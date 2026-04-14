В гонке «Зенита» и «Краснодара» важны дата и время начала игр. Даже тут есть зависимость

«Краснодар» и «Зенит» продолжают напряжённую борьбу за чемпионский титул. За шесть туров до финиша клуб с юга России опережает соперника всего лишь на одно очко. Мы уже разбирали календарь команд на финиш сезона, но насколько важно для конкурентов конкретное время проведения матчей? Рассмотрели варианты набора очков в зависимости от того, когда играют претенденты на титул — до или после конкурента. Это в каком-то смысле позволит понять, а влияет ли уже известный результат одной соперничающей за чемпионство команды на набор очков другой в отдельно взятой встрече. Иными словами, влияет ли он в психологическом смысле.

Позади 24-й тур Мир РПЛ. В двух из них соперники рубились друг с другом, так что выходили на поле одновременно. Если разобрать 22 других случая, то можно обнаружить, что «Зенит» играл раньше соперника 13 раз. Соответственно, чемпион выходил на поле раньше соперника в девяти случаях. До конца чемпионата осталось провести шесть туров. В 30-м все команды сыграют в одно и то же время. «Зенит» до конца сезона выйдет на поле раньше конкурента в пяти случаях из шести.

Таким образом, к концу сезона «Краснодар» сыграет раньше конкурента только в 10 случаях из 27. Мы сразу откинули два тура, когда команды бились друг с другом. 30-й тур тоже оставили за скобками, поскольку все восемь матчей запланированы на один временной слот. Получается, «Зенит» к концу чемпионата сыграет раньше соперника 17 раз.

Как «Краснодар» играет, когда выходит на поле раньше соперника?

Чемпион чувствует себя достаточно уверенно, когда играет раньше конкурента. Семь побед, одна ничья, одно поражение — статистика команды Мурада Мусаева в таких ситуациях. «Краснодар» уступил дома «Локомотиву» (1:2) и поделил очки с «Ростовом» (0:0). В шести случаях из девяти футболисты южного клуба играли «на ноль». При таком раскладе (когда чемпион играет раньше «Зенита») «Краснодару» забивали только «Локомотив», «Акрон» и «Сочи». Московская команда — единственная, которая огорчила соперника больше одного раза (два гола).

Как «Зенит» играет, когда выходит на поле позже соперника?

Клуб из Санкт-Петербурга ни разу не уступил, когда выходил на поле позже конкурента. «Зенит» одержал шесть побед и трижды делил очки с соперниками. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Балтикой» (0:0). Правда, эти три результата пришлись на первые восемь туров. В последних пяти случаях, когда «Зенит» начинал позже конкурента, он одержал пять побед. Подведём итог. Если «Краснодар» начинает раньше, то набирает 22 очка из 27 возможных. «Зенит» в такой ситуации ни разу не уступил, но набрал 21 очко.

Как «Краснодар» играет, когда начинает позже «Зенита»?

До зимнего перерыва чемпион ни разу не проиграл во встречах, когда выходил на поле позже конкурента. Девять побед, три ничьих, одно поражение — общая статистика команды Мурада Мусаева. То есть она набрала 30 очков из 39 возможных. На весеннем отрезке «Краснодар» уступил «Рубину» (1:2) как раз в тот момент, когда его матч состоялся позже, чем встреча «Зенита».

В первом круге «Зенит» обыграл «Краснодар» на юге России Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Как «Зенит» играет, когда начинает раньше «Краснодара»?

Команда Семака набрала 27 очков из 39 возможных. «Зенит» одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. Он поделил очки со «Спартаком» (2:2), «Акроном» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1), а также уступил «Ахмату» (0:1) и «Оренбургу» (1:2). Любопытный факт: все эти матчи клуб из Санкт-Петербурга провёл на выезде. Получается, что «Краснодар» выступает чуть лучше соперника при любом раскладе — и когда выходит на поле раньше конкурента, и когда играет позже.

Как команды играют, когда выходят на поле в один день?

Так было 10 раз. Не берём в расчёты два тура, когда претенденты на чемпионский титул рубились друг с другом. Когда соперники играли в один день, то небольшое преимущество было на стороне команды Семака. «Зенит» одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении. «Краснодар», в свою очередь, одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и единожды уступил. Получается, «Зенит» набрал 23 очка из 30 возможных, а «Краснодар» — 21 из 30. До конца сезона команды ещё три раза сыграют в один день (25-й, 27-й и 30-й туры).

Как команды играют, когда выходят на поле в разные дни?

А вот тут преимущество у «Краснодара». И надо сказать, что оно достаточно приличное, если учитывать, что соперники в целом идут в одном темпе. В 12 случаях чемпион одержал 10 побед при одной ничьей и одном поражении. Таким образом, команда Мусаева набрала 31 очко. А что «Зенит»? Семь побед, четыре ничьих, одно поражение. 25 очков.

Вывод

До конца сезона осталось провести шесть туров. В четырёх случаях «Зенит» сыграет раньше конкурента, в одном — выйдет на поле позже, в одном — соперники проведут матчи в одно время. Когда «Зенит» играл раньше «Краснодара», то набрал на три очка меньше (27 против 30). Когда выходил на поле позже, то набрал 21 очко, а соперник — 22. Если опираться на эту статистику, то получается, что чемпион играет продуктивнее при любом раскладе.

У «Краснодара» есть большое преимущество по очкам, когда соперники играют в разные дни. До конца сезона лидеры чемпионата проведут матчи в разные дни в 26-м, 28-м и 29-м турах. Особенно интригует 26-й тур. Сначала «Зенит» зарубится в Москве с «Локомотивом», а потом «Краснодар» — со «Спартаком». Когда соперники играют в разные дни, чемпион набирает 2,58 очка в среднем за матч, «Зенит» — только 2,08 очка.

Когда команды играют в один день (до конца сезона так будет ещё три раза), то преимущество на стороне «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга набирает 2,3 очка в среднем за матч, «Краснодар» — 2,1 очка. Если обе команды продолжат в том же темпе, что и до 25-го тура, то клуб с юга России сохранит чемпионский титул. Но это, конечно, лишь один из факторов – полагаться только на него не стоит.

Оставшиеся матчи «Краснодара» и «Зенита» в сезоне-2025/2026

25-й тур

19 апреля. 14:30. «Динамо» Махачкала — «Зенит»

19 апреля. 19:30. «Краснодар» — «Балтика»

26-й тур

22 апреля. «Локомотив» — «Зенит»

23 апреля. «Спартак» — «Краснодар»

27-й тур

26 апреля. 17:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

26 апреля. 19:30. «Зенит» — «Ахмат»

28-й тур

2 мая. ЦСКА — «Зенит»

3 мая. «Акрон» — «Краснодар»

29-й тур

10 мая. «Зенит» — «Сочи»

11 мая. «Динамо» Москва — «Краснодар»

30-й тур