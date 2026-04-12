Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Челси — Манчестер Сити — 0:3, обзор матча 32-го тура АПЛ, голы: О'Райли, Гехи, Доку, статистика, таблица, 12 апреля 2026

«Сити» безжалостно прошёлся по «Челси». У лондонцев провалился даже самый надёжный игрок
Григорий Телингатер
Отчёт «Челси» — «Манчестер Сити» — 0:3
Фанаты «Арсенала» напряглись.

После поражения «Арсенала» к встрече между «Челси» и «Сити» был особый интерес. Чемпионская гонка для команды Гвардиолы оживала. Правда, и для «Челси» матч имел значение. Лондонцам крайне важно попасть в топ-5 АПЛ, чтобы снова пробиться в ЛЧ. Так что обе команды выпустили оптимальный состав. Тем более и те и те уже вылетели из еврокубков.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

«Сити» считался фаворитом, но начало встречи осталось за хозяевами. Забавно, что за стартовые 20 минут игроки «Челси» пробили примерно из одной точки четыре раза подряд! На левом фланге с острого угла приложились Палмер, Жоао Педро и Нету, а Кукурелья оттуда же забил. Только вот гол отменили из-за крохотного офсайда. «Челси» был активнее даже в таких мелочах, как откидка мяча — глупая жёлтая для Эстевао.

Однако игра начала меняться на экваторе первого тайма. Всё чаще стал брать игру на себя Доку. Бельгиец и на скорости уходил, и корпус ставил, а иногда и то и другое. Гюсто приходилось тяжелее всех в составе «Челси». И если матч начался с четырёх ударов «Челси», то затем последовало пять ударов «Сити» подряд. Опаснее других били Силва и Семеньо, но их удары заблокировали.

Доку против Гюсто

Доку против Гюсто

Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Именно эти две команды забили больше всех в первых таймах в этом чемпионате («Сити» — 35, «Челси» — 24), однако на этот раз они обошлись без голов до перерыва. А вот во втором тайме получилось сильно веселее. Только начался второй тайм, а Холанд уже вышел один на один с Санчесом и упустил свой лучший момент в матче. Затем Шерки навесил с фланга, а прямо перед воротами Сантос упустил О'Райли, который забил головой.

На этом всё только начиналось. Вскоре Шерки выдал ещё один ассист (10-й в АПЛ) — на этот раз намного более тонкий, после него отличился уже другой защитник «Сити». Гехи получил мяч в штрафной, развернулся и приложился в дальний угол. Ну а третий гол на 68-й минуте стал финальной точкой. Удивительно, но самый надёжный игрок «Челси» Кайседо обрезался, подарив мяч Доку. Тот вошёл в штрафную и точно пробил. На табло загорелись 0:3.

Игроки «Сити» празднуют гол

Игроки «Сити» празднуют гол

Фото: PA Images via Getty Images

Игра на этом была сделана. Можно отметить ещё разве что пару упущенных шансов Холанда и момент «Челси» на 83-й минуте, когда Кукурелья почти забил головой. Гостей спас Доннарумма, хотя это уже мало на что влияло.

А вот кто ещё выделился, так это фанат «Сити», который пил воду из бутылочки с логотипом «Арсенала», намекая, что лондонцы сливают титул. Причём ТВ-операторы показали не только фаната с бутылкой, но и его реакцию, когда соседи по трибуне продемонстрировали, что видео с ним завирусилось.

Болельщик «Манчестер Сити»

Болельщик «Манчестер Сити»

Фото: Кадр из трансляции

Болельщик «Манчестер Сити»

Болельщик «Манчестер Сити»

Фото: Кадр из трансляции

Теперь «Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков, имея в запасе и дополнительную игру, и очную встречу с лидером. Ну а «Челси» заканчивал этот матч при пустых трибунах. Шансы на место в ЛЧ улетучиваются.

Догнать «Ливерпуль» будет сложно. Таблица АПЛ
А вот чем запомнился в этом туре главный конкурент «Сити» за место в ЛЧ:
После всех проблем «Ливерпуль» пришёл спасать школьник. И сделал красоту!
