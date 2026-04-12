«Локо» еле спасся от Евсеева! Махачкале для победы не хватило нескольких минут. Видео

Вадим Евсеев вернулся на «РЖД Арену» вместе с махачкалинским «Динамо» и показал боевой настрой уже до матча, выпустив впереди и Агаларова, и Миро. Болельщики «Локо» встретили свою легенду аплодисментами.

Любезностью тренер соперников не ответил, сенсационно отобрав очки у «Локомотива»! И даже был близок к победе.

Евсеев заодно удивил появлением в старте 19-летнего защитника Ахмедова, который ранее появлялся с первых минут исключительно в Фонбет Кубке России. С другой стороны, Аларкон ошибками в последних встречах сделал всё, чтобы присесть на лавку.

Михаил Галактионов же не мог использовать дисквалифицированных Морозова и Воробьёва. Фассона — мог. Но всё равно Сильянов вернулся с правого на левый фланг, освободив место Ненахову. А в центре обороны вместе с Монтесом вышел Ньямси. В атаке носился, разумеется, Комличенко.

«Локо» сразу же прибрал мяч, владея им под 70% времени, и много грузил в штрафную. «Динамо» тем не менее никак не давало москвичам создать что-либо опасное. Показательна статистика низовых единоборств. До перерыва динамовцы выиграли 72% из них (18:8). Не зря приехали из Дагестана.

«Локомотиву» попросту не давали свободных зон. Практически любую его попытку пробить мгновенно накрывали. В первом тайме половина из восьми ударов «Локо» оказалась заблокирована. А другая половина не дошла до створа. Однажды Бакаеву всё-таки дали остро пальнуть нерабочей правой ногой, однако Зелимхан не попал в дальний угол. Ещё мяч попадал в руку Ахмедову, но та была прижата к телу.

Ильяс Ахмедов и Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Митрюшкина до паузы разок потревожил Мрезиг. Только гол, даже если бы он состоялся, всё равно отменили бы из-за офсайда. А час Волка настал на 47-й минуте, когда Руденко в упор и в касание замыкал прострел Пруцева. Мяч, впрочем, полетел прямо в Давида. Хотя нельзя не отметить его верный выбор позиции.

Евсееву пришлось рано перестраивать состав из-за повреждения Агаларова: Гамида и Кагермазова перед вторым таймом сменили Джавад и Мастури. Галактионов вскоре всё-таки бросил в бой Фассона, и Сильянов ушёл направо. Видимо, Лукас попросту был не готов провести полный матч. Также Сарвели подменил Руденко.

Перед 60-й минутой состоялся обмен упущенными возможностями. Мастури не попал головой в открытый угол. Мрезиг допустил потерю на своей половине, и Бакаев пробил с близкого расстояния. Да слишком слабо. А чуть позже «РЖД Арену» накрыло негодование: Ньямси срубил в своей штрафной Глушкова, и Мастури реализовал пенальти.

«Локомотив» не сразу пришёл в себя и заодно дал тунисскому нападающему приблизиться к дублю. Но не продемонстрировавший эффектный прыжок Митрюшкин. Мубарик захромал. Привет, ещё одна вынужденная замена. Аларкон отдыхал не так уж и долго. Так Ахмедов попробовал себя ещё и опорником. Галактионов призвал спасать 19-летнего Чевардина и Салтыкова вместо Карпукаса и Бакаева. Не помогало: динамовцы держались намертво.

На 77-й минуте Сарвели дали классно кивнуть головой с навеса Сильянова. Причём даже без прыжка. Волк не испугался и вытащил мяч рядом со штангой. Ахмедов вновь сыграл в своей штрафной прижатой рукой. Возможно, это станет одной из его главных фишек.

И всё-таки Евсеев не увёз из родного Черкизова победу! Палочкой-выручалочкой «Локо» стал Монтес. Мексиканский защитник устремился вперёд и на 87-й минуте откликнулся на скидку Комличенко после закидушки Фассона. Волк выбежал на перехват и не успел — мяч меееедленно и издевательски для дагестанцев покатился в ворота.

Финальный штурм не принёс «Локомотиву» победу. Тем не менее в топ-3 он всё же вернулся. Ну а «Динамо» теперь опережает на одно очко зону стыков. И на три — локацию вылета, там всё безумно плотно.