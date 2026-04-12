«Спартак» не воспользовался подарками! Провальный матч Джику и адское невезение

Ятимов спас «Ростов», хотя хозяева могли и побеждать! Обойти конкурентов в таблице Карседо не смог, а шанс был прекрасный.

«Спартак» не сумел победить «Ростов» в 24-м туре Мир РПЛ. Команда Хуана Карлоса Карседо упустила шанс обойти ЦСКА и догнать «Балтику». Красно-белые остались на шестом месте.

Карседо продолжает принимать нетривиальные решения при формировании стартового состава. Испанский тренер «Спартака» сделал две перестановки в основе по сравнению с кубковым матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Во-первых, сыграл с форвардом – Угальде (жертвой изменений в группе атаки стал присевший на скамейку Солари). Кроме того, выпустил Дмитриева вместо Денисова. Игорь закрывал левый фланг обороны, а вот на правый ушёл отнюдь не Зобнин. Там оказался Жедсон! Вот так получается, что самый дорогой игрок в истории клуба, по сути, затыкает дыры. Капитана же Карседо перевёл в полузащиту.

И именно Зобнин в своём 300-м матче за «Спартак» открыл счёт на восьмой минуте, реализовав первый же момент москвичей! Но сначала мог забить «Ростов», когда защитник Семенчук бил головой после стандарта, однако лишь размял Максименко. А Зобнин в голевой атаке красно-белых классно зацепился за мяч у чужой штрафной и разыграл «двоечку» с Маркиньосом. Отпасовал направо на бразильца, открылся под прострел в район вратарской и выиграл борьбу на опережение у Чистякова.

После этого «Спартак» защищал преимущество – много времени проводил в обороне средним блоком. Плотно закрывал центр, чтобы выигрывать единоборства и забирать подборы, так как ждал много «длинной» игры от команды Джонатана Альбы. План работал. У «Ростова» не хватало предложений впереди в отсутствие дисквалифицированного центрфорварда Голенкова. Но незадолго до перерыва Джику «привёз» 11-метровый, опоздав в борьбу и попав по ноге Роналду. «Безрассудный фол», – объявил судья Сухой, изучив видео. Максименко не дождался пенальти в Санкт-Петербурге, а тут поучаствовал в дуэли с Мохеби и проиграл её. Иранец пробил без шансов для вратаря – такие удары не берутся.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал для «Чемпионата» эпизод с назначением пенальти:

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что Джику играл в мяч. Москалёв правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч – это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал жёлтую Джику за грубую игру. Хорошее решение Москалёва, хоть и не сложное. Сложнее было увидеть фол на поле».

«Спартак» в первом тайме тоже мало что создал – запомнился ещё момент Угальде. Ятимов потащил не самый простой мяч. Но и не самый трудный.

В перерыве Карседо вернулся к старым настройкам. Солари поменял Дмитриева – принял роль правого хавбека. Маркиньос передвинулся на привычный левый фланг, а Зобнин – в линию обороны. Уже через пять минут после старта второго тайма «Спартак» соорудил голевой момент. Зобнин с Маркиньосом опять сообразили на двоих, и Роман блестящей передачей нашёл в убойной позиции Литвинова. Хозяева просто бросили опорника в полукруге. Однако вместо удара у Литвинова вышел кикс.

Затем тренер «Спартака» продолжал двигать фигуры на зелёной доске. Отправился отдыхать Зобнин (капитана поменял Денисов) – левым защитником стал Жедсон. Вскоре из-под португальца мог забить Роналдо, вот только не исполнил, как умел его легендарный тёзка. А команда Карседо в ответ заработала два сумасшедших шанса после стандартов. Сначала хитро разыграла штрафной. Хозяева расставились перед подачей, но Барко пасом в свободную зону на вылетевшего из толпы Угальде вывел партнёра один на один. Ятимов спас «Ростов». Красно-белые заработали угловой, после которого травмированный и уже готовившийся к замене Семенчук вынес мяч почти с линии ворот.

Нельзя сказать, что «Спартак» задавил «Ростов». Тем не менее в вязком футболе создавал моменты и наиграл на второй гол. Ещё один момент – попадание Литвинова в каркас после мощнейшего дальнего удара. Точнее, мяч перевёл в перекладину сделавший очередной яркий сейв Ятимов. За четверть часа до конца Карседо добавил огня впереди: снял подуставших Барко и Угальде, выпустил Мартинса с Гарсией.

Но «Спартак» после этого мог потерять всё. В концовке Джику едва не подарил «Ростову», возможно, победный гол. Центрбек хотел сделать пас назад – и отдал мяч свежему Шамонину. 21-летнему игроку выпала идеальная возможность забить впервые в карьере в РПЛ (за 19 встреч), а нападающий поспешил атаковать из полукруга – выше цели. Удивительно, что нанеся во второй половине 21 удар и заработав общими усилии 2,09 по xG, команды так и не забили. Закончили вничью.