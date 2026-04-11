Кошмар «Балтики»! Потеряли главную звезду, устроили камбэк, но пропустили чудо-гол в конце

Кроме замены Хиля, были ещё две вынужденные! Штрафной «Пари НН» в концовке просто шикарен — Калининград снова не выигрывает.

«Балтика» второй тур подряд не сумела обыграть соперника, борющегося за выживание в Мир РПЛ. Неделю назад калининградцы потеряли очки в выездном матче с махачкалинским «Динамо», а сегодня – в домашнем с «Пари НН». Теперь команда Андрея Талалаева может выпасть из топ-4.

Сюрприз перед стартом встречи – отсутствие в воротах «Балтики» Бориско. Голкипер сборной России не попал в заявку хозяев из-за повреждения, его подменял Кукушкин. Для 23-летнего воспитанника «Зенита» это было лишь второе за карьеру выступление в РПЛ. Впервые он сыграл ещё в 2023 году за… «Пари НН»! Как раз из нижегородского клуба Иван и перешёл в калининградский.

Алексей Шпилевский подстроил свою команду под «Балтику» – вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. «Пари» начал игру по-парижски: выбил мяч к угловому флажку соперника в стиле «ПСЖ». Но гости зря старались, ведь в составе хозяев есть Бевеев. Мастер аутов докинул мяч обратно почти до центра поля. Нижегородцы в дебюте встречи не дождались штурма от калининградцев, а на восьмой минуте реализовали первый же голевой момент. Коледин «обокрал» Манелова, сделал пас на ход Сефасу, и реактивный ямаец ушёл от колумбийца как от стоячего. Сблизился с Кукушкиным – покатил между ног вратарю.

У «Балтики» почему-то не было привычной лёгкости в этот отрезок игры. Да и пропущенный гол подкосил команду Талалаева, который, к слову, тоже отсутствовал на скамейке из-за дисквалификации и перенесённой накануне операции на желудочно-кишечном тракте. Первого удара по воротам «Пари НН» калининградские болельщики ждали довольно долго. Хуже того, по истечении получаса «Балтика» потеряла своего лучшего бомбардира Хиля. Сальвадорец, оступившись на ровном месте, получил травму – смог уйти с поля только с помощью сотрудников медицинского штаба.

«Балтика» более-менее разыгралась и прижала «Пари НН» лишь ближе к перерыву. Хозяева стали зарабатывать опасные стандарты – Максим Петров зарядил со штрафного в штангу. Это был лучший шанс калининградцев. В створ за весь первый тайм «Балтика» нанесла всего два удара в створ. Столько же, сколько нижегородцы.

Игра в целом шла по плану Шпилевского. А ведь «Пари НН» до этого тура был единственной командой РПЛ, которая не потеряла ни одного очка после того, как вела в счёте. Шесть таких случаев – шесть побед! Тем не менее уже через три минуты после начала второго тайма «Балтика» сравняла счёт. Сыграли замены (ещё две тренерский штаб Талалаева сделал в перерыве). Зимний новичок Ласерда, вышедший вместо Хиля, заработал штрафной в правом полуфланге метрах в 17-18 от ворот, а Чивич идеально исполнил его. Босниец пробил низом – Медведев пропустил в ближний угол. Да и Тичич своим движением «укоротил» стенку.

Тем временем футболисты продолжали ломаться. Возможно, из-за поля калининградского стадиона, чьё качество оставляет желать лучшего. Вскоре ушёл автор гола Чивич, дёрнувший заднюю поверхностью бедра, за ним – Йенне. Босниец сыграл менее четверти часа, а нигериец – полтайма. «Балтика» мучилась, «Пари НН» неплохо держался. Команда Шпилевского больше не давала хозяевам создавать голевые моменты, выигрывала единоборства. Но – недотерпела.

На 80-й минуте команда Талалаева заработала пенальти. В штрафной нижегородцев столкнулись Карич и Титков, судья Казарцев пошёл смотреть повтор и объявил – это фол. Словенец сделал движение в сторону соперника. 11-метровый реализовал Максим Петров. Медведев не угадал, куда прыгать.

Казалось, «Балтика» вытащила волевую победу. Но какая же развязка была у этой игры! В компенсированное время, заработав штрафной («привезённый» главным неудачником матча Андраде), «Пари НН» спас матч благодаря красивейшему голу. Исправился «автор» пенальти Карич. Словенец феноменально исполнил стандарт – забил ударом приблизительно с 25 метров от штанги.

Тем не менее в самой концовке «Балтика» получила ещё один шанс. Варатынов, придя на стандарт, простил «Пари НН».Центральный защитник, забивший в прошлом туре свой первый гол в РПЛ, просто не попал в створ из убойной позиции.