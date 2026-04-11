Главная аномалия нашего футбола прямо сейчас. «Машук–КМВ» идёт на национальный рекорд

Семь ничьих подряд — до такого не дотянулось даже армавирское «Торпедо» Карпина. Но за «Машуком» стоит следить не только поэтому.

Рекордные цифры и серии действуют на людей магическим образом. Даже те, кто не следит за хоккеем, наблюдали за количеством шайб Александра Овечкина в НХЛ. Из свежего можно вспомнить болельщика «МЮ», который превратился в персонажа из типичной глэм-рок группы, но так и не дождался пятой победы подряд.

У фанатов российского футбольного андеграунда сейчас тоже появился свой «сериал». «Машук-КМВ» из Leon-Второй лиги «А» решил, что в футболе больше нет побед и поражений. Семь туров – семь ничьих. Разбираем уникальный старт одной из самых интересных команд нашего подземелья.

Артур Садиров и его банда

Официальная дата рождения «Машука» – 1936 год. Тогда команда из Пятигорска называлась «Динамо». Клуб много раз менял имена, в 1990-х на время потерял профессиональный статус, но потом полноценно вернулся на футбольную карту. «КМВ» в имени – это Кавказские Минеральные Воды.

Высшее достижение «Машука» – 13-е место в Первом дивизионе – 2006. Вскоре клуб вылетел во Вторую лигу и долгое время обитал в зоне «Юг». В 2023 году главным тренером стал Артур Садиров (бывший игрок команды и бывший главный тренер «Анжи»), с которым команда вышла в «Серебро». В сезоне-2024/2025 «Машук-КМВ» поднялся в «Золото». По итогам весеннего этапа команда заняла третье место и вышла в стыковые матчи за право сыграть в Лиге Pari.

Увы, до стыков дело не дошло. У «Машука-КМВ» скромные ресурсы – клуб просто не получил лицензию РФС-2. В итоге в стыки отправился «Волгарь», который уступил «Челябинску». Первый этап «Золота»-2025/2026 команда завершила на четвёртом месте – всего на три очка отстали от осенних чемпионов из «Велеса».

«Машук-КМВ» запомнился атлетичным футболом и харизматичным набором футболистов. Многие называют команду «авторским проектом Садирова». Для Второй лиги этой действительно уникальное явление – показывать такие результаты с крайне ограниченными финансами.

Отдельная интрига – личное противостояние тренера «Машука-КМВ» и Алексея Стукалова, который возглавляет «Велес». У них возник конфликт во время одного из матчей. «Его поведение никуда не годится ни по-мужски, ни по спортивному принципу», – вот такой фразой Садиров охарактеризовал Стукалова.

Сергей Курманов комментатор матчей ФНЛ «Я бы не сказал, что это какой-то особенный футбол. Так играют многие команды из наших низов. «Машук-КМВ» ориентирован на физическое давление. Крепкая и выносливая команда. Здорово играют без мяча на своей половине поля. Постоянно затягивают соперника в борьбу — похожи в этом на типичного дагестанского бойца из UFC (Садиров как раз из Дагестана). Есть дисциплина. Позиционная структура. Чётко расписаны функции и роли футболистов. Впрочем, минусы тоже есть. Главная болезнь — это креатив. Существуют проблемы с созиданием. Ну и завершение моментов — отдельная боль. Многие ничейные матчи из текущей серии — как раз прямое следствие плохой реализации».

«Машуку-КМВ» действительно не везёт. За семь встреч команда создала 8,47 xG (ожидаемые голы, седьмое место в лиге по этому показателю), но забила всего три мяча. Пропустила, кстати, тоже всего три – столько же у лидирующего «Велеса». По ожидаемым пропущенным (4,26 xGA) «Машук-КМВ» – абсолютно лучшая команда в «Золоте» .

Матч Результат xG «Машука-КМВ» xG соперников «Волгарь» – «Машук-КМВ» 0:0 1,31 0,02 «Машук-КМВ» – «Текстильщик» 0:0 0,73 0,38 «Торпедо Миасс» – «Машук-КМВ» 1:1 0,99 1,09 «Машук-КМВ» – «Ленинградец» 0:0 1,00 0,25 «Родина-2» – «Машук-КМВ» 0:0 1,13 1,05 «Машук-КМВ» – «Иртыш» 1:1 1,89 0,39

Сразу четыре по 0:0! Можно только представить, как рады болельщики и комментаторы. Если без шуток – в шести из семи матчей «Машук-КМВ» был острее у чужих ворот. Единственные, кто «перебил» команду Садирова по xG – «Торпедо Миасс», которые любят играть в атакующем стиле. Во встречах с «Иртышом», «Ленинградцем» и «Волгарём» было огромное преимущество по моментам. Не залетело.

