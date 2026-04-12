«Сити» безжалостно прошёлся по «Челси». У лондонцев провалился даже самый надёжный игрок

После поражения «Арсенала» к встрече между «Челси» и «Сити» был особый интерес. Чемпионская гонка для команды Гвардиолы оживала. Правда, и для «Челси» матч имел значение. Лондонцам крайне важно попасть в топ-5 АПЛ, чтобы снова пробиться в ЛЧ. Так что обе команды выпустили оптимальный состав. Тем более и те и те уже вылетели из еврокубков.

«Сити» считался фаворитом, но начало встречи осталось за хозяевами. Забавно, что за стартовые 20 минут игроки «Челси» пробили примерно из одной точки четыре раза подряд! На левом фланге с острого угла приложились Палмер, Жоао Педро и Нету, а Кукурелья оттуда же забил. Только вот гол отменили из-за крохотного офсайда. «Челси» был активнее даже в таких мелочах, как откидка мяча — глупая жёлтая для Эстевао.

Однако игра начала меняться на экваторе первого тайма. Всё чаще стал брать игру на себя Доку. Бельгиец и на скорости уходил, и корпус ставил, а иногда и то и другое. Гюсто приходилось тяжелее всех в составе «Челси». И если матч начался с четырёх ударов «Челси», то затем последовало пять ударов «Сити» подряд. Опаснее других били Силва и Семеньо, но их удары заблокировали.

Доку против Гюсто Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Именно эти две команды забили больше всех в первых таймах в этом чемпионате («Сити» — 35, «Челси» — 24), однако на этот раз они обошлись без голов до перерыва. А вот во втором тайме получилось сильно веселее. Только начался второй тайм, а Холанд уже вышел один на один с Санчесом и упустил свой лучший момент в матче. Затем Шерки навесил с фланга, а прямо перед воротами Сантос упустил О'Райли, который забил головой.

На этом всё только начиналось. Вскоре Шерки выдал ещё один ассист (10-й в АПЛ) — на этот раз намного более тонкий, после него отличился уже другой защитник «Сити». Гехи получил мяч в штрафной, развернулся и приложился в дальний угол. Ну а третий гол на 68-й минуте стал финальной точкой. Удивительно, но самый надёжный игрок «Челси» Кайседо обрезался, подарив мяч Доку. Тот вошёл в штрафную и точно пробил. На табло загорелись 0:3.

Игроки «Сити» празднуют гол Фото: PA Images via Getty Images

Игра на этом была сделана. Можно отметить ещё разве что пару упущенных шансов Холанда и момент «Челси» на 83-й минуте, когда Кукурелья почти забил головой. Гостей спас Доннарумма, хотя это уже мало на что влияло.

А вот кто ещё выделился, так это фанат «Сити», который пил воду из бутылочки с логотипом «Арсенала», намекая, что лондонцы сливают титул. Причём ТВ-операторы показали не только фаната с бутылкой, но и его реакцию, когда соседи по трибуне продемонстрировали, что видео с ним завирусилось.

Болельщик «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Болельщик «Манчестер Сити» Фото: Кадр из трансляции

Теперь «Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков, имея в запасе и дополнительную игру, и очную встречу с лидером. Ну а «Челси» заканчивал этот матч при пустых трибунах. Шансы на место в ЛЧ улетучиваются.