Эпохальное назначение женщины главным тренером клуба топ-5 лиг Европы. Как Эта к этому шла

Получила лицензию УЕФА Pro, когда другие девушки не добрались до финала. Выигрывала ЛЧ и молодёжный ЧМ. А теперь будет вытаскивать «Унион».

Вау.

Новостей в наши дни уже столько, что даже самые ужасные и демотивирующие истории порой воспринимаются буднично. В спорте ситуация чуть получше, но к провалам или сенсациям мы тоже привыкли. И тут случилось это.

34-летняя Мари-Луиза Эта стала главным тренером берлинского «Униона». О назначении специалиста в статусе исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона-2025/2026 пресс-служба клуба Бундеслиги объявила на официальном сайте команды.

Что случилось с «Унионом»?

У столичного клуба – худший круг в истории. С начала года «Унион» провёл в Бундеслиге 14 матчей: две победы, пять ничьих, семь поражений. Да, место у команды пока что 11-е, но до стыков – всего семь очков. Вот и случилась отставка Штефана Баумгарта. В последней встрече Берлин влетел на выезде «Хайденхайму» 1:3 (конкретно этой команде «Унион» в гостях вообще привык проигрывать – восемь поражений в девяти матчах за 15 лет). Ах да, «Хайденхайм» идёт последним в чемпионате.

И руководство решилось на перемены.

Матч «Униона» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty

Главное о Мари-Луизе Эта

Вы про неё уже могли слышать или даже читать на «Чемпионате». В ноябре 2023 года.

Тогда Мари-Луиза не возглавила команду, но стала ассистентом и. о. Марко Гроте. «Унион» сыграл 1:1 с «Аугсбургом», а потом нашёл нового тренера.

Вообще, карьера у Эта в женском футболе крутая! Начала играть в «Турбине» из Дрездена. Главные достижения покорились ей в другой «Турбине» – из Постдама. Для Германии это топ-клуб. В 2010 году команда взяла Лигу чемпионов! С Эта на позиции опорника – она играла в том составе ключевую роль. Мари-Луиза вообще титулов успела взять прилично: помимо ЛЧ, были три чемпионата Германии, два Кубка, женский Евро U17 и ЧМ U20.

Карьеру футболистка завершила в 2018 году. Достаточно рано – в 26 лет (всё из-за травм). Однако с футболом не закончила – пошла работать в академию «Вердера», работала с мальчиками в возрасте до 13 и 15 лет.

Мари-Луиза Эта Фото: Maja Hitij/Getty Images

После – должность в юношеской и молодёжной женской сборной Германии. Работа там совпала с получением лицензии УЕФА Pro в 2023 году. Ну а потом была работа в команде «Униона» до 19 лет.

Ненадолго заскочив в главную команду (мы писали об этом выше), вернулась к работе с юношами. До сегодняшнего дня.

Мари-Луиза Эта исполняющая обязанности главного тренера «Униона» «Чтобы мужчины начали нормально воспринимать женщину-профессионала, необходимо показать им, что ты такая же. И что у тебя достаточно мастерства, чтобы выполнить какие-то элементарные и не только вещи. В футболе можно просто чеканить мяч или точно ударить по воротам. Подобный подход сбивает мужской пол с толку — ребята начинают тебя слушаться».

И ещё несколько важных фактов:

училась на одном курсе с Фабианом Хюльцером (он сейчас прекрасно руководит «Брайтоном»);

стажировалась у Оливера Гласнера – одного из самых заметных тренеров АПЛ, который взял с «Пэлас» Кубок Англии;

после стажировки в «Реале» её хотели переманить испанские клубы, но «Унион» сразу предложил ей должность ассистента;

Мари стала единственной девушкой среди 16 человек, которые дошли до финала при обучении на лицензию Pro. Изначально на курсе было больше 100 человек;

во время пандемии она стала лицом «Вердера» – вела на клубном канале блог, где заменила детям учителя физкультуры;

муж Мари – экс-футболист сборной Нигерии и агент Бенджамин Эта.

Главное о сегодняшнем назначении

Мари-Луиза будет исполнять обязанности главного тренера лишь до конца сезона. Со следующего – будет главной в женском «Унионе», об этом клуб объявил ещё в апреле. Так что история с основной мужской командой лишь временная (если, конечно, не случится чего-то совсем чудесного).

Кстати, и в этом решении клуб подчеркнул преемственность: Эта уже работала в команде, просто не главной. В поисках и. о. «Унион» также решил довериться человеку из системы.

Мари-Луиза Эта исполняющая обязанности главного тренера «Униона» «Если учитывать нахождение в нижней половине таблицы, наше место в Бундеслиге [на будущий сезон] пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остаётся способность сплотиться в таких ситуациях. И, конечно же, я убеждена, что мы вместе с командой обеспечим себе необходимые очки».

Период у «Униона» хоть и непростой, но критической ситуацию назвать пока нельзя. Может, благодаря Мари-Луизе мы и вовсе не будем говорить о вылете и «Унионе» в одном контексте.

Но главное, конечно, не это. А большой шаг, который Мари-Луиза Эта и берлинский клуб сделали для истории мирового футбола. Хотя вряд ли там сильно боялись критики и скептиков, ведь у фанатов клуба для Мари-Луизы уже готова песня.