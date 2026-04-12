Топ-матчи понедельника: «Ак Барс» — Минск, «Сан-Антонио» против «Денвера», РПЛ и АПЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 13 апреля в Матч-центре
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 1:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: зацепятся ли «островитяне» за место в плей-офф?
Подопечные Питера Дебура ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. Но они слишком малы — чтобы занять третье место в Столичном дивизионе, «Айлендерс» нужно побеждать два раза подряд и надеяться, что все конкуренты синхронно потеряют очки. Вылететь из борьбы гораздо проще — поражение от «Монреаля» в основное время станет для «островитян» приговором.
🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Йокич будет претендовать на награды?
Виктор Вембаньяма провёл 65-й матч в сезоне, чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам регулярки, Никола Йокич — нет. Лидеру «Денвера» необходимо отыграть как минимум 15 минут со «Спёрс», чтобы со спокойной душой готовиться к плей-офф. Правда, тренер «Наггетс» Адельман дал непонятный комментарий по поводу участия Джокера. Дадут ли сербу шанс на награды или поберегут силы?
⚽️ 17:15: «Акрон» — «Динамо» Москва, РПЛ, 24-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: отомстят ли москвичи за домашнее поражение?
«Динамо» давно не тренирует Валерий Карпин. Но в этом противостоянии первого круга ещё тренировал. И уступил тольяттинцам в Москве (1:2). Состоится ли реванш уже при Ролане Гусеве? Если судить по форме «Акрона», вполне вероятно: команда Заура Тедеева набрала всего лишь одно очко в семи предыдущих турах и из симпатичного середняка превратилась в обитателя низов. Падение в зону стыков уже состоялось. Зона прямого вылета очень близка. Турнирная мотивация куда выше у «Акрона».
🏒 19:00: «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Торпедо» победить дома?
Подопечные Алексея Исакова навязали борьбу обладателям Кубка Континента в первом гостевом матче серии, однако во втором выглядели гораздо слабее и вернулись домой при счёте 0-2. Поддержка родных трибун может стать для нижегородцев хорошим подспорьем — а вот поражение в этой игре с огромной долей вероятности сделает вылет «Торпедо» лишь вопросом времени.
🏒 19:30: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чем ответит «Динамо» на два поражения?
«Зубры» довольно-таки неожиданно проиграли не один, а сразу два домашних матча казанцам. У команды Анвара Гатиятулина есть отличные шансы закрыть серию и обеспечить себе проход в полуфинал Кубка Гагарина на домашней площадке. Впрочем, минчане так просто сдаваться не будут – получится ли у подопечных Дмитрия Квартальнова обострить интригу в противостоянии?
⚽️ 19:45: «Факел» — «Родина», Первая лига, 28-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: битва лидеров Первой лиги
«Урал» не победил аутсайдера Pari Первой лиги «Уфу» (0:0). Что это значит? «Родина» может ещё сильнее закрепиться на втором месте, дающем прямое повышение в классе. Правда, есть загвоздка: играть предстоит в гостях у лидера. Если судить по шести последним турам, форма лучше у москвичей: 16 набранных очков против 11 у «Факела». Но у воронежцев есть несколько прав на ошибку: сохраняется семиочковое преимущество. Поражение в очной встрече закрутит чемпионскую интригу.
⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 32-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: манкунианцы не испытают проблем?
За последние два месяца «Лидс» ни разу не победил в АПЛ. Зато собрал четыре ничьих в шести матчах. Мировой завершилась и его встреча первого круга с «Манчестер Юнайтед». Турнирная мотивация сохраняется у обеих команд: хозяевам нужно сохранить место в зоне Лиги чемпионов, гостям – не упасть в тройку худших. Тем не менее у «МЮ» наметился спад: в предыдущих трёх турах наиграли на все три возможных исхода. Ждём традиционный результат «Лидса»? Или «МЮ» покажет уровень?