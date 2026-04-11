«Барселона» разгромом прикончила интригу в Испании! Такое «Реалу» не отыграть

«Реал» вновь допустил потерю, скатав 1:1 с «Жироной», и «Барселона» могла окончательно прикончить чемпионскую интригу в дерби с «Эспаньолом». Могла и прикончила. Как и полагается, разгромом.

Фермин не забивал с 31 января, проведя 15 сухих матчей подряд за «Барсу» и сборную Испании. Пусть даже всего в шести из них выйдя в старте. Серия подзатянулась и, как только стала юбилейной, прервалась! Нападающий на девятой минуте перевисел Ромеро на дальней штанге и замкнул подачу Ямаля с углового.

А на 25-й минуте эта же связка организовала и второй гол! Ямаль вырезал тонкую проникающую передачу внешней стороной стопы, а Ферран проскользнул между Калеро с Кабрерой и катнул в дальний угол. Даже удивительно, что Торрес реализовал два первых же шанса, а не привычно запорол несколько перед голом.

Без негатива, увы, тоже не обошлось: Мартин на ровном месте получил травму голеностопа и не вернулся на второй тайм. Заменил его Касадо. Ханс-Дитер Флик экспериментировал изначально. Гави формально занял левый фланг, но всё время смещался в центр, порой даже опускаясь ниже Педри. А Араухо, будучи номинальным правым защитником, частенько образовывал тройку с Мартином и Кубарси. В итоге, когда Мартина заменили, его позицию закрыл Гарсия, а позицию самого Эрика прикрыл Касадо.

Что касается других моментов, Дмитрович категорически отказывался пропускать от кого-либо, кроме Феррана. Особенно эффектными получились два кряду спасения, когда вратарь «Эспаньола» отразил выстрел Гарсии с подбора и тут же справился с добиванием Фермина.

В начале второй половины Торрес снова забил! Гарсия скидывал ему головой после ямалевского стандарта. Глазастые судьи на VAR разглядели там микроофсайд. Игрок «Эспаньола» находился ближе к своим воротам. И даже так плечо Гарсии на считаные сантиметры забралось за линию. Так 3:0 превратились в 2:1, поскольку уже через пару минут Лосано выиграл подбор и поразил дальний угол.

Флику нужно было поберечь лидеров перед ответной встречей Лиги чемпионов с «Атлетико». Ямаля, Педри и Гарсию менять немецкий тренер не захотел, зато рано убрал Гави с Бальде и заменил их на Рашфорда с Канселу. Позже и Ольмо с де Йонгом подменили Феррана с Фермином. Френки не играл в Ла Лиге с 22 февраля. Кунде с Левандовским вообще посмотрели весь матч с лавки.

«Эспаньол» после сокращения разницы в счёте активизировался и даже мячом начал владеть 28% – в первом тайме набралось всего 19%. Во второй половине больше «Барсы» подавал угловых и столько же бил по воротам. Лосано здорово простреливал на Фернандеса, а тот не успел замкнуть с близкого расстояния. Стань счёт 2:2, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось.

В итоге «Барселона» справилась с давлением и, более того, забила ещё дважды! Касадо выгрыз мяч в центре поля и шикарно отдал на ход Ямалю. Дмитрович вовремя выскочил вперёд, да выбил прямо в Ламина. Тот спокойно закатил в пустые ворота. А перехват Араухо привёл к мягкой закидушке де Йонга прямо на удар с лёта Рашфорда. Красиво!

Плюс девять очков от «Реала» за семь туров до конца – каталонцам уже можно вешать на шеи медали. Но праздновать рано: впереди ответная битва с «Атлетико», где нужно ликвидировать 0:2 после первой встречи.