Это рекорд?

Пока ещё нет. Но «Машук-КМВ» уже повторил рекорд московского «Динамо» – в 1998 году они выдали отрезок из семи ничьих подряд. В Первой лиге до такого пока ещё никто не дотянулся. Хотя вот у Валерия Карпина в армавирском «Торпедо» была неплохая попытка – стартовали в сезоне-2015/2016 с пяти встреч подряд по 0:0. А «Машуку» до вечного рекорда осталась всего одна ничья.

Весной 2024-го на рекорд шёл «Текстильщик» из Иванова – команда Дмитрия Кириченко оформила серию из семи ничейных матчей в «Серебре». Тогда в дело вмешалась «Калуга», разгромившая «Текстильщик» со счётом 4:1.

А помните, был такой «Горняк» из города Учалы? В сезоне-2011/2012 тоже сыграли вничью семь встреч подряд. Это было во времена Второго дивизиона. Прервали серию на «Носте» (поражение 0:3), которая сейчас рисует гениальные картинки.

«Ничейная серия «Машука-КМВ» – стечение обстоятельств, – продолжает Сергей Курманов. – Но закономерности всё равно есть. И их можно было отследить по предыдущим выступлениям команды Садирова. Об этом я уже говорил выше. Крепкая оборона, проблемы с креативом у чужих ворот. Люди меняются, приходят новые футболисты, а стиль остаётся прежним».

Ещё нюанс – домашний стадион команды в Пятигорске находится на реконструкции (как раз под лицензию РФС), которая закончится летом. Сейчас «Машук-КМВ» играет в Ессентуках. Возможно, город-курорт тоже создаёт «миролюбимую» атмосферу.

Почему за «Машуком-КМВ» надо следить?

Потенциальный рекорд по ничьих подряд – это, конечно, супер. Есть что показать Юргену Рёберу, который вместе с «Сатурном» выбил 12 ничьих в РПЛ-2008 (хоть и не подряд). Однако «Машук-КМВ» интересен не только своей серией. Это боевая команда, в которой многие футболисты прокачивают себя.

Например, фактурный форвард Анзор Хутов (ему сейчас 29) до 24 лет вообще бегал в любителях и работал охранником. Есть и другие интересные игроки.

«Сложно кого-то выделить персонально. У Садирова выстроенная система и чёткая схема (3-5-2), в которой можно менять отдельные элементы, – говорит Сергей Курманов. – В составе много универсальных футболистов. Особняком стоит Раджаб Гусенгаджиев. 10-й номер, но играет в тройке центральных защитников. Изначально – опорник. Может играть «восьмёрку». Ему 24 года, находится на карандаше у многих крепких команд. Очень «объёмный» исполнитель, у него три сердца. Есть хороший дальний удар. Хорош в отборе».

Ещё один пример универсального солдата – 27-летний защитник Чингиз Магомадов. Воспитанник «Ахмата», играл в РПЛ за «Урал», выступал за «КАМАЗ», ульяновскую «Волгу» и «Велес». Был правым защитником, но у Садирова переместился в центр обороны. Обладает страшной «пушкой» в духе Дениса Колодина – его дальние удары с правой ноги наводят ужас на соперников.

Чингиз Магомадов (№95) Фото: fcmashuk.ru

Прошлым летом «Машук-КМВ» даже заработал на продаже одного из лидеров – креативный вингер Марат Тлехугов отправился в костромской «Спартак». За него заплатили € 33 тыс.

Вратарь Олег Суворов, левый латераль Астемир Абазов, центрдеф Рустам Мачилов, цепкий нападающий Магомед Абакаров и многие другие – Садиров выстроил проект, который навязывает конкуренцию даже более богатым конкурентам. Если у клуба всё будет стабильно с деньгами и инфраструктурой – вполне возможно возвращение в Первую лигу в ближайшие несколько лет.

Заход на восьмую ничью подряд будет завтра – «Машук-КМВ» в гостях сыграет против «Сибири».