ЦСКА умудрился проиграть худшей команде РПЛ. Как?!

Какая может быть интрига во встрече аутсайдера и кандидата на медали? Почти все думали, что никакой. «Сочи» безнадёжен по результату, но не чувствовалась безысходность в игре. В весенней части команда провалила только один матч – с «Балтикой». Все остальные встречи завершились поражением в один мяч. И с тем же «Рубином» именно сочинцы были куда ближе к победе, чем соперник. Хотя результат на табло – иной. ЦСКА, казалось, выбрался из кризиса. Три победы подряд, в том числе разгром «Крыльев» на неделе. И «Сочи» казался удобным соперником, чтобы продолжить тенденцию. Однако на практике всё оказалось чуть сложнее.

Фабио Челестини вновь оставил на скамейке Мойзеса. Хоть тот и вернулся к работе с командой, доверия от главного тренера, похоже, пока не заслужил. Или, возможно, уже не заслужит в этом сезоне. Игоря Акинфеева, в свою очередь, не оказалось в заявке – он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Акроном». В остальном все сильнейшие оказались на поле. Игорь Осинькин немного поэкспериментировал со схемой, выпустив трёх центральных защитников. Показалось, что сочинцы решили сыграть от обороны. Однако пять стартовых минут развеяли эту гипотезу.

Потому что на этом отрезке гости задавили хозяев активностью. Первый опасный момент возник у Крамарича, который поверил в хитрую передачу партнёра и с левого фланга выходил, по сути, один на один. Бил грамотно и в дальний угол, но здорово потащил Тороп. Через пару минут у вратаря появилась новая работа – Мухин без особого сопротивления пробил с 25 метров. Мяч летел в дальний угол, так что голкиперу пришлось показывать прыжковое мастерство. После этого эпизода судья назначил угловой, однако подача вышла безрезультатной. Но, когда мяч покинул пределы поля, главный арбитр взял паузу. Оказалось, что в борьбе Жоао Виктор наступил на ногу Литвинову перед тем, как тот совершил прыжок. Арбитра позвали к монитору – он назначил пенальти. К мячу подошёл Крамарич и реализовал шанс.

Интересно, что это не взбодрило ЦСКА. Они продолжили неторопливо передвигаться по полю и наблюдать за неожиданными попытками «Сочи» играть первым номером. Гости этим пользовались. Могли и увеличить преимущество, если бы удар Заики оказался чуть сильнее. Только примерно с 20-й минуты хозяева немного пришли в себя и хотя бы перестали допускать явные голевые моменты у своих ворот. Но и создавать собственные не особо выходило. Сочинцы грамотно перекрывали зоны и точно не выглядели как аутсайдер с последнего места, который готовится к Первой лиге. Всего один удар в створ нанёс ЦСКА за первые 45 минут. Очевидно, требовались изменения.

Однако в перерыве мы увидели всего одну замену: вместо потерявшегося Козлова на поле вышел Кармо. И почти сразу разминочную форму надел Мойзес. Это действие вызвало восторг болельщиков на трибунах. Часть из них точно выразили своё отношение к конфликту игрока и тренера. Сценарий конца первого тайма продолжился. Ни у одной из команд не было явного преимущества, но хотя бы владение мячом забрали хозяева. А гости всё больше нарушали правила.

Только с 60-й минуты ЦСКА наконец-то начал реализовывать планы по тому, чтобы забить хотя бы один гол. Шансы были у Виктора (который вместо пустых ворот попал в соперника) и у Кармо (классно бил, однако спас Дёгтев). Вообще, вратарь был очень хорош. Вспомнить хотя бы его сейв после удара со штрафного от Облякова!

На 79-й минуте Челестини выпустил на поле Мойзеса. Трибуны зашумели. И вот было бы символично, если бы именно бразилец спас результат. Он действительно сразу понёсся в атаку с фланга и стал участником нескольких опасных подходов, когда у сочинцев возникал пожар в штрафной, но в конце всё равно спасал Дёгтев.

Ожидалось, что в конце ЦСКА организует навал. Однако вместо этого – всего несколько неплохих атак, которые не привели ни к чему опасному. «Сочи» победил впервые с октября. Всего третий раз в сезоне. А ЦСКА упустил шанс подобраться к зоне борьбы за топ-3.