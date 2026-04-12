Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Зенит — Краснодар — 1:1, обзор матча РПЛ, видео, голы: Вендел, Оласа, статистика, 12 апреля 2026 года, чемпионат России

«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
Анатолий Романов
Отчёт «Зенит» — «Краснодар» — 1:1
Внезапный гол гостей и удаление у хозяев оставили команды на их местах в таблице.

В главном матче второй части сезона Мир РПЛ не оказалось победителя! «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью. Ждали большего?

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Зенит» с первых минут пошёл за голом – в дебюте встречи оказывал большое давление на «Краснодар», прессинговал и прижал лидера к его штрафной. Но мощный старт принёс сине-бело-голубым только один удар Луиса Энрике. Да и в том эпизоде защитники «быков» закрыли бразильцу левую ногу, заставив его несильно пробить с правой. Между тем особенно бросалась в глаза заряженность Соболева. Едва ли не после каждого единоборства центрфорвард устраивал мини-конфликты с соперниками. Казалось, ещё чуть-чуть – и дойдёт до драки. Вот что значит «чемпионский матч»!

Затем у «Краснодара» появилась контригра. В центре внимания стал находиться и Кордоба. Колумбиец раз за разом оказывался на газоне после жёсткой борьбы с Нино. Джон первым пробил – издали, в молоко. А по истечении четверти часа команда Мурада Мусаева создала и голевой момент благодаря своим, как всегда, опасным стандартам. Сперцян подал с углового на ближнюю штангу, а Кривцов продлил полёт мяча. Вышло что-то среднее между скидкой и ударом. Тем не менее мяч не добрался до сетки ворот. Кстати, «быки» неожиданно сыграли без ярко выраженного правого вингера – эту зону закрывал штатный центрхав Кривцов.

«Краснодар» раскрылся, и у команды Семака стали проходить выпады на свободном пространстве. Один из них разогнал и завершил Луис Энрике. Всё было красиво, но ассистировавший бразильцу Глушенков забрался в офсайд. А на 27-й минуте быструю голевую атаку раскрутил Джон Джон. Зимний новичок сделал пас на Вендела, тот – на Луиса Энрике, а вингер вернул мяч центрхаву. Вендел классно решил эпизод: убрал Тормену на приёме и вторым касанием покатил низом в угол. Бразильцы сообразили на троих.

После того как «Зенит» повёл, характер игры, понятное дело, поменялся. Уже «Краснодар» больше времени проводил в позиционном наступлении, а команда Сергея Семака – в обороне. Петербуржцы разрушали успешнее, чем краснодарцы созидали, поэтому остроты было минимум. Чемпион ни разу не пробил в створ за 45+ минут, тем не менее перед перерывом едва не забил Ленини. Опорник «быков» зарядил издали – попал в перекладину!

Мусаев никого не поменял в перерыве, хотя казалось, что «Краснодару» нужно усиливать атаку на флангах. В начале второй половины команды завязли в борьбе за инициативу. «Зенит» пытался по-разному контролировать игру. То включался в прессинг на чужой половине, то садился на свою треть, то владел мячом и заставлял «быков» тратить энергию на отбор. Но главное для Семака – не давал сопернику создавать голевые моменты. Кордоба в этот отрезок матча просто растворился на поле.

Тем неожиданнее гол «Краснодара» на 69-й минуте! Команда Мусаева забила в «позиционке». После заброса справа Кордоба наконец показал себя – сделал скидку на Оласу, который поддержал атаку и открылся в левом полуфланге. По логике вещей уругвайца должен был встречать правый вингер Луис Энрике, однако бразилец почему-то оказался в собственной штрафной и вёл единоборство с колумбийским форвардом гостей вместо центральных защитников. Неразбериха в обороне хозяева стоила им пропущенного гола.

А за четверть часа до конца случилась ещё одна неприятность для Семака. Педро, только-только вышедший на замену вместо Джона Джона, заработал удаление за накладку Сперцяну. Эпизод выглядел неоднозначно – тренерский штаб «Зенита» наверняка будет настаивать на том, что капитан «быков» сам ударил по стопе бразильца и не сыграл в мяч. Пока хозяева приходили в себя, «Краснодар» соорудил супермомент. Петербуржцы чудом не пропустили, когда мяч заметался по штрафной и влетел от Нино в штангу.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая для «Чемпионата» удаление Педро, поддержал решение бригады Карасёва:

«Карасёв должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум жёлтая карточка. Понятно, что на повторе он уже увидел, что это красная. Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришёлся, к примеру, в голеностоп, то VAR бы не вмешался и мы бы говорили о жёлтой. Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро. Он пытался подсогнуть ногу, однако уже было поздно — произошла накладка шипами. Ключевое здесь — место попадания».

Как же быстро всё поменялось для «Зенита»! За какие-то 10 минут команда Семака потеряла и победу, и почти все шансы, чтобы вытащить её в концовке. Вдесятером для сине-бело-голубых было важнее сохранить хотя бы ничью, чтобы «Краснодар» не получил преимущество в четыре очка в «золотой» гонке. Хотя хозяева ещё пытались атаковать, они не нанесли за тайм ни одного удара в створ. «Быков» ничья на «Газпром Арене» тоже, в принципе, устраивала – очко чемпион и забрал. На двоих «Зенит» и «Краснодар» заработали всего 0,86 по xG за матч.

