на четвёртом месте – всего на три очка отстали от осенних чемпионов из «Велеса».

«Машук-КМВ» запомнился атлетичным футболом и харизматичным набором футболистов. Многие называют команду «авторским проектом Садирова». Для Второй лиги этой действительно уникальное явление – показывать такие результаты с крайне ограниченными финансами.

Отдельная интрига – личное противостояние тренера «Машука-КМВ» и Алексея Стукалова, который возглавляет «Велес». У них возник конфликт во время одного из матчей. «Его поведение никуда не годится ни по-мужски, ни по спортивному принципу», – вот такой фразой Садиров охарактеризовал Стукалова.

Сергей Курманов
комментатор матчей ФНЛ

«Я бы не сказал, что это какой-то особенный футбол. Так играют многие команды из наших низов. «Машук-КМВ» ориентирован на физическое давление. Крепкая и выносливая команда. Здорово играют без мяча на своей половине поля. Постоянно затягивают соперника в борьбу — похожи в этом на типичного дагестанского бойца из UFC (Садиров как раз из Дагестана). Есть дисциплина. Позиционная структура. Чётко расписаны функции и роли футболистов. Впрочем, минусы тоже есть. Главная болезнь — это креатив. Существуют проблемы с созиданием. Ну и завершение моментов — отдельная боль. Многие ничейные матчи из текущей серии — как раз прямое следствие плохой реализации».

«Машуку-КМВ» действительно не везёт. За семь встреч команда создала 8,47 xG (ожидаемые голы, седьмое место в лиге по этому показателю), но забила всего три мяча. Пропустила, кстати, тоже всего три – столько же у лидирующего «Велеса». По ожидаемым пропущенным (4,26 xGA) «Машук-КМВ» – абсолютно лучшая команда в «Золоте».

МатчРезультатxG «Машука-КМВ»xG соперников
«Волгарь» – «Машук-КМВ»0:01,310,02
«Машук-КМВ» – «Текстильщик»0:00,730,38
«Торпедо Миасс» – «Машук-КМВ»1:10,991,09
«Машук-КМВ» – «Ленинградец»0:01,000,25
«Родина-2» – «Машук-КМВ»0:01,131,05
«Машук-КМВ» – «Иртыш»1:11,890,39

Сразу четыре по 0:0! Можно только представить, как рады болельщики и комментаторы. Если без шуток – в шести из семи матчей «Машук-КМВ» был острее у чужих ворот. Единственные, кто «перебил» команду Садирова по xG – «Торпедо Миасс», которые любят играть в атакующем стиле. Во встречах с «Иртышом», «Ленинградцем» и «Волгарём» было огромное преимущество по моментам. Не залетело.

Это рекорд?

Пока ещё нет. Но «Машук-КМВ» уже повторил рекорд московского «Динамо» – в 1998 году они выдали отрезок из семи ничьих подряд. В Первой лиге до такого пока ещё никто не дотянулся. Хотя вот у Валерия Карпина в армавирском «Торпедо» была неплохая попытка – стартовали в сезоне-2015/2016 с пяти встреч подряд по 0:0. А «Машуку» до вечного рекорда осталась всего одна ничья.

«Валера, сам выйди и забей!». Как за Карпина болеют в Армавире
Видео
«Валера, сам выйди и забей!». Как за Карпина болеют в Армавире

Весной 2024-го на рекорд шёл «Текстильщик» из Иванова – команда Дмитрия Кириченко оформила серию из семи ничейных матчей в «Серебре». Тогда в дело вмешалась «Калуга», разгромившая «Текстильщик» со счётом 4:1.

А помните, был такой «Горняк» из города Учалы? В сезоне-2011/2012 тоже сыграли вничью семь встреч подряд. Это было во времена Второго дивизиона. Прервали серию на «Носте» (поражение 0:3), которая сейчас рисует гениальные картинки.

«Кубань» при смерти, Яндекс общается с «Торпедо», мемище из «Урала-2». Главное в ФНЛ
«Кубань» при смерти, Яндекс общается с «Торпедо», мемище из «Урала-2». Главное в ФНЛ

«Ничейная серия «Машука-КМВ» – стечение обстоятельств, – продолжает Сергей Курманов. – Но закономерности всё равно есть. И их можно было отследить по предыдущим выступлениям команды Садирова. Об этом я уже говорил выше. Крепкая оборона, проблемы с креативом у чужих ворот. Люди меняются, приходят новые футболисты, а стиль остаётся прежним».

Ещё нюанс – домашний стадион команды в Пятигорске находится на реконструкции (как раз под лицензию РФС), которая закончится летом. Сейчас «Машук-КМВ» играет в Ессентуках. Возможно, город-курорт тоже создаёт «миролюбимую» атмосферу.

Почему за «Машуком-КМВ» надо следить?

Потенциальный рекорд по ничьих подряд – это, конечно, супер. Есть что показать Юргену Рёберу, который вместе с «Сатурном» выбил 12 ничьих в РПЛ-2008 (хоть и не подряд). Однако «Машук-КМВ» интересен не только своей серией. Это боевая команда, в которой многие футболисты прокачивают себя.

Например, фактурный форвард Анзор Хутов (ему сейчас 29) до 24 лет вообще бегал в любителях и работал охранником. Есть и другие интересные игроки.

«Сложно кого-то выделить персонально. У Садирова выстроенная система и чёткая схема (3-5-2), в которой можно менять отдельные элементы, – говорит Сергей Курманов. – В составе много универсальных футболистов. Особняком стоит Раджаб Гусенгаджиев. 10-й номер, но играет в тройке центральных защитников. Изначально – опорник. Может играть «восьмёрку». Ему 24 года, находится на карандаше у многих крепких команд. Очень «объёмный» исполнитель, у него три сердца. Есть хороший дальний удар. Хорош в отборе».

Ещё один пример универсального солдата – 27-летний защитник Чингиз Магомадов. Воспитанник «Ахмата», играл в РПЛ за «Урал», выступал за «КАМАЗ», ульяновскую «Волгу» и «Велес». Был правым защитником, но у Садирова переместился в центр обороны. Обладает страшной «пушкой» в духе Дениса Колодина – его дальние удары с правой ноги наводят ужас на соперников.

Чингиз Магомадов (№95)

Чингиз Магомадов (№95)

Фото: fcmashuk.ru

Прошлым летом «Машук-КМВ» даже заработал на продаже одного из лидеров – креативный вингер Марат Тлехугов отправился в костромской «Спартак». За него заплатили € 33 тыс.

Вратарь Олег Суворов, левый латераль Астемир Абазов, центрдеф Рустам Мачилов, цепкий нападающий Магомед Абакаров и многие другие – Садиров выстроил проект, который навязывает конкуренцию даже более богатым конкурентам. Если у клуба всё будет стабильно с деньгами и инфраструктурой – вполне возможно возвращение в Первую лигу в ближайшие несколько лет.

Заход на восьмую ничью подряд будет завтра – «Машук-КМВ» в гостях сыграет против «Сибири».

