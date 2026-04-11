Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Ливерпуль — Фулхэм — 2:0, обзор матча АПЛ, чемпионат Англии по футболу, 11 апреля 2026, голы: Мохамед Салах, Рио Нгумоа

После всех проблем «Ливерпуль» пришёл спасать школьник. И сделал красоту!
Григорий Телингатер
Отчет «Ливерпуль» — «Фулхэм» — 2:0
А потом даже Салах забил.

Исак или Экитике – кто должен играть в центре нападения «Ливерпуля»? Такой вопрос беспокоил болельщиков в начале сезона. Теперь мы оказались в той точке, когда оба оказываются на скамейке, а на позиции форварда выходит Гакпо. Впрочем, уже не первый раз.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Нгумоа – 36'     2:0 Салах – 40'    

После провальной встречи в Париже (больше по игре, чем по счёту) команде Слота нужно было показать реакцию в матче с «Фулхэмом». И с первых минут мы её увидели. На «Энфилде» хозяева сразу забрали инициативу и создавали намного больше моментов, чем соперник. Нгумоа претендовал на пенальти, Гакпо опасно бил с дуги штрафной, а Салах – с острого угла. «Фулхэм» по большому счёту ответил на это только ударом Уилсона, который пытался закрутить в девятку, но чуть не попал.

А затем Нгумоа сделал красиво. Левый вингер на дриблинге вошёл в штрафную, раскачал соперника, создав себе пространство для удара, и пробил идеально в дальний угол. Второй гол в чемпионате для парня с очень быстрыми ногами. Он стал самым молодым игроком «Ливерпуля» отличавшимся в АПЛ на «Энфилде» (17 лет 225 дней). До этого он забил на выезде «Ньюкаслу».

Рио Нгумоа празднует гол

Фото: Liverpool FC/Getty Images

А через четыре минуты «Ливерпуль» забил снова. И опять нужно говорить о Нгумоа, который создал остроту и в этой атаке, войдя в штрафную с помощью дриблинга. В результате юниор отдал предголевую передачу, а завершил Салах. Впервые забил на «Энфилде» в АПЛ с 1 ноября 2025 года.

После того как «Ливерпуль» создал комфортное преимущество в первом тайме, хозяева играли уже спокойно и уверенно. В перерыве вместо Джонса вышел Гравенберх. Вскоре поле покинул и Нгумоа, который делал игру более хаотичной. И вроде у «Фулхэма» во втором тайме набралось аж 14 ударов, но они не оказались опасными, и лишь один из них пришёлся в створ. Что касается «Ливерпуля», то было заметно, насколько нацеленным оставался Салах. Он больше всех пробил по воротам в этом матче (пять раз).

Мохамед Салах забивает «Фулхэму»

Фото: Carl Recine/Getty Images

В результате «Ливерпуль» без особых проблем удержал победный счёт и укрепился на пятой строчке в таблице. На четыре очка отстаёт «Челси», у которого встреча в запасе. Правда, лондонцам спустя сутки играть с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» идёт на пятом месте, которое гарантирует попадание в ЛЧ:
Англия уже гарантировала себе пятую путёвку в ЛЧ. Почему так рано и кто ещё претендует?
